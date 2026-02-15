Bullrich: "se modificará el artículo de las licencias médicas, vamos a dejar un 100% del salario"

Es probable que el proyecto con media sanción termine con más modificaciones que la anunciada el domingo 15/2 por la noche.

image Bullrich anticipó cambios en la Reforma Laboral en TN

Bullrich contra los certificados truchos de salud

“ Tiene que ser bien cerrado, un certificado claro, que no sea parte de una industria que queremos desarmar” agregó Bullrich.

En ese sentido, aseguró que el certificado psiquiátrico es uno de los recursos más presentados:

“Es un exceso enorme, pasa en todos lados y hay que terminar con la Argentina trucha”.