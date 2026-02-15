La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en los estudios de TN, afirmó que la Casa Rosada modificará el artículo del proyecto de reforma laboral que reducía el salario para las licencias médicas en casos de enfermedades severas: "seguirá siendo del 100%"-
TRAS CRÍTICAS A REFORMA LABORAL
Bullrich: "se modificará el artículo de las licencias médicas, vamos a dejar un 100% del salario"
La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anticipó cambios en el proyecto pero advirtió: “Será solo cuando haya corroboración fehaciente del caso”.
El cambio a un posible 75% llegó en medio de las críticas por la controversial medida introducida a último momento en la cámara alta del Congreso Nacional.
“Vamos a hacer una modificación enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables y vamos a dejar un 100% del salario”, señaló la legisladora oficialista.
Posiblemente, las modificaciones se hagan con posterioridad, en el momento de reglamentar la potencial nueva norma.
Es probable que el proyecto con media sanción termine con más modificaciones que la anunciada el domingo 15/2 por la noche.
Bullrich contra los certificados truchos de salud
“ Tiene que ser bien cerrado, un certificado claro, que no sea parte de una industria que queremos desarmar” agregó Bullrich.
En ese sentido, aseguró que el certificado psiquiátrico es uno de los recursos más presentados:
“Es un exceso enorme, pasa en todos lados y hay que terminar con la Argentina trucha”.