Boca 0-0 Platense: el Calamar fue más intenso y el Xeneize sigue sin funcionar

Boca y Platense igualaron 0-0 por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. En la Bombonera, el Xeneize no supo cómo contrarrestar el buen planteo del Calamar y sigue sin encontrar un funcionamiento colectivo. El próximo viernes recibe a Racing.

Platense fue mucho más inteligente pero no solo eso; fue más intenso, más pícaro, más pragmático. Estuvo más comprometido. Consciente de sus limitaciones pero también de cómo jugarle a su rival, planteó un partido incomodísimo para Boca.

Con un bloque bien cerrado, estuvo muy ordenado y atento para ubicarse allí donde Boca moviera la pelota y cerrarle los caminos. Se animó a presionar alto al Xeneize, obturándole los caminos ya desde el inicio y enfocado especialmente en Leandro Paredes, el -único- eje creativo del equipo.

"Lindo sabor porque es una cancha muy difícil. Vinimos a plantarnos para ganar el partido. No se pudo pero sacamos un punto que va a ser importante" , dijo Juan Ignacio Saborido, defensor Marrón post empate.

"Lo sostuvimos durante los 90 minutos, estuvimos un paso más arriba en la intensidad que ellos", añadió.

Cuando Boca avanzaba, Platense estaba rápido para reagruparse y ordenarse. Del otro lado, el elenco local hacía agua por donde en general hace agua. Sin creatividad para proponer ideas de acuerdo al perfil de sus futbolistas, no ofreció soluciones al planteo rival.

Leandro Paredes fue crítico del momento del equipo y confirmó que salió por un dolor en su tobillo: "Vengo arrastrando una molestia".

Después añadió: "Duele hacer este tipo de partidos. Hacer autocrítica y mejorar para lo que viene", Y consideró que la confianza es un factor que afecta: "Es parte de la confianza el rendimiento el equipo. Se mejora en el día a día y en lo personal", argumentó.

Live Blog Post Final del partido: Boca y Platense igualaron 0-0

Live Blog Post Alarma en Boca: Paredes pide el cambio por un dolor en el tobillo Ingresa Delgado en su lugar.

Live Blog Post Platense no se modifica: sigue con la misma intensidad para defender, aprovecha contragolpes, incomoda a Boca y se mantiene en partido

Live Blog Post ¡Casi la tiene Gelini en la primera! VIDEO: El extremo de Boca sorprendió por detrás Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023185070450684046&partner=&hide_thread=false GELINI CASI MARCA EL 1-0 DE BOCA ANTE PLATENSE EN LA PRIMERA QUE TUVO.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/3IQqwYgeBQ — SportsCenter (@SC_ESPN) February 15, 2026 VER +

Live Blog Post Edinson Cavani, a la cancha: cuándo había jugado su último partido El uruguayo entra para reemplazar a Merentiel. La última vez que había disputado un partido había sido el 30/11 contra Argentinos Juniors, en los cuartos de final del Torneo Clausura. Aquel cotejo disputó 27 minutos.

Live Blog Post ¡Era de primera, Janson! VIDEO: El delantero se perdió un mano a mano claro, que tapó Borgogno Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023179680568746142&partner=&hide_thread=false PLATENSE SE LA REGALÓ A BOCA EN LA SALIDA Y JANSON SE PERDIÓ EL 1-0.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/XLy9oe0bB7 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 15, 2026

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post El Calamar, con las ideas claras: el contragolpe como camino para atacar Aunque tiene poco porcentaje de posesión, Platense tiene muy claro qué hace en fase ofensiva. Lo deja avanzar a Boca, busca cortarles los caminos, recuperar la pelota y contraatacar. Por el momento ha logrado gestionar esos contragolpes bastante bien. Más allá de que no terminaron en gol, la disposición de los jugadores para lanzarse en velocidad y llegar al área es evidente y lograr sacarle jugo. VER +

Live Blog Post ¡Cabezazo de Janson y gran respuesta del arquero! VIDEO: Rápidos reflejos de Borgogno, que mantuvo el cero del Calamar Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023171693397545252&partner=&hide_thread=false ¡BORGOGNO LE SACÓ UN GRAN CABEZAZO A JANSON!ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/WOPieNHuID — SportsCenter (@SC_ESPN) February 15, 2026

Live Blog Post El Calamar pone las cosas difíciles: por qué Platense no tiene la pelota pero domina el partido El equipo visitante le cede la posesión a Boca, por lo que le cede también la obligación de proponer y ser creativo. Al mismo tiempo, se enfoca en ser ordenado e intenso en las marcas. Cuando el Xeneize busca salir desde abajo -comenzando sea por Marchesín o por alguno de los centrales-, lo presiona alto, tapándole fundamentalmente a Paredes para que el 5 no reciba. Luego, si el Xeneize logra avanzar en el campo, Platense se mantiene atento para ser un bloque compacto en mitad de cancha y no darle espacios por dentro. Si el Xeneize lateraliza con alguno de sus laterales o extremos, Platense es lo suficientemente rápido para desplazar el bloque y no dejar fisuras. El local, por su parte, sufre la falta de un mediapunta creativo que pueda ser opción de pase para Paredes, en zona de 3/4. Con Ascacíbar de un lado y Alarcón del otro, las características más defensivas o físicas de ambos no son alternativa. El partido, por ahora, se juega con la tónica que más le conviene a Platense. Le cuesta construir en ofensiva, pero por ahora le pone las cosas muy incómodas a Boca. VER +

Live Blog Post ¡El palo salva a Boca! VIDEO: Marchesín ya estaba vencido tras el desvío en un defensor, pero el poste dijo que no Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023166161475506303&partner=&hide_thread=false SE SALVÓ BOCA: el palo le negó al gol a Saborido para el 1-0 de Platense contra el Xeneize.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/2Me7dxHkm6 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 15, 2026

Live Blog Post Entretenido inicio: Platense sale decidido a presionar alto a Boca y lo complica en salida

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post TV: Dónde ver Boca vs. Platense El partido se transmite por ESPN Premium.

Live Blog Post La racha de Platense que puede complicar a Boca en la Bombonera En lo que va del Torneo Apertura, el Calamar no ha perdido de visitante -empató con Unión en Santa Fe y le ganó a Talleres en Córdoba. Esta tarde, ante el Xeneize, buscará continuar con esa racha. Al mismo tiempo, hace 28 años que Platense no gana en la Bombonera. VER +

Live Blog Post Formación confirmada en Platense Borgogno; Saborido, Vázquez, Raggio, Silva; Bussio, Amarfil, Mainero, Zapiola; Gauto y Heredia

Live Blog Post Formación confirmada en Boca: Janson ganó la pulseada y será titular El entrenador se decidió por Lucas Janson para la delantera de Boca, luego de barajar a Gelini y Zufiaurre como alternativas. De esta manera, el equipo titular para enfrentar a Platense sale con: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Ascacíbar, Alarcón; Romero, Merentiel y Janson VER +

Live Blog Post Úbeda mete cambios: el refuerzo que jugaría de titular y el talentoso mediocampista que podría salir Williams Alarcón ingresaría en lugar de Milton Delgado; Claudio Úbeda le busca alternativas de partenaires a Leandro Paredes, ya que no termina de estar convencido con Delgado como su compañero para el mediocampo. Al mismo tiempo, Ángel Romero haría su debut como titular, seguramente ubicándose por derecha pero jugando más retrasado que un extremo natural. VER +

Live Blog Post Boca va a la carga por Adam Bareiro y ya movió la primera ficha Adam Bareiro, ex San Lorenzo y River que actualmente juega en Fortaleza -Brasil-, es el nuevo nombre en carpeta de la dirigencia de Boca. Un hombre del gusto de Riquelme, que entiende que es un nombre ideal para reforzar el puesto de '9'. Según informó Tato Aguilera, periodista que cubre el día a día del club, desde la Ribera hicieron "una oferta formal" para comprar el 100% del pase. "Quieren cerrarlo este fin de semana, esperan la respuesta de Fortaleza".

Live Blog Post Agustín Martegani tiene "todo muy avanzado" para irse de Boca y al Xeneize se le abre una nueva puerta Agustín Martegani, sin lugar en Boca -no lo tuvo nunca desde que llegó, a mediados de 2024-, está a punto de ser transferido a un nuevo club. Newell's mostró interés en el volante, y ahora Xeneize y Lepra tienen "todo muy avanzado", según informó el periodista Tato Aguilera. De abrocharse esa venta, al Xeneize se le libera un cupo hasta marzo y podría comprar otro futbolista. VER +

Live Blog Post La novedad de Edinson Cavani en Boca: buenas noticias para el plantel El uruguayo fue convocado para el encuentro vs. el Calamar. El jugador se ha recuperado de su lumbalgia y está a disposición del entrenador en el banco de suplentes.

Live Blog Post Los dos juveniles de Boca que están a préstamo en Platense y pueden jugar esta tarde Mateo Mendía (22 años) y Santiago Dalmasso (21 años) se fueron a préstamo al Calamar este verano. El defensor y el volante, campeones con la Reserva de Boca durante 2025, salieron cedidos por un año. Ambos ya sumaron minutos en el equipo, con una única titularidad que fue por Copa Argentina. Lea en Golazo: 2 jugadores de Boca jugarán la Copa Libertadores para otro equipo y hay revuelo VER +

Live Blog Post Árbitro y VAR del partido Sebastián Zunino será el árbitro del encuentro, mientras que Jorge Baliño estará en el VAR.