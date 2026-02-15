Boca y Platense igualaron 0-0 por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. En la Bombonera, el Xeneize no supo cómo contrarrestar el buen planteo del Calamar y sigue sin encontrar un funcionamiento colectivo. El próximo viernes recibe a Racing.
Boca 0-0 Platense: el Calamar fue más intenso y el Xeneize sigue sin funcionar
Platense supo cómo neutralizar a un Boca que mostró los mismos problemas de siempre. Leandro Paredes se retiró lesionado.
EN VIVO
-
21:28
Final del partido: Boca y Platense igualaron 0-0
-
21:12
Alarma en Boca: Paredes pide el cambio por un dolor en el tobillo
-
21:06
Platense no se modifica: sigue con la misma intensidad para defender, aprovecha contragolpes, incomoda a Boca y se mantiene en partido
-
21:03
¡Casi la tiene Gelini en la primera! VIDEO: El extremo de Boca sorprendió por detrás
-
20:54
Edinson Cavani, a la cancha: cuándo había jugado su último partido
-
20:38
¡Era de primera, Janson! VIDEO: El delantero se perdió un mano a mano claro, que tapó Borgogno
-
20:34
Comienza el 2T
-
20:16
Final del 1T
-
20:16
El Calamar, con las ideas claras: el contragolpe como camino para atacar
-
20:05
¡Cabezazo de Janson y gran respuesta del arquero! VIDEO: Rápidos reflejos de Borgogno, que mantuvo el cero del Calamar
-
19:51
El Calamar pone las cosas difíciles: por qué Platense no tiene la pelota pero domina el partido
-
19:41
¡El palo salva a Boca! VIDEO: Marchesín ya estaba vencido tras el desvío en un defensor, pero el poste dijo que no
-
19:39
Entretenido inicio: Platense sale decidido a presionar alto a Boca y lo complica en salida
-
19:30
Comienza el partido
-
19:23
TV: Dónde ver Boca vs. Platense
-
19:21
La racha de Platense que puede complicar a Boca en la Bombonera
-
19:10
Formación confirmada en Platense
-
19:06
Formación confirmada en Boca: Janson ganó la pulseada y será titular
-
18:50
Úbeda mete cambios: el refuerzo que jugaría de titular y el talentoso mediocampista que podría salir
-
18:33
Boca va a la carga por Adam Bareiro y ya movió la primera ficha
-
18:10
Agustín Martegani tiene "todo muy avanzado" para irse de Boca y al Xeneize se le abre una nueva puerta
-
17:55
La novedad de Edinson Cavani en Boca: buenas noticias para el plantel
-
17:28
Los dos juveniles de Boca que están a préstamo en Platense y pueden jugar esta tarde
-
17:17
TV: Dónde ver Boca vs. Platense
-
17:13
Árbitro y VAR del partido
-
17:04
Posibles formaciones en Boca y Platense
Platense fue mucho más inteligente pero no solo eso; fue más intenso, más pícaro, más pragmático. Estuvo más comprometido. Consciente de sus limitaciones pero también de cómo jugarle a su rival, planteó un partido incomodísimo para Boca.
Con un bloque bien cerrado, estuvo muy ordenado y atento para ubicarse allí donde Boca moviera la pelota y cerrarle los caminos. Se animó a presionar alto al Xeneize, obturándole los caminos ya desde el inicio y enfocado especialmente en Leandro Paredes, el -único- eje creativo del equipo.
"Lindo sabor porque es una cancha muy difícil. Vinimos a plantarnos para ganar el partido. No se pudo pero sacamos un punto que va a ser importante", dijo Juan Ignacio Saborido, defensor Marrón post empate.
"Lo sostuvimos durante los 90 minutos, estuvimos un paso más arriba en la intensidad que ellos", añadió.
Cuando Boca avanzaba, Platense estaba rápido para reagruparse y ordenarse. Del otro lado, el elenco local hacía agua por donde en general hace agua. Sin creatividad para proponer ideas de acuerdo al perfil de sus futbolistas, no ofreció soluciones al planteo rival.
Quizás también te interese leer: Boca no lo quiso, fue campeón con Platense y ahora hizo un golazo en Europa League
Leandro Paredes fue crítico del momento del equipo y confirmó que salió por un dolor en su tobillo: "Vengo arrastrando una molestia".
Después añadió: "Duele hacer este tipo de partidos. Hacer autocrítica y mejorar para lo que viene", Y consideró que la confianza es un factor que afecta: "Es parte de la confianza el rendimiento el equipo. Se mejora en el día a día y en lo personal", argumentó.
A continuación, leé el resumen completo del partido.
Deja tu comentario