Fuerte revuelo en Boca en torno a la situación de Agustín Martegani

El colombiano podría continuar su carrera en Athletico Paranaense, club al que iba a incorporarse en primera instancia, aunque aquella operación también se frustró.

Ante esta situación, Boca tiene la posibilidad de incorporar a un futbolista hasta el 18 de febrero, plazo que se habilitó a partir de la operación de Rodrigo Battaglia.

El Xeneize dispone de cinco días para cerrar una nueva incorporación, aunque el tiempo comienza a jugar en contra.

Diego Monroig aseguró hace unos días: “Boca negocia con un 9 y un 10 y están hablando con los dos. Las charlas se están dando con un nueve extranjero que juega en el exterior y un volante ofensivo argentino”.

Agustín Martegani podría ser clave

El problema para Boca sería que, si se vence el plazo habilitado por la operación de Rodrigo Battaglia, necesitaría liberar un jugador al extranjero para poder incorporar a otro futbolista.

El apuntado por la dirigencia es Agustín Martegani, quien tiene dos posibles destinos: Newell’s Old Boys y Libertad de Paraguay.

El periodista César Luis Merlo aseguró: “Newell’s tiene negociaciones avanzadas para fichar a Agustín Martegani. Se negocia con Boca y con el jugador un préstamo por un año con opción de compra”, algo que no le resultaría conveniente al Xeneize si pretende sumar un refuerzo adicional.

Por su parte, el conjunto paraguayo abrió negociaciones por el exjugador de San Lorenzo, una alternativa que sería más favorable para el club de la Ribera en caso de que quiera seguir activo en el mercado.

Si se concreta su partida a Paraguay, el Xeneize obtendría una nueva prórroga en el mercado de pases hasta el 10 de marzo.

Desde su llegada a Boca en 2024, Martegani disputó apenas 13 partidos: 11 en 2024 y 2 en 2025. No convirtió goles ni brindó asistencias.

En lo que va de 2026, todavía no sumó minutos oficiales.

