Disturbios en el Congreso: Avanza la investigación y ya hay 17 identificados

Disturbios, operativo y las detenciones

Durante la jornada de protesta fueron detenidas 71 personas, 27 de ellas en accesos previos a la movilización. Según el Ministerio, no todos los detenidos permanecen privados de libertad y cada situación está siendo evaluada individualmente por la Justicia.

Hasta el momento, ninguno de los identificados fue formalmente vinculado al grupo que arrojó bombas molotov contra efectivos de la Policía Federal, aunque esa línea de investigación continúa abierta.

Monteoliva sostuvo que las brigadas de detención actuaron cuando estuvieron dadas las condiciones para evitar un escalamiento mayor de violencia. “El objetivo fue controlar la situación sin generar un disturbio superior”, señaló.

Posibles cargos federales

Desde Seguridad indicaron que se analiza impulsar una denuncia federal para que se investigue la posible aplicación de figuras penales más graves, incluso bajo la hipótesis de terrorismo, si se comprobara planificación organizada detrás de los hechos.

La cartera también señaló que entre los manifestantes habría participado un núcleo de grupos organizados, incluyendo sectores radicalizados y barras bravas, aunque esas afirmaciones todavía deben ser probadas judicialmente.

Investigación en curso

El expediente ya fue presentado ante la Justicia porteña y se espera que en los próximos días se definan imputaciones formales. Las autoridades continúan analizando imágenes para determinar si existen más personas involucradas.

Mientras tanto, los disturbios ocurridos en el marco del debate por la reforma laboral abrieron un nuevo frente político y judicial que excede el tratamiento legislativo y se traslada al terreno penal.

El documento que compartió el Gobierno tras los disturbios en el Congreso:

