La protesta frente al Congreso durante el debate de la reforma laboral derivó en un fuerte operativo de seguridad y en una investigación que ya tiene 17 personas identificadas por su presunta participación en los disturbios. El Ministerio de Seguridad Nacional confirmó que la información fue remitida a la Justicia y que se analiza ampliar las acusaciones bajo figuras penales de mayor gravedad.
QUIÉNES SON
Disturbios en el Congreso: Avanza la investigación y ya hay 17 identificados
17 personas fueron identificadas tras los disturbios en el Congreso. El Gobierno difundió la lista con fotos y datos de cada uno de los involucrados.
La información ya fue remitida a la Justicia y forma parte de una causa que avanza en la Unidad de Flagrancia Este de la Ciudad de Buenos Aires.
La ministra Alejandra Monteoliva explicó que la identificación fue posible a partir del análisis de cámaras de seguridad, imágenes televisivas, registros de redes sociales y peritajes técnicos realizados en coordinación con fuerzas federales.
Quiénes son los 17 identificados
Según los datos oficiales, las personas señaladas son:
- Lucas Horacio Cabrera
- Claudio Marcelo Figueroa
- Héctor Rodolfo Cabrera
- Martín Castiñeiras
- Federico Alberto Mazzagalli
- Matías Enzo Roldán
- Patricio Hernán Castellan
- Denis Alejandro Figueredo
- Néstor Alejandro Flores
- Lucas Ezequiel Lobato
- Nahuel Ezequiel Britos
- Carlos Nicolás Kipper Amalfi
- Manuel Edgardo Barrios
- Natanael Benjamín Aguirre
- Jorge Ismael González
- Pedro Antonio Juárez
- Roberto Daniel Tassano
De acuerdo con fuentes oficiales, la mayoría proviene de la provincia de Buenos Aires, aunque también hay casos domiciliados en la Ciudad y en otras jurisdicciones del país.
Disturbios, operativo y las detenciones
Durante la jornada de protesta fueron detenidas 71 personas, 27 de ellas en accesos previos a la movilización. Según el Ministerio, no todos los detenidos permanecen privados de libertad y cada situación está siendo evaluada individualmente por la Justicia.
Hasta el momento, ninguno de los identificados fue formalmente vinculado al grupo que arrojó bombas molotov contra efectivos de la Policía Federal, aunque esa línea de investigación continúa abierta.
Monteoliva sostuvo que las brigadas de detención actuaron cuando estuvieron dadas las condiciones para evitar un escalamiento mayor de violencia. “El objetivo fue controlar la situación sin generar un disturbio superior”, señaló.
Posibles cargos federales
Desde Seguridad indicaron que se analiza impulsar una denuncia federal para que se investigue la posible aplicación de figuras penales más graves, incluso bajo la hipótesis de terrorismo, si se comprobara planificación organizada detrás de los hechos.
La cartera también señaló que entre los manifestantes habría participado un núcleo de grupos organizados, incluyendo sectores radicalizados y barras bravas, aunque esas afirmaciones todavía deben ser probadas judicialmente.
Investigación en curso
El expediente ya fue presentado ante la Justicia porteña y se espera que en los próximos días se definan imputaciones formales. Las autoridades continúan analizando imágenes para determinar si existen más personas involucradas.
Mientras tanto, los disturbios ocurridos en el marco del debate por la reforma laboral abrieron un nuevo frente político y judicial que excede el tratamiento legislativo y se traslada al terreno penal.
El documento que compartió el Gobierno tras los disturbios en el Congreso:
