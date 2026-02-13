La gorra de los Celtics de Pablo Escobar que adquirió Drake por US$75.000

Escobar Urquijo también señaló diferencias técnicas entre la pieza original y la mostrada por Drake, mencionando detalles como los respiradores laterales y características propias de modelos replicados. En su versión, lo que hoy circula en el mercado sería, en el mejor de los casos, una gorra vintage de la época, pero no necesariamente la misma que utilizó su tío frente a cámara.

El artículo tasado en eBay El anuncio en eBay marcó la gorra como vendida en diciembre de 2025, en una operación de US$75.000 y que desató la discusión sobre su autenticidad.

Memorabilia NBA: del “Hardwood Classics” al negocio especulativo

La compra de Drake no puede leerse solo desde la polémica narco. También encaja en un mercado global en expansión: el de la memorabilia vinculada a la NBA. En las últimas dos décadas, la liga convirtió su archivo en activo comercial a través de la línea Hardwood Classics, reediciones oficiales que recuperan camisetas, gorras y diseños icónicos de los años 70, 80 y 90. Junto a Mitchell & Ness, construyó un negocio multimillonario basado en la nostalgia deportiva y el culto a la estética retro.

Las prendas vintage originales (especialmente las de equipos históricos como los Boston Celtics de la era de Larry Bird, los Los Angeles Lakers de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, o las asociadas a la dinastía de Michael Jordan en los Chicago Bulls) cotizan todavía más alto cuando están ligadas a momentos específicos o figuras reconocibles. El corduroy, los logos bordados gruesos y ciertos detalles de confección son señales claras de una producción ochentosa que hoy es objeto de culto entre coleccionistas.

En ese contexto, plataformas como eBay funcionan como un mercado híbrido: conviven coleccionistas profesionales, casas especializadas y operaciones de alto componente especulativo. El valor no siempre lo determina un certificado indiscutido, sino la narrativa que rodea al objeto. Y en ese terreno, una gorra vinculada (aunque sea indirectamente) a Pablo Escobar deja de ser solo una prenda deportiva para convertirse en una pieza que combina cultura pop, historia criminal y fetichismo vintage.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mitchell_ness/status/1812927495181856999?s=20&partner=&hide_thread=false It’s about time we introduced a Hardwood Classics jersey for one of the most beloved Dallas Mavs of all time.



Michael Finley played in Dallas from 1996- 2005, and again from 2007-2008. Known for his versatility and scoring ability, Finley scored over 15,000 points during his… pic.twitter.com/fYDZDFms3s — Mitchell & Ness (@mitchell_ness) July 15, 2024

