Creer o reventar. El reconocido rapero, bestseller y triturador de récords Drake compró una gorra supuestamente usada por Pablo Escobar y la compartió en sus redes sociales. Primero publicó la imagen de la prenda; luego, la fotografía histórica del capo colombiano llevándola puesta. El gesto bastó para que la historia explotara en cuestión de horas.
UNA HISTORIA DETRÁS
La gorra de los Celtics de Pablo Escobar que adquirió Drake por US$75.000
El rapero canadiense compartió en Instagram una gorra vintage atribuida al capo colombiano. La familia Escobar niega su autenticidad y abre la polémica.
Escobar no fue un personaje menor en la historia reciente de América Latina. Líder del cartel de Medellín en los años 80, construyó un imperio narco que desafió al Estado colombiano y marcó una era de violencia extrema. En su apogeo, llegó a figurar en la lista de millonarios de Forbes, con una fortuna estimada en unos US$30.000 millones según cálculos de la época. Su figura quedó asociada tanto al poder criminal como a episodios insólitos, como la cárcel que él mismo mandó a edificar, La Catedral, desde donde continuó operando hasta su fuga.
Pero ahora, con su figura ya convertida en mito, alimentada durante años por películas, series y documentales, volvió a instalarse en la conversación digital gracias a una prenda en particular: una gorra verde de los Boston Celtics, modelo vintage de corduroy típico de los años 80. Según trascendió, Drake habría desembolsado US$75.000 por ella. Sin embargo, cuando la compra empezó a viralizarse, un familiar de Pablo Escobar salió a cuestionar su autenticidad, reavivando el debate sobre la verdadera historia detrás de la famosa gorra.
La versión de la familia: “Esa gorra no era de mi tío”
La polémica tomó otro rumbo cuando Nicolás Escobar Urquijo, sobrino de Pablo Escobar e hijo de Roberto Escobar, habló con Infobae Colombia y descartó que la gorra adquirida por Drake haya pertenecido realmente al ex jefe del cartel de Medellín. Según su testimonio, la prenda que aparece en las imágenes del histórico encuentro con periodistas franceses no era propiedad de Escobar.
De acuerdo con su relato, la imagen difundida por el rapero proviene de una entrevista grabada en la finca La Loma, propiedad de la familia Ochoa (clan ganadero antioqueño que integró, junto a Escobar, la cúpula del cartel de Medellín) durante la producción del documental Don Pablo Escobar: Rey de la cocaína, realizado por el periodista francés Tony Comiti para la cadena TF1 en 1988. Ese día, aseguró el sobrino, la gorra fue prestada para la grabación y no formaba parte del vestuario habitual del capo.
Escobar Urquijo también señaló diferencias técnicas entre la pieza original y la mostrada por Drake, mencionando detalles como los respiradores laterales y características propias de modelos replicados. En su versión, lo que hoy circula en el mercado sería, en el mejor de los casos, una gorra vintage de la época, pero no necesariamente la misma que utilizó su tío frente a cámara.
Memorabilia NBA: del “Hardwood Classics” al negocio especulativo
La compra de Drake no puede leerse solo desde la polémica narco. También encaja en un mercado global en expansión: el de la memorabilia vinculada a la NBA. En las últimas dos décadas, la liga convirtió su archivo en activo comercial a través de la línea Hardwood Classics, reediciones oficiales que recuperan camisetas, gorras y diseños icónicos de los años 70, 80 y 90. Junto a Mitchell & Ness, construyó un negocio multimillonario basado en la nostalgia deportiva y el culto a la estética retro.
Las prendas vintage originales (especialmente las de equipos históricos como los Boston Celtics de la era de Larry Bird, los Los Angeles Lakers de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, o las asociadas a la dinastía de Michael Jordan en los Chicago Bulls) cotizan todavía más alto cuando están ligadas a momentos específicos o figuras reconocibles. El corduroy, los logos bordados gruesos y ciertos detalles de confección son señales claras de una producción ochentosa que hoy es objeto de culto entre coleccionistas.
En ese contexto, plataformas como eBay funcionan como un mercado híbrido: conviven coleccionistas profesionales, casas especializadas y operaciones de alto componente especulativo. El valor no siempre lo determina un certificado indiscutido, sino la narrativa que rodea al objeto. Y en ese terreno, una gorra vinculada (aunque sea indirectamente) a Pablo Escobar deja de ser solo una prenda deportiva para convertirse en una pieza que combina cultura pop, historia criminal y fetichismo vintage.
