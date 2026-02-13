Mario Pergolini aniquiló a Nancy Pazos por su foto en cadenas: "Pensé que lo peor..."

Acá hay dos planos que se cruzan pero no son lo mismo: una cosa es discutir si la forma de protesta fue acertada o exagerada, y otra muy distinta es minimizar lo que implica que se deroguen estatutos históricos que regulaban actividades específicas, porque cuando el foco se corre hacia la burla el contenido de fondo pierde densidad.

Qué cambia para periodistas, peluqueros y viajantes

Lo concreto es que la reforma aprobada en el Senado elimina tres estatutos específicos: el del periodista (Ley 12.908), el del viajante de comercio (Ley 14.546) y el del peluquero (Ley 23.947), una modificación estructural que pasa a encuadrar a estos trabajadores bajo el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo.

En el caso de los periodistas, se pierde un marco que contemplaba categorías, escalafones y un esquema indemnizatorio propio, algo que históricamente diferenciaba la actividad por sus particularidades, mientras que los viajantes dejan de tener por ley la garantía de estabilidad de zona y ciertas condiciones vinculadas a comisiones y traslados, y los peluqueros pierden regulaciones específicas sobre descansos (como el clásico sábado desde las 13) y modalidades salariales combinadas entre básico y comisión.

Además, la reforma redefine puntos sensibles que impactan de manera inmediata: la indemnización por despido sigue siendo de un mes por año trabajado, pero ya no incluye en la base de cálculo conceptos no mensuales como el aguinaldo, y se establece un tope de hasta tres veces el salario promedio del convenio, mientras que las sentencias podrán pagarse en cuotas (hasta seis para grandes empresas y doce para pymes) ajustadas por IPC más 3% anual.

Se suma también el Fondo de Asistencia Laboral, que obliga a los empleadores a aportar mensualmente para cubrir eventuales indemnizaciones, y el llamado banco de horas, que permite compensar jornadas más largas con otras más cortas siempre que se respeten descansos mínimos, algo que el Gobierno presenta como modernización y previsibilidad, pero que los gremios leen como un avance hacia una mayor flexibilidad en un mercado laboral ya bastante frágil.

Cuando se derogan estatutos sectoriales se unifica el régimen, pero también se diluyen protecciones específicas que habían sido conquistadas en contextos históricos muy distintos al actual, y la pregunta de fondo es si esta reforma equilibra la balanza o la inclina todavía más hacia el lado empresario.

