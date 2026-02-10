En la actualidad, Nancy Pazos sigue en negociaciones con Telefe para volver a "A la Barbarossa", pero mientras tanto, mantiene su actividad intacta en X, esa red social que no olvida ni mucho menos perdona, donde un simple error puede convertirse en un festín para la crítica.
¡PAPELÓN HISTÓRICO!
"¿En serio sos periodista?": Nancy Pazos cayó en una fake news y ardió X
Nancy Pazos metió la pata hasta el fondo, difundió un dato falso y cuando quiso frenar la ola ya era tarde.
Justamente eso fue lo que ocurrió el pasado 9 de febrero, cuando la periodista compartió una información que resultó ser completamente falsa y desató una avalancha de comentarios ácidos que no tuvieron piedad.
La historia arranca con el show de medio tiempo del Super Bowl, ese evento que desde el domingo 8 de febrero tiene al mundo entero comentando cada segundo de la presentación de Bad Bunny. El cantante puertorriqueño dejó varios momentos para el recuerdo, pero uno en particular generó confusión masiva: cuando le regaló su Grammy a un niño que aparecía en escena junto a sus padres, recreando una situación emotiva donde el pequeño observaba un discurso del artista por televisión.
Ahí empezó el malentendido viral. Miles de usuarios creyeron reconocer en ese niño a Liam Ramos, el pequeño de cinco años que hace poco se convirtió en noticia por un caso relacionado con el ICE. La información comenzó a circular como pólvora en redes sociales, replicándose de cuenta en cuenta, hasta que se transformó en una especie de verdad colectiva sin fundamento. Porque la realidad era otra: el niño del escenario se llama Lincoln Fox, un actor de ascendencia argentina y egipcia que formaba parte del espectáculo planificado por Bad Bunny.
Redes en llamas por el posteo erróneo que hizo Nancy Pazos
Nancy Pazos cayó en la trampa y compartió el dato erróneo desde su cuenta personal. "Puede que muchos de ustedes se hayan perdido esto pero el niño a quien #BadBunnySuperBowl le entregó su Grammy en medio del #SuperBowl ¡¡¡es Liam Ramos!!!", escribió la periodista con esos signos de exclamación que ahora parecen gritar su equivocación.
Los usuarios de X se lanzaron al ataque con toda la artillería pesada. @Valen_Abrazo disparó primero: "No es Liam Ramos, es un actor. Por dios, lloran por la Oficina de Respuesta pero mienten en TODO". El tono era claro: nada de contemplaciones. Otra usuaria, @RominaOK27, fue aún más directa: "No digas pavadas @nancypazosok en serio sos periodista y tirás info fake? El niño al que le entregó el grammy se llama Lincoln Fox, es un actor y lo posteó en Instagram". La pregunta flotaba como un boomerang incómodo: ¿cómo una periodista puede compartir información sin verificarla primero?
@FernandaCo61651 eligió la síntesis lapidaria: "No pegas una @nancypazosok". Tres palabras que resumen el sentimiento colectivo de quienes la siguieron criticando sin freno.
Se retractó, pero en X no le dieron tregua
Sin embargo, Pazos decidió no esconder el error bajo la alfombra borrando el tuit original. Por el contrario, eligió la autocrítica pública y escribió: "No era Liam. Era Lincoln Fox. Hijo de madre egipcia y padre argentino. La primera información fue errónea pero la difundieron tantas cuentas en inglés que pensé que estaba chequeado. Mil disculpas".
Pero X no es un lugar donde las disculpas alcancen para frenar la ola de críticas y @Gabriel_7317 se lo dejó en claro diciendo: "No tenes que pensar. Tenes que chequear con distintas fuentes". Mientras que, otro usuario eligió el sarcasmo: "¿Por qué estaba en ingles suponias que estaba ok? Ay Peppa, Peppa...".
El episodio desnuda una problemática que trasciende a Nancy Pazos: la velocidad de las redes sociales contra la responsabilidad de chequear información. Cuando miles de cuentas replican un dato, la sensación de veracidad se multiplica, aunque detrás no haya ninguna fuente confiable. La periodista se apoyó en esa falsa seguridad colectiva y terminó pagando el precio en su propia credibilidad.
---------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos que muchos miran en una sola noche
El Trece se queda sin el pan y sin la torta: La conductora que amenaza con irse si no vuelve otra
"Lo empezó a acuchillar": La fuerte acusación de Andrea Rincón contra un reconocido cantante
Alerta por una estafa que salpica a Luis Caputo y otros economistas clave