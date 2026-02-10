"¿En serio sos periodista?": Nancy Pazos cayó en una fake news y ardió X

Los usuarios de X se lanzaron al ataque con toda la artillería pesada. @Valen_Abrazo disparó primero: "No es Liam Ramos, es un actor. Por dios, lloran por la Oficina de Respuesta pero mienten en TODO". El tono era claro: nada de contemplaciones. Otra usuaria, @RominaOK27, fue aún más directa: "No digas pavadas @nancypazosok en serio sos periodista y tirás info fake? El niño al que le entregó el grammy se llama Lincoln Fox, es un actor y lo posteó en Instagram". La pregunta flotaba como un boomerang incómodo: ¿cómo una periodista puede compartir información sin verificarla primero?

@FernandaCo61651 eligió la síntesis lapidaria: "No pegas una @nancypazosok". Tres palabras que resumen el sentimiento colectivo de quienes la siguieron criticando sin freno.

Se retractó, pero en X no le dieron tregua

Sin embargo, Pazos decidió no esconder el error bajo la alfombra borrando el tuit original. Por el contrario, eligió la autocrítica pública y escribió: "No era Liam. Era Lincoln Fox. Hijo de madre egipcia y padre argentino. La primera información fue errónea pero la difundieron tantas cuentas en inglés que pensé que estaba chequeado. Mil disculpas".

Pero X no es un lugar donde las disculpas alcancen para frenar la ola de críticas y @Gabriel_7317 se lo dejó en claro diciendo: "No tenes que pensar. Tenes que chequear con distintas fuentes". Mientras que, otro usuario eligió el sarcasmo: "¿Por qué estaba en ingles suponias que estaba ok? Ay Peppa, Peppa...".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nancypazosok/status/2020845981684642204&partner=&hide_thread=false No era Liam. Era Lincoln Fox. Hijo de madre egipcia y padre argentino. La primera información fue errónea pero la difundieron tantas cuentas en inglés que pensé que estaba chequeado. Mil disculpas. https://t.co/JoM1tFAQSV — @NANCYPAZOS (@nancypazosok) February 9, 2026 Publicación en X de @nancypazosok.

El episodio desnuda una problemática que trasciende a Nancy Pazos: la velocidad de las redes sociales contra la responsabilidad de chequear información. Cuando miles de cuentas replican un dato, la sensación de veracidad se multiplica, aunque detrás no haya ninguna fuente confiable. La periodista se apoyó en esa falsa seguridad colectiva y terminó pagando el precio en su propia credibilidad.

