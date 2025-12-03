En la noche del martes (02/12) Nancy Pazos fue entrevistada por Ernesto Tenembaum y María O'Donnell en el canal de streaming C+ y reveló que a raíz de su pública posición en contra del Gobierno el presidente Javier Milei decidió bloquearla de WhatsApp.
"NO TENGO IDEA POR QUÉ"
Nancy Pazos reveló la drástica medida que tomó Javier Milei en su contra
Al parecer el Presidente no toleró las críticas de Nancy Pazos en su contra y es por ese motivo que decidió evitar cualquier tipo de contacto con la periodista.
La periodista recordó que la última vez que se contactó con el mandatario nacional fue luego de que nombrara a su expareja Diego Santilli, quien además es el padre de sus hijos, como ministro del Interior.
Sin embargo, para su sorpresa, el líder libertario leyó su mensaje pero no solo no le contestó sino que a los días noto que había sido bloqueada. "Me di cuenta de casualidad", explicó al contar que un colega suyo le hizo una mención sobre un estado que había puesto el economista en su perfil y no podía verlo.
"Tiene 80.000 razones para bloquearme, eh", admitió posteriormente quien es una de las conductoras más críticas del oficialismo tanto por la pantalla de C5N como también así frente a los micrófonos de Radio 10.
Nancy Pazos recordó cómo era Javier Milei cuando lo conoció
Antes de convertirse en mandatario nacional, Javier Milei era un economista que solía estar alterado y con su cabello revuelto en los medios de comunicación.
En ese entonces hablaba en la mayoría de los canales de televisión sin importar si quienes llevaban adelante los programas tenían su misma forma de pensar.
Nancy Pazos lo conoció durante esa época y recordó que le impresionó "muy excéntrico". "Todo era mucho", indicó.
"Normal no. ¿Entendés lo que te digo? Era raro, pero muy divertido. O sea, para mí como personaje, súper divertido", consideró.
