Nancy Pazos reveló la drástica medida que tomó Javier Milei en su contra

"Tiene 80.000 razones para bloquearme, eh", admitió posteriormente quien es una de las conductoras más críticas del oficialismo tanto por la pantalla de C5N como también así frente a los micrófonos de Radio 10.

Nancy Pazos recordó cómo era Javier Milei cuando lo conoció

Antes de convertirse en mandatario nacional, Javier Milei era un economista que solía estar alterado y con su cabello revuelto en los medios de comunicación.

En ese entonces hablaba en la mayoría de los canales de televisión sin importar si quienes llevaban adelante los programas tenían su misma forma de pensar.

Nancy Pazos lo conoció durante esa época y recordó que le impresionó "muy excéntrico". "Todo era mucho", indicó.

"Normal no. ¿Entendés lo que te digo? Era raro, pero muy divertido. O sea, para mí como personaje, súper divertido", consideró.

