Qué es el Dólar Shein: la nueva forma de ahorrar un 25% en la plataforma

Shein arrasa en Argentina con el boom de las importaciones y sus precios bajos a los cuales todos quieren acceder. Sin embargo, hay una manera de ahorrar hasta un 25% en tus pedidos online y acceder a descuentos espectaculares. ¿De qué se trata el Dólar Shein?
Shein es una plataforma que está arrasando en Argentina con precios muy bajos. Enterate qué es el Dólar Shein y cómo usarlo a tu favor.
Las compras realizadas en Shein casi siempre aparecen reflejadas en dólares en nuestro resumen. Por esa razón hay ciertos pasos y consideraciones que debés tener en cuenta para poder ahorrar un buen porcentaje a la hora de realizar el pago. Paso a paso para conseguirlo.
Dólar Shein y cómo ahorrar 25% en tus pedidos
Shein es una tienda China, por ende sus precios están expresados en moneda extranjera. Si no querés pagar impuestos y preferís ahorrar hasta un 25% en tu pedido de esta plataforma, entonces necesitás saber cómo funciona el "Dólar Shein".
Una vez que el pago impacta en tu resumen casi siempre aparece reflejado en dólares y podés pagarlo tanto en pesos como en esa moneda. Esta última opción es la ideal ya que vas a poder evitar que ese gasto pase por el dólar tarjeta o "Dólar Shein". Si bien no es una cotización oficial, se pone de referencia para que los consumidores entiendan que con esos impuestos se encarece la compra.
Al pagar el resumen en dólares vas a abonar solamente el monto total de la compra. Después cuando abones en pesos los otros consumos de tu tarjeta deberás restar el importe del 30% que figura al final de todos los consumos. De esta manera te ahorrás hasta un 25% en Shein.
Es muy importante hacer las compras y que impacten en la moneda original del sitio, ya que luego el banco lo dolariza automáticamente. Al contrario, la pesificación es un gran problema porque está sumando los impuestos y allí es donde se encarece la compra.
