Qué es el Dólar Shein: la nueva forma de ahorrar un 25% en la plataforma

Una vez que el pago impacta en tu resumen casi siempre aparece reflejado en dólares y podés pagarlo tanto en pesos como en esa moneda. Esta última opción es la ideal ya que vas a poder evitar que ese gasto pase por el dólar tarjeta o "Dólar Shein". Si bien no es una cotización oficial, se pone de referencia para que los consumidores entiendan que con esos impuestos se encarece la compra.