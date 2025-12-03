Andisgate: Se conoció el video de la declaración de Diego Spagnuolo

Tras negar las imputaciones que le formularon, señaló: “Con un par de hechos que creo que son de fácil aclaración, quería manifestar que, con respecto al dinero hallado en la caja de seguridad, yo lo ingreso en marzo de 2023, es decir, 10 meses antes de que yo ingresara a la función pública. Lo que se haya hallado en la caja, más allá de que después se determinará su procedencia, no tiene nada que ver con mi paso por la función pública, con todas las maniobras descritas”. Tras ello, Spagnuolo adjuntó un certificado que, en teoría, especificaría las fechas de estos movimientos.

“Se habla también de unas modificaciones en mi casa: no fueron obras ni mucho menos, fueron un par de arreglos menores, eso se puede corroborar fácilmente”, insistió.

Luego, el extitular de ANDIS se refirió al día en el que la Policía allanó su casa y pidió hacer una aclaración: “No me acuerdo si era en el acta de allanamiento o en el dictamen del señor fiscal, pero leí en alguna parte que yo intenté huir o algo por el estilo, no me acuerdo dónde lo leí, pero lo niego categóricamente, es más, yo me enteré de los allanamientos porque primero fueron a un domicilio de un sobrino mío y, después, por la televisión veo que estaban allanando ‘propiedades de Spagnuolo’, así era el titular”.

“Yo no tengo propiedades, pero que asumí que me estaban buscando y llamé a la Fiscalía, en el registro constan esas llamadas. Hablé con la secretaria que me dijo que el doctor estaba en una reunión, que después se iba a comunicar conmigo, Manifesté dónde estaba, cuál era mi domicilio, o sea, me quedé esperando. Después de más o menos dos horas me llevé el celular porque si el doctor se iba a comunicar conmigo lo iba a hacer al celular y quería comprar algo para comer, tenía hambre. En ese momento me cruza un auto, en un barrio cerrado, o sea, donde la máxima es de 25 (kilómetros por hora), no salí rápido ni nada por el estilo”, explicó.

“Desde el primer momento me puse a disposición del Tribunal y de la Fiscalía, siempre estuve a derecho, es falso que yo me haya querido fugar o algo por el estilo. Yo a la secretaria le había pedido si podía constar mi llamado y no lo vi reflejado en la causa”, remarcó.

Una vez que finalizó su declaración, el fiscal le preguntó nuevamente si iba a negarse a declarar, y lo reafirmó. “Que no se interprete como una falta de respeto, pero interpreto como prematura esta citación a indagatoria. Es muy profusa, por lo que se ve en el expediente, la prueba recolectada y el secreto de sumario se levantó el viernes, no hubo tiempo para hacer una defensa explicada, yo necesito estudiar en profundidad las pruebas recolectadas”, completó.

Andisgate: ¿Se rompe el pacto de silencio?

Roger Grant, ex coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, fue el único imputado que declaró ante la Justicia y rompió el pacto de silencio, apuntando contra su superior, Daniel Garbellini, mano derecha en su momento del entonces titular del organismo Diego Spagnuolo.

La investigación lo ubicó como ejecutor de las maniobras de corrupción desde su cargo en la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud, a lo que el indagado contestó que “solo cumplía órdenes” de su jefe, Garbellini.

Garbellini, según los audios adjudicados a Spagnuolo estaba vinculado a Eduardo “Lule” Menem, de estrechos lazos con la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. Era quien le decía a Grant a quién llamar para ofertar y adjudicar, según aseguró el imputado al prestar declaración indagatoria en la causa.

Cabe recordar que Garbellini fue director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS desde junio de 2024 hasta agosto de este año. El Gobierno lo desplazó del organismo de manera “preventiva” junto a Spagnuolo, máxima autoridad del organismo, luego de que se hicieran públicos los audios del ex jefe de la Agencia en los que lo señalaba como la persona que puso Lule Menem en el organismo para su control.

Roger Grant, además, figuraba en cuadernos secuestrados en la vivienda de Miguel Ángel Calvete, un imputado clave, señalado como uno de los “jefes paraestatales”, y está preso en otra causa penal. En su domicilio se secuestraron una serie de cuadernos con diversas anotaciones de interés para la causa. En uno de esos cuadernos, el número 5, se halló una anotación correspondiente al día 4 de septiembre de 2025, en la que se lee “llamar” y entre otras personas se encuentra “Roger por precios”.

Asimismo, con lo que surgió de las intervenciones telefónicas que el juez dispuso a las líneas pertenecientes a Miguel Ángel Calvete, se conoció una llamada que éste le realiza a Lorena Di Giorno, otra de las imputadas, a quien le pregunta por personas de su círculo de confianza y puntualmente por Roger Grant.

En la conversación, Calvete se interesa por saber qué era lo que le habían secuestrado en el procedimiento de allanamiento y requisa a Roger Grant. “Dichas circunstancias, dan cuenta de que Roger Grant además de ser el ejecutor de las órdenes de Daniel María Garbellini y Pablo Atchabahian, tenía algún tipo de vínculo directo con Miguel Ángel Calvete”, señaló el fiscal al imputar a Grant.

