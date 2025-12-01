El trabajo de los expertos israelíes sobre el modus operandi de la Agencia Nacional de Discapacitados durante la gestión de Diego Spagnuolo agrega que “existe una participación imprescindible de funcionarios públicos, empresarios e intermediarios”,
INVESTIGACIÓN DE "DATA CLAVE"
Existiría un informe de servicios de inteligencia israelíes que describe red de corrupción en ANDIS
La conclusión de los investigadores israelíes detalla: “ este organismo está sumergido en una red de corrupción de alcances incalculables”.
Cabe recordar que Israel y Argentina firmaron un convenio bilateral sobre programas de rehabilitación teniendo en cuenta la amplia experiencia del estado judío en personas que sufrieron heridas en combate o en atentados.
Para cerrar los acuerdos, Spagnuolo viajó en el primer semestre de 2025 a Tel Aviv.
¿Por qué los israelíes investigaron a la administración local?
El convenio establece un intercambio de información sensible entre los firmantes y por ello funcionarios de la administración que encabeza Benjamín Netanyahu hicieron un “peinado” del modus operandi que tenía la ANDIS.
El trabajo reunido se resume en 56 fotos, 16 videos y 70 audios consignados y sería concluyente: todos estaban al tanto de graves irregularidades que eran moneda corriente en la agencia (el cuarto presupuesto estatal más grande del país ya que existen más de un millón de beneficiarios).
Diego Spagnuolo insiste: "los audios son fake"
El ex titular de ANDIS insiste en la nulidad de los materiales tras un peritaje privado que habría detectado “manipulación”.
La defensa, a cargo del doctor Mauricio D`alessandro volvió a pedir que el expediente se declare nulo y que se dicte el sobreseimiento. La Cámara Federal aún tiene pendiente esa resolución.
El letrado patrocinante volvió a invocar la doctrina del “fruto del árbol envenenado” al señalar que si la prueba original es ilegal o está adulterada todo lo que se desprende de ella carece de validez.
De todas formas, los audios fueron la prueba inicial pero luego el fiscal Franco Picardi logró una prueba documental muy consistente. Como ocurriera con la Causa Cuadernos, las confesiones de los empresarios y ex funcionarios se volvieron más importantes aún que las anotaciones del chofer Oscar Centeno.