Existiría un informe de servicios de inteligencia israelíes que describe red de corrupción en ANDIS

La conclusión de los investigadores israelíes detalla: “ este organismo está sumergido en una red de corrupción de alcances incalculables”.

01 de diciembre de 2025 - 20:34
FOTO: xAI / Grok.

El trabajo de los expertos israelíes sobre el modus operandi de la Agencia Nacional de Discapacitados durante la gestión de Diego Spagnuolo agrega que “existe una participación imprescindible de funcionarios públicos, empresarios e intermediarios”,

El material habría llegado en junio a la Casa Rosada pero no se habrían tomado medidas preventivas. Solamente se separó al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacitados, Diego Spagnuolo, cuando explotó el escándalo de audios que contenían sus confesiones. El material habría llegado en junio a la Casa Rosada pero no se habrían tomado medidas preventivas. Solamente se separó al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacitados, Diego Spagnuolo, cuando explotó el escándalo de audios que contenían sus confesiones.

Cabe recordar que Israel y Argentina firmaron un convenio bilateral sobre programas de rehabilitación teniendo en cuenta la amplia experiencia del estado judío en personas que sufrieron heridas en combate o en atentados.

Para cerrar los acuerdos, Spagnuolo viajó en el primer semestre de 2025 a Tel Aviv.

“Lo grave es que este informe tan delicado no figura en la causa judicial y no está claro si el fiscal Franco Picardi y el juez de la causa Sebastián Casanello ya lo conocen”, informó Mauro F ederico en el canal Carnaval Stream.

¿Por qué los israelíes investigaron a la administración local?

El convenio establece un intercambio de información sensible entre los firmantes y por ello funcionarios de la administración que encabeza Benjamín Netanyahu hicieron un “peinado” del modus operandi que tenía la ANDIS.

El trabajo reunido se resume en 56 fotos, 16 videos y 70 audios consignados y sería concluyente: todos estaban al tanto de graves irregularidades que eran moneda corriente en la agencia (el cuarto presupuesto estatal más grande del país ya que existen más de un millón de beneficiarios).

Karina Milei, los Menem y Diego Spagnuolo. Todos mencionados en el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Diego Spagnuolo insiste: "los audios son fake"

El ex titular de ANDIS insiste en la nulidad de los materiales tras un peritaje privado que habría detectado “manipulación”.

Un estudio técnico elaborado por una firma española, a pedido de Diego Spagnuolo, advirtió que las escuchas presentarían 18 recortes y trazas de voz generada con Inteligencia Artificial. Según el peritaje, la grabación “no mantiene continuidad temporal y exhibe múltiples cortes, ediciones y sucesos electro acústicos compatibles con una edición posterior a la grabación original”. Un estudio técnico elaborado por una firma española, a pedido de Diego Spagnuolo, advirtió que las escuchas presentarían 18 recortes y trazas de voz generada con Inteligencia Artificial. Según el peritaje, la grabación “no mantiene continuidad temporal y exhibe múltiples cortes, ediciones y sucesos electro acústicos compatibles con una edición posterior a la grabación original”.

La defensa, a cargo del doctor Mauricio D`alessandro volvió a pedir que el expediente se declare nulo y que se dicte el sobreseimiento. La Cámara Federal aún tiene pendiente esa resolución.

Mauricio D`alessandro, abogado de Diego Spagnuolo

El letrado patrocinante volvió a invocar la doctrina del “fruto del árbol envenenado” al señalar que si la prueba original es ilegal o está adulterada todo lo que se desprende de ella carece de validez.

De todas formas, los audios fueron la prueba inicial pero luego el fiscal Franco Picardi logró una prueba documental muy consistente. Como ocurriera con la Causa Cuadernos, las confesiones de los empresarios y ex funcionarios se volvieron más importantes aún que las anotaciones del chofer Oscar Centeno.

