Existiría un informe de servicios de inteligencia israelíes que describe red de corrupción en ANDIS

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1995549719041372325&partner=&hide_thread=false UN INFORME SECRETO DE ANDIS QUE EL GOBIERNO TIENE GUARDADO DESDE JUNIO



En #DataClave, @maurofederico contó un dato explosivo: existe un informe elaborado por servicios de inteligencia israelíes, solicitado a partir de gestiones vinculadas a un convenio entre Israel y… pic.twitter.com/xFiWJ6JsxR — Carnaval Stream (@CarnavalStream) December 1, 2025

¿Por qué los israelíes investigaron a la administración local?

El convenio establece un intercambio de información sensible entre los firmantes y por ello funcionarios de la administración que encabeza Benjamín Netanyahu hicieron un “peinado” del modus operandi que tenía la ANDIS.

El trabajo reunido se resume en 56 fotos, 16 videos y 70 audios consignados y sería concluyente: todos estaban al tanto de graves irregularidades que eran moneda corriente en la agencia (el cuarto presupuesto estatal más grande del país ya que existen más de un millón de beneficiarios).

spagnuolo menem karina Karina Milei, los Menem y Diego Spagnuolo. Todos mencionados en el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Diego Spagnuolo insiste: "los audios son fake"

El ex titular de ANDIS insiste en la nulidad de los materiales tras un peritaje privado que habría detectado “manipulación”.

Un estudio técnico elaborado por una firma española, a pedido de Diego Spagnuolo, advirtió que las escuchas presentarían 18 recortes y trazas de voz generada con Inteligencia Artificial. Según el peritaje, la grabación “no mantiene continuidad temporal y exhibe múltiples cortes, ediciones y sucesos electro acústicos compatibles con una edición posterior a la grabación original”. Un estudio técnico elaborado por una firma española, a pedido de Diego Spagnuolo, advirtió que las escuchas presentarían 18 recortes y trazas de voz generada con Inteligencia Artificial. Según el peritaje, la grabación “no mantiene continuidad temporal y exhibe múltiples cortes, ediciones y sucesos electro acústicos compatibles con una edición posterior a la grabación original”.

La defensa, a cargo del doctor Mauricio D`alessandro volvió a pedir que el expediente se declare nulo y que se dicte el sobreseimiento. La Cámara Federal aún tiene pendiente esa resolución.

mauricio-dalessandro. Mauricio D`alessandro, abogado de Diego Spagnuolo

El letrado patrocinante volvió a invocar la doctrina del “fruto del árbol envenenado” al señalar que si la prueba original es ilegal o está adulterada todo lo que se desprende de ella carece de validez.

De todas formas, los audios fueron la prueba inicial pero luego el fiscal Franco Picardi logró una prueba documental muy consistente. Como ocurriera con la Causa Cuadernos, las confesiones de los empresarios y ex funcionarios se volvieron más importantes aún que las anotaciones del chofer Oscar Centeno.