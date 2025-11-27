ANDIS: Salpicada Patricia Bullrich por un celular que Migraciones y la PSA no pudieron incautar

De acuerdo acuerdo a fuentes citadas por lanación.com, Mastropietro viajó el sábado 15/11 de Miami a Buenos Aires en un avión privado. Su plan de vuelo era directo entre ambas ciudades. A su llegada, los oficiales tenían la orden de llevar a cabo una requisa. Todo se demoró porque la aeronave que lo traía desvió inesperadamente su rumbo e hizo una parada intermedia en Tucumán. Allí, Mastropietro hizo una llamada cuyo destinatario aún es desconocido, agrega la nota.

Cuando llegó al Aeropuerto Jorge Newbery, los agentes de la PSA y Migraciones debían realizar el procedimiento, pero lo dejaron ir. Al enterarse el juzgado de la situación, los organismos buscaron frenar la marcha de Mastropietro, que ya había salido del aeropuerto.

"Lo corrieron y cuando le solicitaron sus dispositivos, dijo que había dejado el celular en un lugar y que desapareció. Un relato poco verosímil, transmitieron los agentes a la Justicia", dice la publicación.

Desde el ministerio de Seguridad dieron su versión de los hechos, en la que reconocen que hubo impericia por parte de Migraciones, que no se percató la orden judicial que recaía sobre Mastropietro. “El pasajero pasó por Migraciones. Después de que se fue, este organismo se dio cuenta de que tenía una restricción. Migraciones fue a buscar al pasajero y llamó a PSA. PSA llamó al juzgado. Cuando se hizo la requisa en búsqueda de elementos electrónicos, el señor no tenía nada. El juzgado ordenó que el pasajero se vaya y que los registros fílmicos de los movimientos de esta persona en el aeropuerto sean entregados a la Policía Federal Argentina”, cita el portal de noticias.

"Un funcionario vinculado al caso dijo que Migraciones, en cambio, cuestionó a la PSA por no haber colaborado lo suficiente. Lo cierto es que Comodoro Py nunca se hizo de los dispositivos del empresario y la situación podría ser objeto de una denuncia", concluye lanación.com.

Más contenido de Urgente24

Sospechas sobre el INdEC: Marco Lavagna salió a explicar pero no convence

"Con Milei, la sífilis avanza": La oposición culpa al Gobierno del brote y presentó un proyecto

Argentina primaria: Se buscan dólares en la energía y el agro mientras se derrumba la industria

En el aniversario de la derrota 26/10, el PJ bonaerense no pudo festejar la revancha