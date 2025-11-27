Iba a jugar en River,Gallardo lo rechazó y está cerca de Boca

Durante el mercado de pases que se abrió a mitad de año uno de los futbolistas que sonó y muy fuerte para llegar a River fue Matko Miljevic, quien tuvo un enorme primer semestre con la camiseta de Huracán, club que jugó la final del Torneo Apertura. Los dirigentes del Millonario habían avanzado mucho en su contratación pero Marcelo Gallardo le bajó el pulgar para repatriar a Juanfer Quintero.