Irán complica el futuro electoral de Donald Trump

-la reducción del programa nuclear iraní,

-la limitación de misiles por parte del régimen de los Jamenei,

-la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde se transporta una quinta parte del petróleo a nivel global.

-restricciones al apoyo persa a grupos armados como Hezbolá, Hamas o los Hutíes.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en que Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones, a pesar de las negativas de los funcionarios de la nación enemiga.

Leavitt advirtió que si las conversaciones fracasaran, el presidente Donald Trump “se asegurará de que reciban un golpe más duro que nunca”.

estrecho-ormuz-bloqueo-petroleo.Urgente-24.jpg Irán resiste los ataques de USA e israel

El precio futuro del barril de petróleo

Los ataques de Irán contra la infraestructura energética regional, junto con sus restricciones en el citado estrecho, han disparado los precios del petróleo y desatado temores de una crisis energética mundial.

Para complicar aún más el panorama, al menos 1.000 soldados de la 82ª División Aerotransportada de USA serán enviados pronto a Oriente Medio según informó la agencia The Associated Press.

Los paracaidistas están entrenados para saltar en zonas hostiles o en disputa para asegurar territorios y aeródromos claves.

El Pentágono también está en proceso de enviar a la región unos 5.000 infantes de marina más, entrenados en asaltos anfibios. Sin embargo, de acuerdo a un sondeo de opinión de AP-NORC, la mayoría de los estadounidenses cree que la acción militar contra Irán ha ido demasiado lejos, y muchos están preocupados por el costo de la gasolina. El Pentágono también está en proceso de enviar a la región unos 5.000 infantes de marina más, entrenados en asaltos anfibios. Sin embargo, de acuerdo a un sondeo de opinión de AP-NORC, la mayoría de los estadounidenses cree que la acción militar contra Irán ha ido demasiado lejos, y muchos están preocupados por el costo de la gasolina.