El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que su gobierno no ha participado en conversaciones para poner fin a la guerra y no tiene planes de hacerlo: Teherán lanzó más ataques contra Israel y países árabes del Golfo pérsico incluyendo el Aeropuerto Internacional de Kuwait.
SIN AVANCES
Irán complica el futuro electoral de Donald Trump
La propuesta de USA no convence a Irán, de seguir así, el futuro electoral de Trump se complicará todavía más.
El desafío persa se produjo mientras Israel lanzaba ataques aéreos y Estados Unidos desplegaba paracaidistas y más infantes de marina en la región.
"Irán pondrá fin a la guerra cuando lo decida y cuando se cumplan sus propias condiciones", citó el medio Press TV en referencia al gobierno de Teherán.
¿Qué le ofrece Donald Trump a Irán?
La iniciativa de Washington aborda:
-el levantamiento de las sanciones al país atacado,
-la reducción del programa nuclear iraní,
-la limitación de misiles por parte del régimen de los Jamenei,
-la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde se transporta una quinta parte del petróleo a nivel global.
-restricciones al apoyo persa a grupos armados como Hezbolá, Hamas o los Hutíes.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en que Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones, a pesar de las negativas de los funcionarios de la nación enemiga.
Leavitt advirtió que si las conversaciones fracasaran, el presidente Donald Trump “se asegurará de que reciban un golpe más duro que nunca”.
El precio futuro del barril de petróleo
Los ataques de Irán contra la infraestructura energética regional, junto con sus restricciones en el citado estrecho, han disparado los precios del petróleo y desatado temores de una crisis energética mundial.
Para complicar aún más el panorama, al menos 1.000 soldados de la 82ª División Aerotransportada de USA serán enviados pronto a Oriente Medio según informó la agencia The Associated Press.
Los paracaidistas están entrenados para saltar en zonas hostiles o en disputa para asegurar territorios y aeródromos claves.