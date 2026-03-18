USA e Israel atacan el mayor campo de gas del mundo en Irán, pero Teherán va por todo

Irán prepara un "ojo por ojo" para los países del Golfo que cooperan con USA

Según un portavoz, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita ha interceptado y destruido un dron que intentaba "aproximarse a una de las instalaciones de gas" en la provincia oriental, mientras que el Ministerio de Defensa de Kuwait ha reportado 17 casos de caída de escombros tras interceptaciones de misiles iraníes en 24 horas.

En tanto, el presidente de Irán, Massoud Pezeshkian, ha afirmado en X que el ataque contra el yacimiento de gas South Pars y contra la infraestructura energética iraní podría traer "consecuencias incontrolables".

"Tales acciones agresivas no lograrán nada para el enemigo sionista estadounidense ni para sus partidarios. Al contrario, complicarán la situación y podrían tener consecuencias incontrolables que afectarían al mundo entero", ha declarado a través de su cuenta oficial en X.

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Del mismo modo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha emitido un extenso comunicado en el que condena los asesinatos de tres altos dirigentes iraníes a manos de Israel en los últimos dos días.

Imaginen a un presidente iraní presentando con frialdad una ‘lista de objetivos’ a un embajador extranjero: el presidente de Estados Unidos, líderes del Congreso, altos generales. Y luego declarando, sin dudarlo: ‘Los eliminaremos, uno por uno Imaginen a un presidente iraní presentando con frialdad una ‘lista de objetivos’ a un embajador extranjero: el presidente de Estados Unidos, líderes del Congreso, altos generales. Y luego declarando, sin dudarlo: ‘Los eliminaremos, uno por uno

La actual ola de asesinatos perpetrada por Israel es "más fría" que la hipocresía, ha añadido Araghchi, calificándola de "un colapso moral calculado".

“Como siempre, Israel encabeza la lista de personas que arrastran a su socio estadounidense a un abismo moral y político cada vez más profundo”, ha concluido el ministro.

Horas antes, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo los ataques contra la infraestructura energética de Irán serían respondidos con "la ley del ojo por ojo".

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