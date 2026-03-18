Luego del bombardeo estadounidense e israelí contra South Pars, el mayor yacimiento de gas del mundo bajo administración de Irán y Qatar (donde se denomina Campo Norte o North Dome), el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Majed Al Ansari, ha tildado este miércoles de “peligroso e irresponsable” el ataque contra el yacimiento, mientras Irán ha prometido represalias “en las próximas horas” contra las instalaciones de hidrocarburos de todo el Golfo, y lleva a cabo ahora mismo el "ojo por ojo".
BAJO FUEGO MUNDIAL
USA e Israel atacan el mayor campo de gas del mundo en Irán, pero Teherán va por todo
Tras el golpe de USA e Israel contra el gran reservorio iraní de gas en South Pars, administrado por Teherán y Doha, Irán promete vengarse de los países del Golfo. El ministro de exteriores qatarí calificó el ataque de “peligroso e irresponsable”.
Un ataque de misiles iraníes en represalia ha golpeado ahora la refinería de Ras Laffan, lo que ha llevado al Brent a superar los 109 dólares tras subir más de un 6%, mientras el gas europeo registra incrementos similares, en un contexto en el que el estrecho de Ormuz permanece cerrado y escalan las tensiones en Medio Oriente.
"QatarEnergy confirma que la ciudad industrial de Ras Laffan ha sido objeto esta tarde de ataques con misiles. Se han desplegado inmediatamente equipos de respuesta a emergencias para controlar los incendios provocados, ya que se han producido daños importantes. Se ha localizado a todo el personal y, por el momento, no se han registrado víctimas", ha señalado el medio qatarí Al Jaazera.
“Reiteramos, como ya hemos insistido en repetidas ocasiones, la necesidad de evitar atacar instalaciones vitales. Hacemos un llamamiento a todas las partes a actuar con moderación, respetar el derecho internacional y trabajar para lograr una desescalada que preserve la seguridad y la estabilidad de la región”, ha señalado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Majed Al Ansari, quien condenó el ataque estadounidense e israelí contra South Pars, el mayor yacimiento iraní de gas del mundo.
Al igual que Qatar, Emiratos Árabes Unidos ha abundado en esta idea al describir el ataque como “una amenaza para la seguridad energética global”. Asimismo, tanto este país como Arabia Saudita y Baréin han condenado el ataque contra este mayor reservorio de gas del mundo.
Irán prepara un "ojo por ojo" para los países del Golfo que cooperan con USA
Según un portavoz, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita ha interceptado y destruido un dron que intentaba "aproximarse a una de las instalaciones de gas" en la provincia oriental, mientras que el Ministerio de Defensa de Kuwait ha reportado 17 casos de caída de escombros tras interceptaciones de misiles iraníes en 24 horas.
En tanto, el presidente de Irán, Massoud Pezeshkian, ha afirmado en X que el ataque contra el yacimiento de gas South Pars y contra la infraestructura energética iraní podría traer "consecuencias incontrolables".
"Tales acciones agresivas no lograrán nada para el enemigo sionista estadounidense ni para sus partidarios. Al contrario, complicarán la situación y podrían tener consecuencias incontrolables que afectarían al mundo entero", ha declarado a través de su cuenta oficial en X.
Del mismo modo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha emitido un extenso comunicado en el que condena los asesinatos de tres altos dirigentes iraníes a manos de Israel en los últimos dos días.
La actual ola de asesinatos perpetrada por Israel es "más fría" que la hipocresía, ha añadido Araghchi, calificándola de "un colapso moral calculado".
“Como siempre, Israel encabeza la lista de personas que arrastran a su socio estadounidense a un abismo moral y político cada vez más profundo”, ha concluido el ministro.
Horas antes, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo los ataques contra la infraestructura energética de Irán serían respondidos con "la ley del ojo por ojo".
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