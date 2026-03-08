Este 8 de marzo, Día de la Mujer, la lucha histórica por la dignidad se traduce en la Argentina profunda como una batalla por el acceso al alimento. Ante el prohibitivo costo de la carne, la mujer asume un rol de estratega indispensable, transformando la escasez en sustento mediante una gestión invisible del cuidado.
MUJERES DE CARNE Y HUESO
8 de Marzo: El día de la mujer en Argentina ¿vale lo que pesa o viceversa?
En el Día Internacional de la Mujer, hablemos de acceso a los alimentos: ¿quíen sabe más en Argentina del precio de la carne?
Las mujeres conocen con precisión quirúrgica el costo de la carne porque sobre ellas recae, de manera desproporcionada, la ingeniería de la supervivencia doméstica.
En la división social del trabajo, la mujer asume la "gestión del cuidado" (esto parece obsoleto, pero no lo es), lo que implica no solo provisión y elaboración, sino realizar la prospección de precios en cadenas formales e informales, comparar segundas marcas y administrar el ingreso monetario frente a la inflación.
Este saber no es innato, sino el resultado de una gimnasia diaria de autoexplotación del tiempo: conocen el precio porque son quienes deben fragmentar el presupuesto para que la proteína —convertida en un bien de lujo— alcance para todos, postergando muchas veces su propio consumo para salvaguardar la nutrición de la unidad familiar.
Estrategias de consumo ante la brecha de ingresos en Argentina
La alimentación no es un acto meramente biológico; es una práctica social que se asienta sobre condiciones objetivas como el ingreso familiar y el precio de los bienes. En la cotidianeidad de los hogares argentinos, la mujer/madre despliega tácticas de supervivencia para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Según los estudios de Aguirre (2010), estas prácticas incluyen la búsqueda de segundas marcas, la informalidad laboral y la "autoexplotación".
Esta última se manifiesta como un sacrificio ético y físico: la mujer suele destinar el "mejor" alimento —o la escasa porción de carne disponible— a los miembros que realizan trabajo remunerado o a los niños.
Al hacerlo, deslegitima su propio rol integral y refuerza la representación del trabajo doméstico como una tarea secundaria, cuando en realidad es el motor que permite la reproducción de la fuerza de trabajo. La "pobreza de tiempo" se suma a la monetaria, exigiendo jornadas interminables para procesar alimentos de menor calidad nutricional que requieren mayor elaboración.
Dia de la mujer como definición política insufrible
Desde una perspectiva de economía del cuidado, el objetivo no es la acumulación de capital, sino la provisión de lo necesario para sostener la vida. Datos del Indicador Familiar de Acceso a la Alimentación y la UCA revelan que el 97% de los beneficiarios de programas como la Tarjeta AlimentAR son mujeres. Esto evidencia cómo la política pública delega en ellas la responsabilidad de realizar una "compra inteligente" y asegurar una dieta saludable en un mercado que las excluye.
Culpar a las familias por "comer mal" bajo el pretexto de falta de educación nutricional es, como indica Gracia-Arnaiz, una individualización de una patología social. El acceso restringido a la canasta básica y el desorbitado costo de la carne no son decisiones individuales, sino condicionantes políticos y económicos.
En este Día de la Mujer, el reconocimiento se centra en la mujer íntegra, quien, entre otras competencias, garantiza la subsistencia de la nación a través del acto político de alimentar.Y no estamos hablando del cuerpo.
