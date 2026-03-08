8 de Marzo: El día de la mujer en Argentina ¿vale lo que pesa o viceversa?

Esta última se manifiesta como un sacrificio ético y físico: la mujer suele destinar el "mejor" alimento —o la escasa porción de carne disponible— a los miembros que realizan trabajo remunerado o a los niños.

Al hacerlo, deslegitima su propio rol integral y refuerza la representación del trabajo doméstico como una tarea secundaria, cuando en realidad es el motor que permite la reproducción de la fuerza de trabajo. La "pobreza de tiempo" se suma a la monetaria, exigiendo jornadas interminables para procesar alimentos de menor calidad nutricional que requieren mayor elaboración.

Dia de la mujer como definición política insufrible

Desde una perspectiva de economía del cuidado, el objetivo no es la acumulación de capital, sino la provisión de lo necesario para sostener la vida. Datos del Indicador Familiar de Acceso a la Alimentación y la UCA revelan que el 97% de los beneficiarios de programas como la Tarjeta AlimentAR son mujeres. Esto evidencia cómo la política pública delega en ellas la responsabilidad de realizar una "compra inteligente" y asegurar una dieta saludable en un mercado que las excluye.

Culpar a las familias por "comer mal" bajo el pretexto de falta de educación nutricional es, como indica Gracia-Arnaiz, una individualización de una patología social. El acceso restringido a la canasta básica y el desorbitado costo de la carne no son decisiones individuales, sino condicionantes políticos y económicos.

En este Día de la Mujer, el reconocimiento se centra en la mujer íntegra, quien, entre otras competencias, garantiza la subsistencia de la nación a través del acto político de alimentar.Y no estamos hablando del cuerpo.

Más contenido de Urgente24

Victoria Villarruel puso, entre la espada y la pared, al gobernador Alfredo Cornejo

Carlos Maslatón contra Caputo: "Si el Gobierno pide plata para los bancos, es para afanarla"

Christian Buteler: "De poco sirve traer productos más baratos si te quedaste sin trabajo"

La verdadera (y loca) historia del regreso del gendarme Nahuel Gallo a Argentina