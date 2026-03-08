Día de la Mujer: También en la industria IT las mujeres ganan menos (grieta de 19%)

Dato en el Día de la Mujer: La industria tecnológica (IT, Is information Technology, tecnologías de la información y de la comunicación.) suele presentarse como uno de los sectores más dinámicos y mejor remunerados de la economía del conocimiento. Sin embargo, los últimos datos del mercado laboral muestran que las desigualdades de género persisten.
Según la última encuesta salarial elaborada por Openqube y la comunidad tecnológica Sysarmy, en Argentina, por cada $1 que gana un hombre CIS (hombre que vive en el sexo que les fue asignado al nacer) en el sector IT, una mujer cis (mujer que vive en el sexo que les fue asignado al nacer) percibe en promedio $0,81. ) El relevamiento se realizó entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 y reunió 5.074 respuestas de trabajadores del sector, de las cuales 4939 fueron consideradas válidas para el análisis.
El resultado representa un retroceso respecto a la medición anterior, cuando la relación era de $0,83, lo que implica que la brecha salarial vuelve a ubicarse en torno al 19%.
Un sector donde las mujeres siguen siendo minoría
El informe también muestra que la desigualdad no solo se refleja en los ingresos sino también en la composición del sector.
Casi el 79% de las personas encuestadas se identifican como hombres CIS, mientras que las mujeres cis representan alrededor del 20% de la muestra.
Además, la brecha salarial tiende a ampliarse con los años de experiencia, lo que indica que las diferencias se profundizan a medida que las carreras profesionales avanzan.
Salarios que crecen por debajo de la inflación
Más allá de la cuestión de género, la encuesta también muestra un estancamiento del poder adquisitivo en el sector tecnológico.
Entre junio de 2025 y enero de 2026, la inflación en Argentina fue del 19% según el INdEC, mientras que la mediana salarial en IT aumentó solo un 13% en el mismo período.
La mediana salarial registrada en la encuesta se ubica actualmente en torno a $3,25 millones brutos, aunque con fuertes diferencias según experiencia, rol y tipo de contratación.
La ventaja de los salarios en dólares
Uno de los factores que explica las disparidades dentro del sector es la dolarización de los sueldos.
El informe indica que el 32% de los trabajadores tiene ingresos total o parcialmente dolarizados, mientras que el 68% cobra exclusivamente en pesos.
Esta diferencia impacta sobre todo en perfiles con mayor experiencia: en los niveles semi-senior y senior, los salarios dolarizados pueden ser hasta un 44% más altos que los que se pagan en moneda local.
Un mercado laboral altamente móvil
Otro dato que refleja el dinamismo del sector es la alta rotación laboral.
El 44% de las personas encuestadas lleva 2 años o menos en su empresa actual, mientras que casi la mitad tiene menos de 3 años en su puesto.
En paralelo, solo el 13% afirma no estar buscando cambiar de trabajo, mientras que el 65% escucha propuestas y el 22% está en búsqueda activa.
Trabajo remoto y herramientas de IA
La modalidad remota sigue consolidada en la industria.
Según el informe, el 48% de los trabajadores trabaja completamente remoto, mientras que el 44% lo hace bajo esquemas híbridos y apenas el 9% en modalidad presencial.
En el plano tecnológico, el relevamiento también muestra una adopción creciente de herramientas de inteligencia artificial en el trabajo cotidiano. Una proporción significativa de los encuestados afirma utilizar asistentes como Copilot o ChatGPT en distintos niveles dentro de sus tareas.
Un mercado dinámico con desafíos estructurales
En conjunto, los datos muestran un mercado tecnológico que sigue ofreciendo salarios competitivos y oportunidades laborales dinámicas, pero que también enfrenta tensiones propias de un sector en transformación.
La desaceleración salarial frente a la inflación, la persistente brecha de género y la creciente adopción de herramientas de inteligencia artificial configuran un escenario donde la industria IT continúa creciendo, aunque con desafíos estructurales que todavía no logra resolver.
