Atención: la nueva prohibición en escuelas de Buenos Aires que sacude a todos

El pasado lunes 2 de marzo comenzó el ciclo lectivo 2026 en todas las escuelas de Buenos Aires y los alumnos no quedaron indiferentes ante una prohibición por ley que ya rige en las aulas de la Provincia. Una medida que busca ordenar a los más chicos.
Las escuelas de Buenos Aires comenzaron su ciclo lectivo con una prohibición que no deja a nadie indiferente.
La Legislatura bonaerense ya ratificó esta medida por ley y todos los estudiantes de Buenos Aires deberán acatar las normas en este nuevo inicio de clases 2026. Se trata de una decisión extrema para que comiencen a prestar mayor atención en el aula.
Las escuelas de Buenos Aires tienen nueva prohibición
A partir de este inicio de clases 2026 todos los alumnos de primaria de la Provincia de Buenos Aires tienen prohibido el uso de celulares en las aulas. Si bien la disposición fue aprobada en septiembre de 2025, no fue hasta ahora que comenzó a regir.
Además de la poca atención de los chicos en clase, el uso deliberado de celulares sin control tiene efectos negativos en el crecimiento y desarrollo cognitivo de los niños. Por ese motivo desde la Legislatura bonaerense decidieron poner fin a los dispositivos en el horario escolar.
No solo en Buenos Aires comenzó a regir esta ley, sino que en CABA también se optó por la prohibición del uso de celulares en escuelas primarias. El nivel secundario no está dentro de este grupo pero también resulta un problema a la hora de impartir clases para los profesores.
Un Informe Global de Monitoreo de la Educación de la UNESCO, de 2023, sostiene que algunos de los problemas que deriva el uso prolongado de celulares en niños son: ludopatías y problemas vinculados a la salud mental, conductas impulsivas y agresivas, problemas auditivos y oculares, de postura, estrés, nerviosismo, angustia, sedentarismo y obesidad.
Con todo esto puesto sobre la mesa, en el ámbito educativo no quedó más remedio que tomar medidas extremas con los dispositivos. Más de la mitad de los alumnos sostiene que se distrae fácilmente con el celular en el horario de clases y eso repercute en el desempeño académico de todos ellos.
