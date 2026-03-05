Atención: la nueva prohibición en escuelas de Buenos Aires que sacude a todos

Un Informe Global de Monitoreo de la Educación de la UNESCO, de 2023, sostiene que algunos de los problemas que deriva el uso prolongado de celulares en niños son: ludopatías y problemas vinculados a la salud mental, conductas impulsivas y agresivas, problemas auditivos y oculares, de postura, estrés, nerviosismo, angustia, sedentarismo y obesidad.

Con todo esto puesto sobre la mesa, en el ámbito educativo no quedó más remedio que tomar medidas extremas con los dispositivos. Más de la mitad de los alumnos sostiene que se distrae fácilmente con el celular en el horario de clases y eso repercute en el desempeño académico de todos ellos.

