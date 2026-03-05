Emergencia en Discapacidad: La Policía avanzó contra manifestantes

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad señalaron que "no se trata de un reclamo sectorial" sino de "la defensa de un sistema esencial que sostiene la atención, los apoyos y la calidad de vida de miles de personas en todo el país".

Carla, una maestra especial que trabaja en un centro médico de Morón habló sobre la necesidad de aplicar el presupuesto. “Necesitamos que se aplique ya. Es urgente. Los chicos pierden su derecho de transporte, educación, terapia y acompañamientos. ¿Qué más tenemos que hacer?”.

En este sentido, describió: “Las cosas están mal, es angustiante la situación. Tener que volver a la calle cuando esto ya se aprobó, se desaprobó y se volvió a aprobar otra vez. ¿Cuánto puede modificar el presupuesto?, que me lo vengan a explicar. Yo no soy economista, soy maestra y mamá”.

Emergencia en Discapacidad: Un aumento que no alcanza

La semana pasada, el Gobierno nacional aumentó 5,78% las prestaciones, tomando como base la inflación de los últimos 2 meses, pero no tuvo en cuenta la del 2024.

El porcentaje se calculó sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que calcula el Indec de diciembre de 2025 y enero de 2026, de acuerdo con la propuesta que consta en el acta 432 del Directorio del sistema.

Pero la suba es muy exigua porque no se tomó en cuenta la inflación del año 2024, donde los aranceles estuvieron congelados y quedaron muy atrasados con respecto al índice de precios.

Cabe recordar que el 20/1 la Justicia advirtió al Gobierno que la Ley de Emergencia en Discapacidad “deberá estar en plena ejecución” el 4 de febrero e intimó a la Administración Milei a acreditar el avance de la implementación de la norma.

El Gobierno había apelado en diciembre el fallo que ordenó aplicar de manera inmediata la Ley de Emergencia en Discapacidad y que dispuso la invalidez del artículo 2 del Decreto 681/2025, con el que Javier Milei había suspendido la aplicación de la norma.

