MEK, exiliados iraníes que seducen a Washington para que les entregue Teherán

Tras el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, a manos de ataques aéreos israelíes y estadounidenses, la líder del MEK, Maryam Rajavi, residente en Francia, anunció la formación de un gobierno provisional laico.

El anuncio de Rajavi fue celebrado por figuras políticas con estrechos vínculos con la Administración Trump.

El exsecretario de Estado, Mike Pompeo, declaró que «la oposición democrática de Irán está lista para tomar la iniciativa».

El NCRI

Desde que le quiten la calificación de terrorista (en 2012), el Consejo ha pagado más de US$ 2,7 millones a una firma de lobby dirigida por el exsenador Robert Torricelli (demócrata por Nueva Jersey), según registros presentados ante el Departamento de Justicia.

Rosemont Associates colaboró para organizar reuniones con diplomáticos y legisladores estadounidenses sobre diversos asuntos que afectan a los refugiados iraníes en el extranjero, además de promover apariciones en los medios de comunicación y firmar cartas o redactar artículos de opinión en defensa del MEK y sus líderes.

El MEK demuestra su fuerza política durante sus conferencias anuales 'Irán Libre', en Washington DC, y otras cumbres globales que ha organizado en distintos lugares de Europa.

Pompeo intervino en la cumbre más reciente del grupo, celebrada en noviembre, junto con la exembajadora en Dinamarca, Carla Sands; el comentarista conservador Guy Benson y el exrepresentante Patrick Kennedy (Republicano por la República de Irlanda). John Bercow, expresidente de la Cámara de los Comunes británica, también participó.

Muchos de los oradores reciben generosas remuneraciones por su participación. El vicepresidente Mike Pence recibió más de US$ 400.000 en honorarios por conferencias del NCRI y grupos afiliados tras dejar el cargo en 2021, según la información financiera presentada durante una campaña presidencial posterior.

Bolton recibió US$ 40.000 por un discurso en un mitin del NCRI en París en 2017, según la información financiera .

Entre los más de 30 legisladores estadounidenses que hablaron con el grupo en su reunión de 2021 se encontraban el entonces presidente de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez (demócrata por Nueva Jersey), el futuro presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y el futuro líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, según un resumen publicado por el grupo.

Tras la acción militar de este fin de semana, el NCRI sostiene que sus peticiones a los responsables políticos estadounidenses no han cambiado. "No pedimos tropas sobre el terreno. No pedimos la apropiación de fondos. No pedimos armas, nada de eso", declaró Jafarzadeh a la web Politico.com/

“No le den concesiones al régimen iraní, háganlo rendir cuentas por sus crímenes y terrorismo, y reconozcan el derecho del pueblo iraní a derrocarlo”, dijo. “Reconozcan el derecho de las unidades de resistencia, las fuerzas que han combatido al régimen sobre el terreno, reconozcan el derecho a enfrentarse a la Guardia Revolucionaria, a combatirla y a acabar con el régimen. Eso es todo lo que realmente se necesita y se pide”.

Bandera de Irán: Ya son varias las ejecuciones de científicos y militares iraníes.

Rudolph Giuliani

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, dedicó el fin de semana a atacar a Pahlavi, un antiguo rival del MEK, calificándolo de «desestabilizador» y «una fórmula para el desastre».

Rudolph Giuliani ha recibido a Jafarzadeh en su programa de entrevistas en línea en numerosas ocasiones a lo largo de los años, incluyendo 8 apariciones en 2025, según documentos del Departamento de Justicia.

Su presencia en los medios no ha hecho más que aumentar en los últimos días, incluyendo apariciones en Fox News y Newsmax para garantizar que quienes toman las decisiones tengan toda la información.

Rudy Giuliani y Donald Trump. Rudolph Giuliani y Donald Trump.

Giuliani reconoció que en el pasado MEK le había pagado por discursos, pero dijo que actualmente el grupo no le paga.

"No, no los represento como agente extranjero", declaró Giuliani. "Los represento públicamente ejerciendo mis derechos bajo la 1ra. Enmienda".

“La única manera de ver el fin de la amenaza del régimen iraní es poner fin al papel de la dictadura en Irán, y eso es, por supuesto, responsabilidad del pueblo de Irán”, dijo Alireza Jafarzadeh, subdirector de la sucursal estadounidense del brazo político del MEK, el Consejo Nacional de Resistencia de Irán.

El mayor obstáculo que el MEK podría enfrentar ahora para captar la atención de los responsables políticos estadounidenses es Pahlavi, residente desde hace mucho tiempo en el área de Washington DC, quien presenta el regreso a la monarquía prerrevolucionaria como la única fuerza política potencialmente unificadora de Irán.

Desde el inicio del conflicto, Pahlavi ha aparecido en múltiples programas de Fox News, participó en el programa '60 Minutes' (CBS) y escribió un artículo de opinión en The Washington Post agradeciendo a Trump por matar a Jamenei.

