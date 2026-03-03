Bombardeos masivos de la Fuerza Aérea de Israel (junto a Estados Unidos) sobre Teherán

Un 27% está a favor de los ataques y un 23 % no tiene aún una posición tomada.

El conflicto fue bautizado como “Operación León Rugiente” por Israel y “Furia Épica” por Washington.

La referencia de Tel Aviv se relaciona con que antes de la revolución islámica (1979) la bandera iraní tenía la figura del Rey de la Selva.

image Antigua bandera de Irán

La Fuerza Aérea de Israel se concentra en Teherán

La capital nacional tiene una población de 8,5 millones de habitantes, es una de las más pobladas en el Medio Oriente.

La respuesta iraní a los bombardeos está abriendo múltiples frentes: en uno de los lanzamientos de misiles y drones contra Israel quedó un saldo de al menos 10 muertos.

Además, atacó bases estadounidenses e infraestructuras en Baréin, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania.