APENAS 27 % APOYA EN USA LOS ATAQUES

Bombardeos masivos de la Fuerza Aérea de Israel (junto a Estados Unidos) sobre Teherán

La Fuerza Aérea de Israel intensificó los ataques sobre Teherán. Oleadas masivas buscan causar daño a las infraestructuras de Irán para forzar negociaciones.

03 de marzo de 2026 - 22:12
&nbsp;Teherán, Irán

FOTO: ATTA KENARE / AFP

Israel atacó las sedes del Ministerio de Inteligencia, bases del Basij y cuarteles de la Fuerza Quds en la cuarta jornada de la ofensiva conjunta con USA,

Se registraron explosiones masivas sen la noche del 3 de marzo en el centro de Teherán, la capital de la República Islámica de Irán.

Hasta la jornada del martes, ya sumaban 800 los iraníes muertos como consecuencias de las descargas aéreas.

La denominada operación "Epic Fury" se centra en los cuarteles de operaciones de la Guardia Islámica. Enormes columnas de humo y fuego se hacen visibles desde varios kilómetros de distancia. Se suceden las oleadas masivas de aviones que sacuden con sus misiles la ciudad capitalsin parar.

Escaso apoyo en la opinión pública de USA

Un sondeo de la agencia Reuters indica que un 47 % de los norteamericanos desaprueban la intervención de su país en Irán.

Un 27% está a favor de los ataques y un 23 % no tiene aún una posición tomada.

El conflicto fue bautizado como “Operación León Rugiente” por Israel y “Furia Épica” por Washington.

La referencia de Tel Aviv se relaciona con que antes de la revolución islámica (1979) la bandera iraní tenía la figura del Rey de la Selva.

image
Antigua bandera de Ir&aacute;n

Antigua bandera de Irán

La Fuerza Aérea de Israel se concentra en Teherán

La capital nacional tiene una población de 8,5 millones de habitantes, es una de las más pobladas en el Medio Oriente.

La respuesta iraní a los bombardeos está abriendo múltiples frentes: en uno de los lanzamientos de misiles y drones contra Israel quedó un saldo de al menos 10 muertos.

Además, atacó bases estadounidenses e infraestructuras en Baréin, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

