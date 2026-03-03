Elecciones primarias en Texas: Moderado versus "woke" y posible ocaso republicano

Según una encuesta de la Universidad de Houston, hay poca diferencia entre el desempeño de los dos demócratas en las elecciones generales. Ambos se situaron a 4 puntos del republicano al que se enfrentaron.

image James Talarico y Jasmine Crockett, demócratas. | GENTILEZA ASOCIATED PRESS

“Crockett representa la vía progresista, que ha cosechado importantes victorias, aunque ninguna tanto como la del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Optar por ella supondría hacerlo por alguien en primera línea de la resistencia a Trump, que suele decir de la congresista que tiene un “bajo coeficiente intelectual"”, sostiene la columna de este martes del diario El País sobre esta representante afrodescendiente con una retórica feroz contra Trump.

La agencia de noticias The Wall Street Journal asegura que, aunque ambos demócratas "tienen estilos de campaña muy diferentes, los republicanos parecen estar más preocupados por enfrentarse a Talarico en las elecciones generales de noviembre, pero Crockett ha demostrado ser formidable y parece tener la ventaja en la contienda".

Del mismo modo, la representante Gina Hinojosa, de ascendencia mexicana, se posiciona como favorita según los recientes sondeos y el boca de urna del lado de los demócratas de Texas, pudiendo competir en la elección de medio término para la gobernación contra el republicano Greg Abbott, el actual gobernador texano que se postula para la reelección.

De la vereda de los republicanos, el senador John Cornyn intenta aferrarse a su quinto mandato como representante de Texas, compitiendo frente al procurador estatal Ken Paxton, aliado de Trump y bajo el escrutinio público por varios escándalos (impeachment en 2023 por soborno, abuso de confianza pública y corrupción relacionados con el favorecimiento a un donante), pero también frente a la figura moderada del ala demócrata, el cristiano Talarico, cuya imagen crece entre los votantes republicanos.

image John Cornyn (izq.), Wesley Hunt y Ken Paxton, republicanos. | GENTILEZA ASOCIATED PRESS

“Tendremos una masacre el día de las elecciones”, dijo Cornyn hace unas semanas. “Si Ken Paxton encabeza la lista, corremos el riesgo de perder el escaño en el Senado y la mayoría en la Cámara de Representantes, y eso afectará a todos los candidatos”, sentenció.

Una encuesta reciente de la Escuela Hobby de la Universidad de Houston mostró que Paxton lideraba con un 38% de apoyo entre los probables votantes republicanos en las primarias, en comparación con el 31% de Cornyn y el 17% del representante Wesley Hunt. Un porcentaje considerable de votantes (el 12%) se declaró indeciso.

