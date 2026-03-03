Las elecciones primarias en Estados Unidos arrancaron este martes en los estados de Texas, Arkansas y Carolina del Norte, donde se disputan cargos entre los republicanos y demócratas, con opciones de centro, de fe cristiana y agitadores anti- Donald Trump, en un contexto local signado por cierto desencanto de los clásicos votantes del Partido Republicano y la furia de los del Partido Demócrata debido a la política exterior y los archivos de Jeffrey Epstein.
1RA CONTIENDA DE 2026
Elecciones primarias en Texas: Moderado versus "woke" y posible ocaso republicano
Elecciones primarias en Texas, Carolina del Norte y Arkansas: republicanos y demócratas del ala "woke" y mesurados se baten a duelo por escaños y cargos. Cómo esta primera votación podría determinar el rumbo de las urnas de medio termino.
En estas primarias en la ciudad sureña de Texas, bajo una gobernación republicana, se elegirá a los representantes de los partidos republicano y demócrata que liderarán la carrera para gobernador, vicegobernador, fiscal general, contralor, comisionados de organismos estatales, cuatro cargos en el Tribunal Supremo, tres en el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Junta Estatal de Educación, Senado y Cámara de Representantes, dirimiéndose un lugar entre el pragmatismo, el oficialismo y la ferocidad contra la agenda de Donald Trump.
Para el mediodía de este martes, con 1.259.356 sufragios emitidos en todo Texas, dentro de ese total 665.664 votos correspondieron a electores demócratas, que no gobiernan ese estado desde 1995, mientras que 593.692 fueron emitidos por republicanos, según informó My San Antonio.
Talarico, el representante demócrata de fe cristiana en la carrera a Texas
Dado el entusiasmo demócrata por acudir a las primarias en Texas, estado bajo gobernación republicana pero donde nació Kamala Harris, los favoritos podrían ser representantes del Partido Demócrata, aunque hay que ver si prima el ala "woke" o la de centro.
Del lado demócrata, James Talarico y Jasmine Crockett, dos políticos con amplia presencia digital pero con poco historial institucional, compiten por un escaño en el Senado, por lo que se verá si los votantes se han radicalizado, inclinándose a elegir un representante con una retórica más feroz contra Trump que pueda motivar a la base (Crockett), o bien si escoge una figura del centro político, de fe cristiana, que ha penetrado entre los seguidores en línea (Talarico).
Según una encuesta de la Universidad de Houston, hay poca diferencia entre el desempeño de los dos demócratas en las elecciones generales. Ambos se situaron a 4 puntos del republicano al que se enfrentaron.
“Crockett representa la vía progresista, que ha cosechado importantes victorias, aunque ninguna tanto como la del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Optar por ella supondría hacerlo por alguien en primera línea de la resistencia a Trump, que suele decir de la congresista que tiene un “bajo coeficiente intelectual"”, sostiene la columna de este martes del diario El País sobre esta representante afrodescendiente con una retórica feroz contra Trump.
La agencia de noticias The Wall Street Journal asegura que, aunque ambos demócratas "tienen estilos de campaña muy diferentes, los republicanos parecen estar más preocupados por enfrentarse a Talarico en las elecciones generales de noviembre, pero Crockett ha demostrado ser formidable y parece tener la ventaja en la contienda".
Del mismo modo, la representante Gina Hinojosa, de ascendencia mexicana, se posiciona como favorita según los recientes sondeos y el boca de urna del lado de los demócratas de Texas, pudiendo competir en la elección de medio término para la gobernación contra el republicano Greg Abbott, el actual gobernador texano que se postula para la reelección.
De la vereda de los republicanos, el senador John Cornyn intenta aferrarse a su quinto mandato como representante de Texas, compitiendo frente al procurador estatal Ken Paxton, aliado de Trump y bajo el escrutinio público por varios escándalos (impeachment en 2023 por soborno, abuso de confianza pública y corrupción relacionados con el favorecimiento a un donante), pero también frente a la figura moderada del ala demócrata, el cristiano Talarico, cuya imagen crece entre los votantes republicanos.
“Tendremos una masacre el día de las elecciones”, dijo Cornyn hace unas semanas. “Si Ken Paxton encabeza la lista, corremos el riesgo de perder el escaño en el Senado y la mayoría en la Cámara de Representantes, y eso afectará a todos los candidatos”, sentenció.
Una encuesta reciente de la Escuela Hobby de la Universidad de Houston mostró que Paxton lideraba con un 38% de apoyo entre los probables votantes republicanos en las primarias, en comparación con el 31% de Cornyn y el 17% del representante Wesley Hunt. Un porcentaje considerable de votantes (el 12%) se declaró indeciso.
