Bitcoin, Medio Oriente y lo que esconden los datos on chain

El piso que el mercado defiende

El rango que hoy organiza la pantalla se viene consolidando con una lógica casi didáctica, ya que los datos on chain más recientes ubican un corredor de soporte entre US$63.000 y US$67.000, con concentraciones notables a lo largo de ese intervalo, lo que sugiere que, en la práctica, compradores y vendedores terminaron validando esa franja como un punto de referencia de corto plazo.

Esta validación no surge de un relato sino de la repetición de conductas, porque cuando el precio se aproxima a ese nivel aparece demanda y cuando intenta escapar hacia arriba el impulso pierde potencia con rapidez, un síntoma típico de un mercado que todavía no decide si está frente a un simple rebote o ante el inicio de una recuperación más consistente.

En este contexto, hablar de piso psicológico no implica atribuirle mística a un número redondo, sino reconocer que el mercado necesita un ancla para operar en medio de la incertidumbre, y esa ancla se construye donde el flujo real se concentra, especialmente cuando el ruido externo, como el conflicto en Irán, empuja a los operadores a decisiones más defensivas y menos narrativas.

Acumulación en US$67.000

El tramo más interesante del reporte de CoinEx Research aparece cuando se mira la acumulación con lupa, porque la señal existe y se puede medir con claridad. Hace aproximadamente una semana, los datos en la cadena comenzaron a mostrar actividad destacada de acumulación con posiciones armadas cerca de US$67.000, y la métrica UTXO Realized Price Distribution del 23 de febrero lo graficó con un dato contundente, más de 600.000 BTC concentrados alrededor de ese costo base, algo que suele interpretarse como una zona donde participantes con mayor sofisticación consideran que el precio empieza a ofrecer valor relativo.

Sin embargo, el problema aparece cuando se observa la conducta posterior, ya que la acción del precio y el comportamiento de los tenedores vinculados a esa zona exhiben una característica que le baja el precio al entusiasmo.

En lugar de mantener posiciones durante el repunte, como ocurrió en otras instancias, la cohorte que compró alrededor de US$67.000 mostró tenencias extremadamente breves y una tendencia marcada a realizar ganancias apenas el precio avanza, con liquidaciones rápidas ante subas relativamente acotadas de US$2.000 o US$3.000, lo que termina frenando cualquier intento de construir continuidad.

La consecuencia práctica es que la acumulación existe, pero opera más como combustible para rebotes cortos que como base sólida de una tendencia, porque en un mercado con convicción real el inversor acepta tolerar volatilidad para capturar un tramo más amplio, mientras que acá predomina una lógica táctica de corto plazo que se activa ni bien baja la percepción de riesgo.

El contraste con enero

La comparación que propone CoinEx Research con lo ocurrido a comienzos de año ayuda a ponerle contexto a la fragilidad actual. Durante la recuperación de enero, se observaron flujos de capital relevantes alrededor de US$87.000, un movimiento que impulsó a Bitcoin hacia US$97.000, y lo determinante fue que los compradores en esa zona mantuvieron sus posiciones durante el repunte, vendiendo principalmente al alcanzar el máximo.

Ese comportamiento es el que suele acompañar a un mercado que cree, porque el inversor no corre a vender con la primera suba, sino que busca extender el recorrido y sostiene la posición.

En cambio, la dinámica actual cerca de US$67.000 muestra poca disposición a sostener posiciones por tiempo prolongado, incluso con un descuento importante frente a máximos previos, lo que sugiere que el mercado todavía no se sacó de encima el reflejo defensivo y que el apetito por riesgo está condicionado por el contexto macro y por la incertidumbre geopolítica.

El rango puede durar más de lo que se cree

Con los datos URPD más recientes, CoinEx Research plantea un escenario que, por aburrido, suele ser el más probable en mercados sin determinación, una fase de consolidación con oscilaciones dentro de los límites actuales, a menos que aparezca un evento capaz de modificar la percepción general y establecer un nuevo punto de referencia para la valuación.

La interpretación económica de esa conducta es directa, existe un equilibrio temporal entre compradores y vendedores, y ninguna fuerza domina lo suficiente como para producir un quiebre claro.

Ese equilibrio también explica por qué el mercado puede mostrar alta volatilidad sin tendencia, porque en rangos estrechos la información externa se amplifica, las coberturas se activan con rapidez y las tomas de ganancias aparecen antes de tiempo, especialmente cuando los tenedores de corto plazo prefieren capturar retornos modestos en vez de “casarse” con una narrativa.

