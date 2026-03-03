Cuando el tablero geopolítico se recalienta, Bitcoin vuelve a comportarse como lo que es en el corto plazo, un activo de riesgo con liquidez 24/7 que absorbe la ansiedad del mercado antes que muchos instrumentos tradicionales, pero el movimiento que importa no es el sacudón inicial sino el reordenamiento fino de los participantes, porque ahí queda expuesto quién compra con intención y quién apenas aprovecha el rebote para salir rápido.
SEÑAL DE ACUMULACIÓN
Bitcoin, Medio Oriente y lo que esconden los datos on chain
Bitcoin reacciona al shock de Medio Oriente, pero el dato clave está en la cadena, quién acumula, quién vende rápido y qué rango defiende el precio de mercado
En el análisis más reciente de CoinEx Research, el foco se corre del precio como ejej central y se apoya en la evidencia on chain para leer la psicología real del mercado, con una conclusión que incomoda a los optimistas, hay señales de acumulación cerca de US$67.000 y US$68.000, aunque la convicción luce más débil que en fases previas, lo que convierte al rebote en un fenómeno frágil y a la consolidación en el escenario dominante mientras se define un valor de equilibrio.
Irán como gatillo
El conflicto en Medio Oriente operó como un shock sobre el sentimiento, y el informe describe una secuencia típica en activos de riesgo.
La confrontación militar del fin de semana provocó inicialmente una desinversión fuerte, empujando a Bitcoin hacia el soporte de US$63.000 en un movimiento donde el mercado busca reducir exposición a lo que percibe como más volátil, pero la reacción posterior fue igual de significativa, ya que la rápida eliminación del Líder Supremo, el Ayatolá Jamenei, cambió el ánimo casi de manera instantánea y llevó a un repunte veloz que devolvió el precio a la cercanía de US$67.000.
Aun así, el punto central es que la trayectoria real del conflicto sigue siendo incierta, con reportes contradictorios y propaganda que impiden evaluar con precisión qué tan cerca está una resolución y qué tipo de escalada podría reaparecer.
El piso que el mercado defiende
El rango que hoy organiza la pantalla se viene consolidando con una lógica casi didáctica, ya que los datos on chain más recientes ubican un corredor de soporte entre US$63.000 y US$67.000, con concentraciones notables a lo largo de ese intervalo, lo que sugiere que, en la práctica, compradores y vendedores terminaron validando esa franja como un punto de referencia de corto plazo.
En este contexto, hablar de piso psicológico no implica atribuirle mística a un número redondo, sino reconocer que el mercado necesita un ancla para operar en medio de la incertidumbre, y esa ancla se construye donde el flujo real se concentra, especialmente cuando el ruido externo, como el conflicto en Irán, empuja a los operadores a decisiones más defensivas y menos narrativas.
Acumulación en US$67.000
El tramo más interesante del reporte de CoinEx Research aparece cuando se mira la acumulación con lupa, porque la señal existe y se puede medir con claridad. Hace aproximadamente una semana, los datos en la cadena comenzaron a mostrar actividad destacada de acumulación con posiciones armadas cerca de US$67.000, y la métrica UTXO Realized Price Distribution del 23 de febrero lo graficó con un dato contundente, más de 600.000 BTC concentrados alrededor de ese costo base, algo que suele interpretarse como una zona donde participantes con mayor sofisticación consideran que el precio empieza a ofrecer valor relativo.
En lugar de mantener posiciones durante el repunte, como ocurrió en otras instancias, la cohorte que compró alrededor de US$67.000 mostró tenencias extremadamente breves y una tendencia marcada a realizar ganancias apenas el precio avanza, con liquidaciones rápidas ante subas relativamente acotadas de US$2.000 o US$3.000, lo que termina frenando cualquier intento de construir continuidad.
La consecuencia práctica es que la acumulación existe, pero opera más como combustible para rebotes cortos que como base sólida de una tendencia, porque en un mercado con convicción real el inversor acepta tolerar volatilidad para capturar un tramo más amplio, mientras que acá predomina una lógica táctica de corto plazo que se activa ni bien baja la percepción de riesgo.
El contraste con enero
La comparación que propone CoinEx Research con lo ocurrido a comienzos de año ayuda a ponerle contexto a la fragilidad actual. Durante la recuperación de enero, se observaron flujos de capital relevantes alrededor de US$87.000, un movimiento que impulsó a Bitcoin hacia US$97.000, y lo determinante fue que los compradores en esa zona mantuvieron sus posiciones durante el repunte, vendiendo principalmente al alcanzar el máximo.
En cambio, la dinámica actual cerca de US$67.000 muestra poca disposición a sostener posiciones por tiempo prolongado, incluso con un descuento importante frente a máximos previos, lo que sugiere que el mercado todavía no se sacó de encima el reflejo defensivo y que el apetito por riesgo está condicionado por el contexto macro y por la incertidumbre geopolítica.
El rango puede durar más de lo que se cree
Con los datos URPD más recientes, CoinEx Research plantea un escenario que, por aburrido, suele ser el más probable en mercados sin determinación, una fase de consolidación con oscilaciones dentro de los límites actuales, a menos que aparezca un evento capaz de modificar la percepción general y establecer un nuevo punto de referencia para la valuación.
Ese equilibrio también explica por qué el mercado puede mostrar alta volatilidad sin tendencia, porque en rangos estrechos la información externa se amplifica, las coberturas se activan con rapidez y las tomas de ganancias aparecen antes de tiempo, especialmente cuando los tenedores de corto plazo prefieren capturar retornos modestos en vez de “casarse” con una narrativa.
