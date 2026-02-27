Paramont gana "Warner Bros. Discovery" a Netflix y Trump sonríe en la previa electoral

image

La victoria de Paramount sobre Netflix para hacerse con Warner Bros. se puede interpretar también como un triunfo de la administración de Trump, que ha iniciado su campaña electoral de mitad de mandato para las elecciones de noviembre próximo, en un contexto en el que algunos congresistas republicanos, como Marjorie Greene, están desencantados debido a que aparece mencionada en el caso Epstein y por su retórica beligerante sobre Groenlandia, a la que intenta arrebatarle a Dinamarca.

En enero pasado, los senadores republicanos Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski, Josh Hawley y Todd Young se sumaron a los demócratas en una votación para bloquear posibles nuevas acciones militares del gobierno de Donald Trump contra Venezuela, demostrando fisuras al interior del partido.

Pero no solo son los funcionarios del gobierno los que están desaprobando la política exterior y las decisiones gubernamentales. Tal es así que los estadounidenses mantienen una visión mayormente negativa sobre su desempeño, según lo indica una reciente encuesta de The Washington Post, ABC News e Ipsos.

El sondeo muestra que la imagen del mandatario es ampliamente desfavorable: tiene un 39% de aprobación y un 60% de desaprobación, incluyendo un 47% que dice desaprobarlo fuertemente. La última vez que su nivel de rechazo alcanzó el 60% fue poco después del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Entre los votantes registrados, Trump obtiene un 41% de aprobación frente a un 58% de desaprobación.

Qué ofrecieron los de Paramount —amigos de Trump— para hacerse de Warner Bros multimedio

La última oferta de Paramount, propiedad de la familia Ellison, dueña del gigante tecnológico Oracle y aliados de Donald Trump, hizo cambiar de opinión al conglomerado Warner Bros, que hasta este lunes apoyaba a Netflix como su comprador.

'Warner Bros. Discovery' cambió de parecer esta semana tras una oferta que era imposible dejarla pasar, la cual superó los 27,75 dólares por acción, equivalentes a 72.000 millones de dólares, que ofreció Netflix para su compra.

A diferencia de dicha empresa de entretenimiento y plataforma de streaming, Paramount ofreció a Warner 31 dólares por cada título, más una tarifa adicional de ticking diaria de 0,25 dólares por cada trimestre que pase sin que se apruebe la operación a partir del 30 de septiembre de 2026.

La oferta de la empresa de la familia Ellison fue respaldada por el fondo de capital privado RedBird Capital, que contempla 40.000 millones del patrimonio personal de Larry Ellison, el segundo hombre más rico del mundo, así como por los fondos soberanos de Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

image

De esta manera, Paramount tentó habilmente a Warner al ofrecerle para comprarla unos 111.000 millones de dólares (31 dólares por cada acción), incluyedo la tarifa de rescisión regulatoria de 7.000 millones, antes mencionada, claro que en caso de que se frustre la operación por temas de competencia o regulatorios, más un monto de 2.800 millones para pagar la indemnización por romper el acuerdo de fusión existente de Netflix.

Claramente esto supone una dura derrota para el gigante del streaming y entretenimiento, Netflix, que aspiraba a convertirse líderar el entretenimiento por delante de The Walt Disney Company. La plataforma, con éxitos taquilleros como Stranger Things, La Casa de Papel, Bridgerton y El Juego del Calamar, que produce contenidos de alto impacto internacional así como populares series locales (“Hecho en Argentina”) perdió ante la oferta del clan Ellison.

"Creemos que habríamos sido firmes defensores de las marcas icónicas de Warner Bros y que nuestro acuerdo habría fortalecido la industria del entretenimiento y preservado y creado más empleos de producción en Estados Unidos. Sin embargo, esta transacción siempre fue una ‘buena oportunidad’ al precio justo, no una ‘imprescindible’ a cualquier precio”, remarcaron los primeros ejecutivos de Netflix al declinar su oferta.

image

La renuncia al acuerdo por parte de Netflix ocurre, llamativamente, el mismo día en que Ted Sarandos, CEO de Netflix, visita la Casa Blanca para reunirse de manera privada con Trump, luego de las amenazas del presidente, quien le exigió que despidiera a una de sus consejeras, Susan Grice, con pasado demócrata, por escribir en redes sociales que los conglomerados que colaboran con este gobierno tendrán que rendir cuentas cuando se vayan.

En el pasado, Trump ya había tenido varios cruces con Netflix, al que culpó por difundir el pensamiento 'woke', con series donde se hablaba de la ideología transgénero, según él. Por ejemplo, se refirió a la serie Cuties (un drama francés que Netflix distribuyó) como un ejemplo de la "decadencia moral" promovida por plataformas, considerando que ciertos contenidos "normalizaban" ese comportamiento.

"Netflix está promoviendo una película que es absolutamente inapropiada. Es una vergüenza para la industria del entretenimiento y para todos los que permiten que algo así llegue a los espectadores. Es un ejemplo claro de lo que está mal con Hollywood y lo que está mal con nuestra cultura. El 'wokismo' está destruyendo nuestra sociedad", sentenció por aquel entonces.

En 2020, el republicano culpó abiertamente a Netflix de difundir una "ideología woke" y adoctrinar a las infancias con discursos pro LGTTB.

El 'wokismo' está controlando a la izquierda radical y está afectando a las grandes empresas, como Netflix, que están promoviendo una agenda que va en contra de los valores tradicionales de nuestra nación El 'wokismo' está controlando a la izquierda radical y está afectando a las grandes empresas, como Netflix, que están promoviendo una agenda que va en contra de los valores tradicionales de nuestra nación

Por eso, muchos consideran que detrás de la oferta despampanante de Paramount para comprar Warner estuvieron Trump y sus empresarios amigos. De hecho, en las últimas semanas, varios funcionarios y senadores del ala republicana han lanzado mensajes velados, casi como anticipando la compra. Además, medios estadounidenses filtraron que el presidente estadounidense se reunió la semana pasada a puertas cerradas con David Ellison, el propietario de Paramount y cuya familia es cercana a los Trump.

Al ser consultado este miércoles por Tom Llamas, de NBC, sobre la disputa entre Paramount y Netflix, Trump respondió: “No he estado involucrado”.

He recibido llamadas de ambos lados. Son los dos bandos, pero he decidido que no debería involucrarme. El Departamento de Justicia se encargará He recibido llamadas de ambos lados. Son los dos bandos, pero he decidido que no debería involucrarme. El Departamento de Justicia se encargará

The Wall Street Journal informó que el Departamento de Justicia estaba investigando si Netflix “ha incurrido en tácticas anticompetitivas”, citando una copia de una citación judicial.

En sus comentarios a NBC, Trump también aludió al argumento del lado de Paramount de que la adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix sería monopolística: “Hay una teoría de que una de las compañías es demasiado grande y no debería permitírsele hacerlo, y la otra compañía dice otra cosa. Se están golpeando muy duro entre ellas y habrá un ganador”.

Embed - Trump exige que Warner venda CNN en medio de ofertas de Paramount y Netflix #shorts

Trump declaró en diciembre que CNN debería formar parte de cualquier venta de 'Warner Bross. Discovery', y que el adjudicatario debería destituir a la dirección de la cadena. "No creo que se deba permitir que la gente que dirige esa empresa en este momento y dirige CNN, que es un grupo de personas muy deshonestas, continúe", lanzó en ese momento, y agregó que los propietarios de la cadena "han llevado a CNN a la ruina".

Personal de CNN y CBS Nes temen un "desastre" tras la compra de Warner por parte de Paramount

"Una fusión de Paramount y WBD es un desastre para quienes trabajan en ambas compañías, y si Bari Weiss toma el control de CNN , será el fin de la cadena global que fundó Ted Turner”, declaró a The Guardian un preocupado productor de CNN, quien no estaba autorizado a hacer comentarios. “No creo que sea exagerado”, añadió.

Turner, un empresario multimillonario de los medios de comunicación, revolucionó las noticias televisivas cuando fundó el canal de noticias de 24 horas en 1980.

Un segundo miembro del personal de CNN tuvo una reacción más mesurada y dijo que "debido a que CNN es tan grande y gana tanto dinero, siempre iba a atraer a los Ellison". Un tercer miembro del personal aseguró que esperaban recortes si la cadena se fusionaba con CNN y se eliminaban los servicios duplicados, como es habitual en las fusiones de medios.

Varios empleados de CBS News recurrieron a insultos tras leer la noticia. "Joder, joder, joder", dijo un productor de la cadena. "Bueno, joder", lanzó otro empleado de CBS News.

La victoria de Paramount añade no solo CNN, sino también la prestigiosa cadena HBO de Warner a su catálogo

“[El director ejecutivo de Paramount Skydance, David] Ellison se deshará fácilmente de la Primera Enmienda, de los reporteros de CNN y de los cineastas de HBO si se interponen en el camino de la expansión de su imperio corporativo y el enriquecimiento de sus finanzas”, vaticina Seth Stern, jefe de defensa de la Fundación para la Libertad de Prensa.

“Pero la censura es perjudicial para los negocios. Los ejecutivos y accionistas de WBD deberían reconocer que vender empresas que dependen de la Primera Enmienda a un títere censurador de la Casa Blanca no solo es moralmente incorrecto, sino también perjudicial para sus resultados”, comenta a The Guardian.

