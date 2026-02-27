Se viven horas movidas en River Plate luego de que el jueves 26 de febrero Marcelo Gallardo dirigiera el último partido de su segundo ciclo al mando del Millonario. El periodista especializado en mercado Cesar Luis Merlo aseguró cuándo podría llegar el nuevo entrenador a Núñez.¿Será Chacho Coudet?
César Luis Merlo filtró cuándo llegará a River el reemplazo de Marcelo Gallardo
Marcelo Gallardo tuvo su último partido en River y César Luis Merlo reveló cuándo llegará su reemplazo. ¿Será Chacho Coudet?
En el encuentro ante Banfield se vivió un clima particular en el Monumental. Mientras el Muñeco se llevó una ovación emotiva, los futbolistas fueron despedidos con reproches desde las tribunas, y el próximo DT tendrá el desafío de revertir ese escenario tanto desde lo futbolístico como desde lo anímico.
El último partido de Marcelo Gallardo
El jueves 26 de febrero marcó el final del segundo ciclo de Marcelo Gallardo al frente de River Plate.
El Muñeco, como era de esperarse, se llevó una ovación masiva en el Monumental, más allá de que esta última etapa no haya sido la más exitosa desde lo deportivo.
Distinta fue la situación para los futbolistas, que recibieron silbidos e insultos incluso durante el calentamiento y en el sorteo previo al partido.
Ahora comenzará una nueva etapa en la que el plantel ya no contará con el respaldo del entrenador más influyente del siglo XXI en el club. Será clave observar si el próximo DT logra revertir el clima y recuperar la confianza de los hinchas.
César Luis Merlo y el nuevo DT de River: ¿Chacho Coudet?
El lunes 23 de febrero, Marcelo Gallardo anunció que deja su cargo en River Plate y desde ese momento comenzaron a circular versiones sobre su reemplazante.
Varios nombres estuvieron en danza, pero el que más fuerza tomó desde el inicio fue el de Eduardo Chacho Coudet, actual entrenador del Deportivo Alaves.
El jueves 26 de febrero, el ex DT de Rosario Central declaró: “Juro por mis hijos que nadie de River se ha comunicado conmigo ni con mi representante. Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona”, y sus palabras generaron fuerte repercusión en el mundo Millonario.
Entendiendo que todavía no hubo contactos formales y que probablemente el próximo lunes el equipo sea dirigido por Marcelo Escudero, el periodista especializado Cesar Luis Merlo aportó información clave en Picado TV.
“Yo creo que el sábado va a ser el día definitivo. A partir de mañana se va a tejer la salida de Chacho Coudet de Alavés, está muy avanzado y llegaría la semana que viene”, aseguró.
Además, reveló que el contrato sería por dos años, hasta diciembre de 2027.
Se vienen horas decisivas en Núñez. Por lo pronto, el próximo compromiso será el lunes 2 de marzo ante Independiente Rivadavia, desde las 21:30, con Escudero como entrenador interino.
