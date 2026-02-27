César Luis Merlo filtró cuándo llegará a River el reemplazo de Marcelo Gallardo

Ahora comenzará una nueva etapa en la que el plantel ya no contará con el respaldo del entrenador más influyente del siglo XXI en el club. Será clave observar si el próximo DT logra revertir el clima y recuperar la confianza de los hinchas.

image

César Luis Merlo y el nuevo DT de River: ¿Chacho Coudet?

El lunes 23 de febrero, Marcelo Gallardo anunció que deja su cargo en River Plate y desde ese momento comenzaron a circular versiones sobre su reemplazante.

Varios nombres estuvieron en danza, pero el que más fuerza tomó desde el inicio fue el de Eduardo Chacho Coudet, actual entrenador del Deportivo Alaves.

El jueves 26 de febrero, el ex DT de Rosario Central declaró: “Juro por mis hijos que nadie de River se ha comunicado conmigo ni con mi representante. Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona”, y sus palabras generaron fuerte repercusión en el mundo Millonario.

Entendiendo que todavía no hubo contactos formales y que probablemente el próximo lunes el equipo sea dirigido por Marcelo Escudero, el periodista especializado Cesar Luis Merlo aportó información clave en Picado TV.

“Yo creo que el sábado va a ser el día definitivo. A partir de mañana se va a tejer la salida de Chacho Coudet de Alavés, está muy avanzado y llegaría la semana que viene”, aseguró.

image

Además, reveló que el contrato sería por dos años, hasta diciembre de 2027.

Se vienen horas decisivas en Núñez. Por lo pronto, el próximo compromiso será el lunes 2 de marzo ante Independiente Rivadavia, desde las 21:30, con Escudero como entrenador interino.

