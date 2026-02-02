César Luis Merlo reveló el delantero que puede llegar a Boca: "Fue ofrecido"

“Es un jugador que hizo muchos goles en México y no es tan conocido en el fútbol argentino”, comenzó dando pistas el periodista. Minutos después, confirmó que el futbolista ofrecido a Boca es Nicolás Ibáñez.

El delantero argentino tiene 31 años y un año más de contrato, por lo que su salida de Tigres no sería excesivamente costosa. Sin embargo, Merlo aclaró: “El tema es que el contrato de Ibáñez es salado”.

A lo largo de su carrera, Ibáñez acumula 149 goles y 22 asistencias en 417 partidos jugados.

Lo que se le viene a Boca

Hasta el momento, Boca Juniors de Claudio Úbeda disputó tres encuentros, con un saldo de dos victorias y una derrota, esta última frente a Estudiantes de La Plata.

El Xeneize todavía no encontró su mejor versión futbolística, pero fue efectivo en los resultados: sumó de a tres en los dos partidos que jugó en La Bombonera, ante Deportivo Riestra y Newell’s Old Boys.

El próximo compromiso será una prueba exigente para el conjunto de la Ribera, ya que deberá visitar el José Amalfitani para enfrentarse a Vélez Sarsfield, dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

El Fortín es uno de los punteros de la Zona A, junto a Platense. Ganó dos partidos y empató el restante frente a Independiente, en Avellaneda.

El encuentro se disputará el domingo 8 de febrero a las 22:15, en el barrio de Liniers.

Será interesante ver si el Xeneize busca otro refuerzo más en ofensiva en los próximos días.

