Boca Juniors venció 2 a 0 a Newell’s Old Boys y todo indica que el club de la Ribera todavía no se retiró del mercado de pases. En ese contexto, el periodista especializado César Luis Merlo reveló el nombre de un delantero que fue ofrecido al Xeneize.
¿LLEGA UN NUEVE?
César Luis Merlo reveló el delantero que puede llegar a Boca: "Fue ofrecido"
El periodista especializado en mercado de pases César Luis Merlo dio a conocer el nombre de un delantero que fue ofrecido a Boca.
Con ninguno de los tres centrodelanteros disponibles, Claudio Úbeda debió improvisar en ofensiva: apostó por el juvenil Iker Zufiaurre, quien sumó minutos en esa posición, y también utilizó allí por momentos al flamante refuerzo Ángel Romero.
César Luis Merlo y el mercado de pases de Boca
Hasta el momento, los refuerzos de Boca Juniors son Santiago Ascacibar y Ángel Romero, pero todo indica que el Xeneize no se retiró del mercado de pases.
En las últimas semanas circularon varios nombres de delanteros como posibles incorporaciones para el club de la Ribera, aunque por ahora no llegó ningún otro futbolista. Ezquiel “Chimi” Ávila y Alexis Cuello fueron algunos de los mencionados, pero no hubo avances significativos por ninguno de ellos.
En este contexto, el periodista especializado César Luis Merlo reveló un nuevo nombre que hasta el momento no había trascendido, durante su participación en Picado TV.
“Es un jugador que hizo muchos goles en México y no es tan conocido en el fútbol argentino”, comenzó dando pistas el periodista. Minutos después, confirmó que el futbolista ofrecido a Boca es Nicolás Ibáñez.
El delantero argentino tiene 31 años y un año más de contrato, por lo que su salida de Tigres no sería excesivamente costosa. Sin embargo, Merlo aclaró: “El tema es que el contrato de Ibáñez es salado”.
A lo largo de su carrera, Ibáñez acumula 149 goles y 22 asistencias en 417 partidos jugados.
Lo que se le viene a Boca
Hasta el momento, Boca Juniors de Claudio Úbeda disputó tres encuentros, con un saldo de dos victorias y una derrota, esta última frente a Estudiantes de La Plata.
El Xeneize todavía no encontró su mejor versión futbolística, pero fue efectivo en los resultados: sumó de a tres en los dos partidos que jugó en La Bombonera, ante Deportivo Riestra y Newell’s Old Boys.
El próximo compromiso será una prueba exigente para el conjunto de la Ribera, ya que deberá visitar el José Amalfitani para enfrentarse a Vélez Sarsfield, dirigido por Guillermo Barros Schelotto.
El Fortín es uno de los punteros de la Zona A, junto a Platense. Ganó dos partidos y empató el restante frente a Independiente, en Avellaneda.
El encuentro se disputará el domingo 8 de febrero a las 22:15, en el barrio de Liniers.
Será interesante ver si el Xeneize busca otro refuerzo más en ofensiva en los próximos días.
