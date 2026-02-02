El Sol ha estado amenazando a la Tierra estos últimos días con una fuerte actividad que mantiene en vilo a los científicos. El pasado 20/01 ocurrió la mayor tormenta solar registrada desde 2003. Ahora, se produjo una fuerte llamarada solar y se espera más actividad "emocionante".
CLIMA ESPACIAL
El Sol desata fuerte llamarada X8.1 y mantiene en suspenso a científicos
El Sol no ha estado nada tranquilo. Una potente llamarada solar ha encendido las alarmas entre los científicos, luego de la tormenta solar de enero.
El Sol está inquieto: Una fuerte llamarada solar alerta a todos
"¡ACTUALIZACIÓN! Una llamarada X8.1 (fuerte) desde la Región 4366", este es el aviso que emitía el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) este 02/02.
De acuerdo con los expertos, la región 4366 (una región de manchas solares), produjo otra "intensa llamarada X8.1 (R3) esta tarde a las 18:57 ET".
Y es que, en las últimas horas se han estado registrando varias erupciones solares de clase X y M, como el 01/02 cuando el Sol emitió una llamarada solar X1.0.
Sin embargo, la más severa fue la llamara X8.1.
De hecho, fue la llamarada solar más fuerte registrada en lo que va del año y la más poderosa desde octubre de 2024, dijo el Centro Nacional de Monitoreo y Alerta del Clima Espacial, dependiente de la Administración Meteorológica de China, apunta el canal de noticias CGTN.
¿Qué son las llamaradas solares?
Las llamaradas solares son "explosiones gigantescas en el Sol que envían energía, luz y partículas a alta velocidad al espacio. Estas erupciones suelen estar asociadas con tormentas magnéticas solares conocidas como eyecciones de masa coronal (CME)",indica la NASA.
Las erupciones solares se clasifican en cinco categorías: A, B, C, M y X; siendo las de clase X las más severas y capaces de perturbar los sistemas de aviación, comunicaciones y navegación en la Tierra.
Según la NASA, las mayores erupciones de clase X son, con diferencia, las explosiones más grandes del sistema solar y son impresionantes de observar.
¿Qué pasará con el Sol en los próximos días?
Debido a que la región 4366 ha estado produciendo llamaradas de clase M y X en las últimas horas, los científicos se mantienen atentos.
"El modelado de las eyecciones de masa coronal asociadas indica que una gran parte del material pasará cerca de la Tierra hacia el norte y el este a última hora del 5 de febrero UTC", advirtió el SWPC sobre la llamarada solar X8.1.
"Los meteorólogos del SWPC esperan más actividad emocionante en esta región en los próximos días", agregaron.
De acuerdo con informes de medios, esta última llamarada solar habría pasado rápidamente de moderada a extrema.
"Esta gigantesca mancha solar (región 4366) sigue creciendo y se está volviendo más geoefectiva, girando hacia la Tierra. Si produce una eyección de masa coronal (CME) dirigida hacia la Tierra en los próximos días, la actividad geomagnética (y las probabilidades de auroras) podrían aumentar a finales de esta semana", adelanta el sitio especializado Space.
En ese sentido, el SWPC insistió que esta región será la que habrá que observar a medida que avance la semana, del 1 al 7 de febrero.
De acuerdo con la NASA, la erupción más gigantesca medida con métodos modernos tuvo lugar en 2003 y fue tan poderosa que sobrecargó los sensores que la medían. Los sensores dejaron de funcionar. Su nombre: X28.
--------
Más noticias en Urgente24
Drones chinos en Irán; peor nevada en Moscú en 203 años; Venezuela cambia
Estupor en River por lo que se confirmó de Franco Armani: "Es delicado"
Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas
Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto
Christian Menefee gana elecciones en Texas y estrecha la mayoría republicana en la Cámara