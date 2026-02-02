El Sol desata fuerte llamarada X8.1 y mantiene en suspenso a científicos

De hecho, fue la llamarada solar más fuerte registrada en lo que va del año y la más poderosa desde octubre de 2024, dijo el Centro Nacional de Monitoreo y Alerta del Clima Espacial, dependiente de la Administración Meteorológica de China, apunta el canal de noticias CGTN.

¿Qué son las llamaradas solares?

Las llamaradas solares son "explosiones gigantescas en el Sol que envían energía, luz y partículas a alta velocidad al espacio. Estas erupciones suelen estar asociadas con tormentas magnéticas solares conocidas como eyecciones de masa coronal (CME)",indica la NASA.

Las erupciones solares se clasifican en cinco categorías: A, B, C, M y X; siendo las de clase X las más severas y capaces de perturbar los sistemas de aviación, comunicaciones y navegación en la Tierra.

Según la NASA, las mayores erupciones de clase X son, con diferencia, las explosiones más grandes del sistema solar y son impresionantes de observar.

¿Qué pasará con el Sol en los próximos días?

Debido a que la región 4366 ha estado produciendo llamaradas de clase M y X en las últimas horas, los científicos se mantienen atentos.

"El modelado de las eyecciones de masa coronal asociadas indica que una gran parte del material pasará cerca de la Tierra hacia el norte y el este a última hora del 5 de febrero UTC", advirtió el SWPC sobre la llamarada solar X8.1.

"Los meteorólogos del SWPC esperan más actividad emocionante en esta región en los próximos días", agregaron.

De acuerdo con informes de medios, esta última llamarada solar habría pasado rápidamente de moderada a extrema.

"Esta gigantesca mancha solar (región 4366) sigue creciendo y se está volviendo más geoefectiva, girando hacia la Tierra. Si produce una eyección de masa coronal (CME) dirigida hacia la Tierra en los próximos días, la actividad geomagnética (y las probabilidades de auroras) podrían aumentar a finales de esta semana", adelanta el sitio especializado Space.

En ese sentido, el SWPC insistió que esta región será la que habrá que observar a medida que avance la semana, del 1 al 7 de febrero.

De acuerdo con la NASA, la erupción más gigantesca medida con métodos modernos tuvo lugar en 2003 y fue tan poderosa que sobrecargó los sensores que la medían. Los sensores dejaron de funcionar. Su nombre: X28.

--------

Más noticias en Urgente24

Drones chinos en Irán; peor nevada en Moscú en 203 años; Venezuela cambia

Estupor en River por lo que se confirmó de Franco Armani: "Es delicado"

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto

Christian Menefee gana elecciones en Texas y estrecha la mayoría republicana en la Cámara