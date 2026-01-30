Estos médicos lograron que un hombre viviera 48 horas sin pulmones: El sorprendente invento

"Estaba tan enfermo que sufrió un paro cardíaco y se encontraba en fase terminal", dijo Ankit Bharat, cirujano torácico de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago, Illinois, quien colaboró en el desarrollo del sistema artificial.

En esas condiciones, el paciente no podía recibir un trasplante de pulmón, así que el equipo médico optó por extirparle los pulmones.

Fue entonces cuando entró en acción el invento de cirujanos de Northwestern Medicine: Conectaron al hombre a tubos que conducían a un pulmón artificial externo.

Denominado pulmón artificial total, eliminó la infección mortal, ayudó al paciente a sobrevivir 48 horas y permitió un trasplante doble de pulmón exitoso.

¿Cómo es el pulmón artificial?

Los 'pulmones artificiales' usados en el paciente son considerados por el equipo de médicos como "únicos" y se diferencian de otros dispositivos usados anteriormente.

Bharat explicó, según Nature, que "se han dado casos de personas a las que se les han extirpado los pulmones y se les ha conectado un dispositivo externo para mantener los niveles de oxígeno".

"Sin embargo, los dispositivos utilizados en estos casos no se consideran pulmones artificiales porque no mantienen el flujo sanguíneo a través del corazón, lo que significa que este no puede funcionar con normalidad", agregó.

Este nuevo sistema pulmonar artificial no sólo permitía oxigenar la sangre, sino que ayudó a mantener un flujo sanguíneo equilibrado a través del corazón.

Para ello, "el dispositivo tomaba sangre del lado derecho del corazón, la infundía con oxígeno y la bombeaba de vuelta al lado izquierdo del corazón, que luego enviaba la sangre al resto del cuerpo", detalla The Wahington Post.

En ese sentido, algunos expertos creen que este invento abre puertas para ayudar a personas que han sido rechazados para trasplante de pulmón.

En cuanto al paciente, dos años y medio después de haber sobrevivido 48 horas sin pulmón, hace su día a día con normalidad.

"Ya casi han pasado tres años desde que lo hicimos, y el paciente se encuentra muy bien", aseguró Bharat.

El estudio fue publicado en la revista Med de Cell Press.

---------

Más noticias en Urgente24

La NASA cambia de planes y apura vuelo espacial hacia la EEI: Ya hay fecha

Clima: Calor extremo hace que los científicos pronostiquen lo peor para 2050

Descubrimiento de posible planeta similar a la Tierra sacude al mundo

Científicos eliminan el 100% del cáncer de páncreas en ratones y van por humanos

Científicos crean alucinante cueva en la Antártida y lo que guarda es decisivo