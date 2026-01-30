Por ahora, no hay unidad en el PJ bonaerense y hay cuenta regresiva

No obstante hay que tener en cuenta este Datazo de Sebastián Dumont desde su cuenta en X, @tomy2430:

"Hay un elemento clave para entender la dinámica del Pj bonaerense y no es quien lo presida que puede ser simbólico, sino que sector se queda con la mayoría de los congresales y la presidencia del Congreso partidario: es el órgano donde se ratifican o rechazan los acuerdos y los frentes. La jugada de Máximo K de proponer a Kicillof es una encerrona dibujada de unidad. Después se quedan con los congresales y, en definitiva, con las decisiones importantes."

Hoy día el presidente del Congreso partidario es Fernando Espinoza. ¿Podrá Kicillof imponer la presidencia del PJ y la presidencia del Congreso partidario?

Magario

A nadie le escapa que ella también es la socia histórica en La Matanza de Fernando Espinoza, a quien La Cámpora hoy día detesta.

Kicillof no elige a Magario por Espinoza sino porque considera que ella tiene cualidades propias más allá de su popularidad propia, no prestada, en La Matanza.

Pero a Kicillof nunca le llegó formalizada, hasta la noche del viernes 30/01 la supuesta oferta de Máximo Kirchner, que en las 'filtraciones' llegó acompañada por supuestas ideas de acelerar una precandidatura presidencial de Kicillof.

Para el gobernador esto no puede funcionar porque no son sus planes inmediatos que pasan por reconstruir la relación entre la provincia de Buenos Aires y los diversos peronistas de otras provincias.

Kicillof sabe que 'quemar etapas' carece de lógica y lo expone a un desgaste que, sospecha él, es lo que pretenden sus enemigos en el PJ bonaerense.

En este contexto, hasta ahora, no hay unidad, se señaló a Urgente24. Y esto quiere decir elecciones domésticas a como sea, aún cuando se afirme que no hay presupuesto para ir a las urnas internas.

Por lo tanto, todavía se encuentra todo deteriorado entre los peronistas bonaerenses.

