OFC Pro League: FIFA y OFC dan el golpe y profesionalizan el fútbol de Oceanía

Vanuatu United FC - Vanuatu

Auckland FC - Nueva Zelanda

Bula FC - Fiji

PNG Hekari FC - Papua Nueva Guinea

Solomon Kings FC - Solomon Islands

South Island United - Nueva Zelanda

South Melbourne FC - Australia

Tahití United - Tahití

Cabe remarcar que este torneo dará cupos para otras competiciones tanto de OFC como de FIFA, lo único que hay que aclarar es que el club australiano (South Melbourne FC) no podrá clasificar a las competencias FIFA por este torneo por pertenecer a otra confederación (AFC), algo parecido a lo que sucedía con los clubes mexicanos en la Copa Libertadores.

El formato será de liga, pero no todos los fines de semana ida y vuelta. Se harán varias fechas, una en cada sede, y los equipos disputarán varias fechas en pocos días. Esto es para reducir el gasto y que la liga se termine volviendo sustentable. Los 4 mejores de todo el torneo jugarán semifinales.

Pasando en limpio, disputarán un todos contra todos en distintas sedes enfrentándose dos veces con cada equipo. Luego se dividen en 2 zonas de 4 equipos. Los cuatro mejores van a la zona de “Líderes” y los 4 peores a la de “Retadores”, jugando todos contra todos a una sola rueda, o sea, un partido con cada equipo de su zona. Los 3 mejores de la zona de “Lideres” pasan a semifinales, el 4º disputa un playoff con el 1º de la zona de “Retadores” por el lugar restante.

Las semifinales serán en formato “Final Four”, a partido único en una misma sede, al igual que la final. Si bien todavía no está confirmado se cree que el campeón clasificará a la Copa Intercontinental (anual) y al Mundial de Clubes (cuatrienal).

FIFA dio el golpe y terminó de darle el empujón a una liga que hacía años quería arrancar y no podía, ahora el último territorio “virgen” del fútbol ya fue conquistado y en unos años se sentará en la mesa con cualquiera para jugarle de igual a igual y que eso no sea una utopía.

+ de Golazo24

Escándalos y acusaciones que salpican a Kendry Páez, el nuevo refuerzo de River

Champions League: Todos los cruces de 16vos de final

Alerta en Boca: el mítico club de Europa que viene por Zeballos