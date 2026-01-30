Oceanía era el último terreno “virgen” para explotar comercialmente el fútbol, y la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC por sus siglas en inglés) se unió con FIFA para no solo crear un torneo profesional, sino para la explotación comercial de una zona donde el fútbol todavía se mantenía amateur. El torneo se llamará OFC Pro League.
NUEVO TORNEO
OFC Pro League: FIFA y OFC dan el golpe y profesionalizan el fútbol de Oceanía
La OFC y la FIFA anunciaron la creación del primer torneo profesional del continente oceánico, un hito histórico para el fútbol de las islas.
OFC Pro League: El torneo que inventaron FIFA y OFC para cambiar el fútbol en Oceanía
El torneo creado por FIFA y la OFC tiene como principal objetivo que el fútbol de la región sea competitivo con respecto al resto de las confederaciones ya sea a nivel clubes como selecciones. Con equipos serios y que tengan jugadores que solo se dediquen a eso, y que no vuelva a suceder lo del Mundial de Clubes, donde el jugador que le anotó el gol a Boca y que juega en el Auckland City tenía como trabajo principal la docencia en una escuela secundaria. FIFA ya no quiere esas cosas.
Luego del primer objetivo aparecen las cuestiones financieras, Gianni Infantino (capo de FIFA) quiere que Oceanía sea como Qatar o Arabia Saudita, dos países con su fútbol en expansión, pero con grandes contratos y millones de dólares dando vuelta. Esa es la idea de todos para este torneo que tendrá su primera edición en este 2026.
El formato de la OFC Pro League
Una vez aclarado los intereses de OFC y FIFA pasamos a comentar el formato del torneo. La OFC Pro League tendrá 8 participantes de 7 países distintos. La poca cantidad de equipos se debe a que FIFA hizo una auditoría general a los 24 equipos que aplicaron para disputar el torneo y solo 8 cumplieron con los requisitos. La gran novedad es que habrá un equipo australiano en la competición, recordemos que la selección de Australia como sus clubes juegan en la Confederación Asiática de Fútbol (AFC por sus siglas en inglés).
Los participantes serán:
- Vanuatu United FC - Vanuatu
- Auckland FC - Nueva Zelanda
- Bula FC - Fiji
- PNG Hekari FC - Papua Nueva Guinea
- Solomon Kings FC - Solomon Islands
- South Island United - Nueva Zelanda
- South Melbourne FC - Australia
- Tahití United - Tahití
Cabe remarcar que este torneo dará cupos para otras competiciones tanto de OFC como de FIFA, lo único que hay que aclarar es que el club australiano (South Melbourne FC) no podrá clasificar a las competencias FIFA por este torneo por pertenecer a otra confederación (AFC), algo parecido a lo que sucedía con los clubes mexicanos en la Copa Libertadores.
El formato será de liga, pero no todos los fines de semana ida y vuelta. Se harán varias fechas, una en cada sede, y los equipos disputarán varias fechas en pocos días. Esto es para reducir el gasto y que la liga se termine volviendo sustentable. Los 4 mejores de todo el torneo jugarán semifinales.
Pasando en limpio, disputarán un todos contra todos en distintas sedes enfrentándose dos veces con cada equipo. Luego se dividen en 2 zonas de 4 equipos. Los cuatro mejores van a la zona de “Líderes” y los 4 peores a la de “Retadores”, jugando todos contra todos a una sola rueda, o sea, un partido con cada equipo de su zona. Los 3 mejores de la zona de “Lideres” pasan a semifinales, el 4º disputa un playoff con el 1º de la zona de “Retadores” por el lugar restante.
Las semifinales serán en formato “Final Four”, a partido único en una misma sede, al igual que la final. Si bien todavía no está confirmado se cree que el campeón clasificará a la Copa Intercontinental (anual) y al Mundial de Clubes (cuatrienal).
FIFA dio el golpe y terminó de darle el empujón a una liga que hacía años quería arrancar y no podía, ahora el último territorio “virgen” del fútbol ya fue conquistado y en unos años se sentará en la mesa con cualquiera para jugarle de igual a igual y que eso no sea una utopía.
+ de Golazo24
Escándalos y acusaciones que salpican a Kendry Páez, el nuevo refuerzo de River
Champions League: Todos los cruces de 16vos de final
Alerta en Boca: el mítico club de Europa que viene por Zeballos