El nombre de Luca Scarlato generó mucho ruido a finales del año pasado ya que se supo que el jovencito catalogado como una de las grandes promesas de las inferiores de River rechazó la firma de su primer contrato para marcharse a Europa mediante la llamada patria potestad. A causa de esto, la dirigencia del Millonario accionó en la FIFA.
VA POR TODO
River se hartó y realizó una fuertísima denuncia en la FIFA
Luego de la salida de Luca Scarlato de las inferiores de River, Stéfano Di Carlo decidió ir con una fuertísima denuncia a la FIFA.
Luca Scarlato venía generando cada vez más ruido en el mundo River por sus buenas actuaciones en juveniles y citaciones a diferentes torneos de la Selección Argentina. Así como en su momento se habló de Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, el joven delantero había empezado a ilusionar. Pero de un momento a otro el delantero se convirtió en noticia de la peor manera.
Luego de varios meses de negociación se supo que Luca Scarlato rechazó la firma de su primer contrato profesional y no solo eso, sino que su madre lo sacó del club mediante la patria potestad para emigrar a Europa. Lo que se supo más tarde es que Martín Gustadisegno, agente del jugador, fue el autor intelectual de esta salida.
Desde River informan que el agente motivó al jugador y su familia a dejar al Millonario mediante un incentivo económico para recalar directamente en Europa. De hecho desde Italia informan que Gustadisegno ya tiene todo listo para que Scarlato firme un contrato importante con el Parma. Es por este motivo que Stéfano Di Carlo y también la AFA decidieron intervenir.
River contra Gustadisegno en la FIFA
En las últimas horas se supo que River realizó una denuncia contra Gustadisegno en la FIFA para que le saquen la licencia para operar como representante. La presentación del Millonario expone conductas indebidas del agente, considerado como un “vaciador” de clubes aplicando el mismo modus operandi para llevarse a diferentes jugadores sin dejarles un solo peso a los clubes.
Además de Scarlato, Gustadisegno ya logró que Matías Soulé se marche de Vélez por patria potestad para luego recalar en el fútbol italiano, mientras que en River ya se sabía de las malas obras del agente ya que trabajó para que Joaquín Panichelli, hoy figura del fútbol francés y recientemente citado a la Selección Argentina, no firme su contrato y se marche libre.
Desde River demostraron con pruebas ante FIFA que incluso Gustadisegno le había indicado al Millonario que para que Scarlato firme, él debía recuperar el dinero que le había dado a la familia para tenerlo bajo su representación, una cifra que alcanzaba los 200 mil dólares. La presentación ante la casa madre del fútbol internacional tiene la firma de Stéfano Di Carlo y cuenta con el apoyo de AFA y Conmebol.
