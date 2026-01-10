River se hartó y realizó una fuertísima denuncia en la FIFA

image

Además de Scarlato, Gustadisegno ya logró que Matías Soulé se marche de Vélez por patria potestad para luego recalar en el fútbol italiano, mientras que en River ya se sabía de las malas obras del agente ya que trabajó para que Joaquín Panichelli, hoy figura del fútbol francés y recientemente citado a la Selección Argentina, no firme su contrato y se marche libre.

Desde River demostraron con pruebas ante FIFA que incluso Gustadisegno le había indicado al Millonario que para que Scarlato firme, él debía recuperar el dinero que le había dado a la familia para tenerlo bajo su representación, una cifra que alcanzaba los 200 mil dólares. La presentación ante la casa madre del fútbol internacional tiene la firma de Stéfano Di Carlo y cuenta con el apoyo de AFA y Conmebol.

