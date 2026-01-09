La impactante decisión de Maher Carrizo tras la oferta de River

River es el equipo grande que se está moviendo con mayor decisión en este mercado de pases y es por eso que no solo sumó a nombres pesados como Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, sino que va por más. Ahora el Millonario negocia por Maher Carrizo y se supo cuál es la decisión del jugador ante esta propuesta.
El nombre de Maher Carrizo no es nuevo en el mundo River. Hace solo seis meses el Millonario entabló negociaciones para ficharlo como reemplazo directo de Franco Mastantuono tras su salida al Real Madrid. Incluso se barajó la posibilidad de que entre el Grupo City como intermediario, comprando la ficha del extremo para luego cederlo al club de Núñez, algo que no ocurrió.
Maher Carrizo se mantuvo en Vélez seis meses más con la promesa de ser vendido en este mercado de pases y finalmente llegó una nueva propuesta de River, aunque en esta oportunidad empezó a negociar mano a mano con el Fortín para comprar el 50% de los derechos económicos, sin el Grupo City u otra institución involucrada en el medio.
Vélez, a diferencia de lo que sucedió hace seis meses, aceptó negociar a su joya y es por eso que en las últimas horas se empezó a cerrar de manera verbal un acuerdo que rondaría los 6 millones de dólares por la mitad del pase. El que ahora estaría dilatando la situación es el propio Maher Carrizo, que todavía no llegó a un acuerdo con River.
Maher Carrizo espera a Europa
Maher Carrizo tiene como prioridad dar el salto a Europa y es por eso que le pidió a River esperar algunos días para ver si aparece algo firme del exterior. Esto no cayó del todo bien en el Millonario ya que el deseo de Stéfano Di Carlo y Marcelo Gallardo es cerrarlo cuanto antes, pero de todas maneras aceptaron la situación entendiendo los tiempos del mercado.
En caso de que de acá a los próximos días no aparezca nada interesante del viejo continente, Maher Carrizo acordará su contrato con River para convertirse en refuerzo de Marcelo Gallardo. Entre clubes está todo prácticamente acordado y solo queda llevar al papel lo charlado entre Di Carlo y Fabián Berlanga, mandamás de Vélez para que el zurdo de ponga la camiseta de La Banda.
