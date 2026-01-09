La impactante decisión de Maher Carrizo tras la oferta de River

Vélez, a diferencia de lo que sucedió hace seis meses, aceptó negociar a su joya y es por eso que en las últimas horas se empezó a cerrar de manera verbal un acuerdo que rondaría los 6 millones de dólares por la mitad del pase. El que ahora estaría dilatando la situación es el propio Maher Carrizo, que todavía no llegó a un acuerdo con River.