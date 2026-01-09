El impactante once que diseñó Claudio Ubeda para el Boca 2026

El primer amistoso de Boca en este 2026 será el próximo miércoles a 14 de eneros a las 19hs en La Bombonera contra Millonarios de Colombia, un encuentro que tendrá un clima especial teniendo en cuenta que se realizará un homenaje a Miguel Ángel Russo, figura rutilante de ambas instituciones en donde se ganó el cariño de todos los hinchas.