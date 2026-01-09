Boca terminó la temporada 2025 de la mano de Claudio Úbeda sin consagrarse en el Torneo Clausura pero con la certeza de que se había encontrado el rumbo desde lo futbolístico con una formación que prácticamente salía de memoria. Para este 2026 el DT pateó el tablero y comenzó a diseñar un once más que impactante.
CAMBIÓ TODO
El impactante once que diseñó Claudio Ubeda para el Boca 2026
Pensando en lo que será el amitoso contra Millonarios, Boca ya tiene en borrador un once diferente a como terminó el 2025.
El primer amistoso de Boca en este 2026 será el próximo miércoles a 14 de eneros a las 19hs en La Bombonera contra Millonarios de Colombia, un encuentro que tendrá un clima especial teniendo en cuenta que se realizará un homenaje a Miguel Ángel Russo, figura rutilante de ambas instituciones en donde se ganó el cariño de todos los hinchas.
Teniendo en cuenta esta cita, Claudio Ubeda comenzó diseñar el once con el que comenzará el duelo ante el club colombiano y lo que más llamó la atención fue el cambio de esquema. El Boca 2025 terminó jugando con un 4-2-2-2 con un doble 9 conformado por Miguel Merentiel y Milton Giménez. Para el 2026 esta idea se terminó.
Los cambios de Úbeda en Boca
En los primeros ensayos Boca se paró con un 4-3-3 donde hay cuestiones a remarcar. En el mediocampo, Ubeda estableció un triángulo con Milton Delgado parado como un 5 más posicional, a un costado se paró Leandro Peredes y del otro Ander Herrera. El Vasco que estuvo a punto de retirarse renovó su contrato y ahora está proyectándose como titular para este 2026.
Yendo a la delantera el 9 fue Miguel Merentiel, por la banda izquierda arrancó Exequiel Zeballos y por la derecha la gran sorpresa fue la aparición de Kevin Zenón, quien durante el semestre pasado estuvo fuertemente relegado. De esta manera, el ex Unión comenzó a sumar porotos en Boca para pelear en serio por un lugar, aunque con la inminente llegada de Marino Hinestroza tendrá competencia fuerte.
El once que comenzó a diseñar Ubeda para su Boca modelo 2026 estuvo conformado por: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. Se verá en los próximos entrenamientos si hay modificaciones o si el Sifón mantiene la idea.
