Gastón Edul sacudió a todos con lo que dijo sobre Thiago Almada

Habrá que ver si finalmente Almada regresa al fútbol sudamericano. No es un dato menor que el argentino ya fue campeón de la Copa Libertadores en 2024, cuando defendía la camiseta de Botafogo.

image

Brasil y la hegemonía en Copa Libertadores

Si bien la llegada de Thiago Almada a Palmeiras todavía no está confirmada, el Verdao es el equipo que más avanzó por un futbolista de jerarquía.

Los clubes del Brasileirao se consagraron campeones en las últimas siete ediciones de la Copa Libertadores y buscan extender su hegemonía en la competencia más importante de la Conmebol.

Flamengo, último campeón del certamen, es otro claro ejemplo de esa apuesta por la jerarquía y por sostener una base competitiva. El Mengão rechazó una oferta de 20 millones de euros del Napoli por Jorge Carrascal y, según informaron en ESPN Brasil, está dispuesto a invertir hasta 40 millones de euros por un delantero suplente que compita por la titularidad con Pedro.

Cruzeiro, otro de los equipos que disputará la Copa Libertadores 2026, también rompió el mercado de pases tras llegar a un acuerdo con Gerson, procedente del Zenit de Rusia, por 26 millones de euros más cuatro millones en bonos. De esta manera, superó a Vitor Roque como el fichaje más caro en la historia del continente.

image

Habrá que ver si los equipos argentinos u otros clubes de la Conmebol logran estar a la altura del poderío brasileño en 2026, aunque por las primeras señales del mercado de pases, los equipos del Brasileirao parecen jugar en otro nivel.

