En los últimos días trascendió que el Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, considera transferible a Thiago Almada. En ese contexto, el periodista Gastón Edul reveló que el ex Botafogo podría volver a disputar la Copa Libertadores en 2026.
DIFÍCIL COMPETIR
Gastón Edul sacudió a todos con lo que dijo sobre Thiago Almada
El futuro de Thiago Almada es incierto y Gastón Edul reveló que el ex Vélez podría jugar la Copa Libertadores.
El ex Vélez Sarsfield se consolidó como uno de los pilares de la Selección Argentina en el último tiempo, aunque no logró afianzarse en el Colchonero, situación que abre la posibilidad de un regreso al fútbol sudamericano.
Gastón Edul sobre Thiago Almada
En las últimas horas se generó un fuerte revuelo en torno al futuro de Thiago Almada.
Desde la salida de Ángel Di María de la Selección Argentina, el ex Vélez se convirtió en uno de los habituales titulares elegidos por Lionel Scaloni. Por ese motivo, en un año mundialista, cobra especial relevancia conocer cuál será su destino, sobre todo ante la posibilidad de una salida del Atlético de Madrid.
En ese contexto, el periodista Gastón Edul aseguró: “Palmeiras hizo una oferta formal por Thiago Almada. Es el club que más avanzó. Cholo Simeone le da poca continuidad y él quiere priorizar a la Selección Argentina. La decisión la toma él, pero es muy factible que salga de Atlético de Madrid ahora. Palmeiras avanza”.
Habrá que ver si finalmente Almada regresa al fútbol sudamericano. No es un dato menor que el argentino ya fue campeón de la Copa Libertadores en 2024, cuando defendía la camiseta de Botafogo.
Brasil y la hegemonía en Copa Libertadores
Si bien la llegada de Thiago Almada a Palmeiras todavía no está confirmada, el Verdao es el equipo que más avanzó por un futbolista de jerarquía.
Los clubes del Brasileirao se consagraron campeones en las últimas siete ediciones de la Copa Libertadores y buscan extender su hegemonía en la competencia más importante de la Conmebol.
Flamengo, último campeón del certamen, es otro claro ejemplo de esa apuesta por la jerarquía y por sostener una base competitiva. El Mengão rechazó una oferta de 20 millones de euros del Napoli por Jorge Carrascal y, según informaron en ESPN Brasil, está dispuesto a invertir hasta 40 millones de euros por un delantero suplente que compita por la titularidad con Pedro.
Cruzeiro, otro de los equipos que disputará la Copa Libertadores 2026, también rompió el mercado de pases tras llegar a un acuerdo con Gerson, procedente del Zenit de Rusia, por 26 millones de euros más cuatro millones en bonos. De esta manera, superó a Vitor Roque como el fichaje más caro en la historia del continente.
Habrá que ver si los equipos argentinos u otros clubes de la Conmebol logran estar a la altura del poderío brasileño en 2026, aunque por las primeras señales del mercado de pases, los equipos del Brasileirao parecen jugar en otro nivel.
+ EN GOLAZO 24
Confirmado por Germán García Grova: Boca ya tiene a su primer refuerzo
Lo echaron de Racing y podría vengarse jugando en otro equipo grande
Bombazo: Aseguran que River está a un paso de sacarle la figura a Vélez
Polémica en Boca Juniors por lo que está pasando con Juan Ramírez