Todo lo que dijo Luciano Castro: De su infidelidad a Griselda Siciliani al acento español para seducir

Finalmente, Luciano Castro también rompió el silencio sobre lo ocurrido.

SARAH BORRELL Y LUCIANO CASTRO

Primeras palabras de Luciano Castro tras serle infiel a Griselda Siciliani

El actor argentino, Luciano Castro, ha hablado acerca de su infidelidad a Griselda Siciliani en entrevista con Intrusos (América)

“Escucharme me da mucha vergüenza. Me parezco patético, me siento patético”, aseguró el actor.

“También me da mucha tristeza encontrarme otra vez en el mismo lugar de tener que explicar cosas (...) es absurdo, es patético, vergonzoso (...) es como que tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato las destruyo en un segundo", sumó.

Sobre la conversación que tuvo con su novia luego de serle infiel, el famoso dijo: “Con Griselda hablo claramente. Griselda juega otra liga y piensa otra liga y conmigo habla desde ese lugar. Yo no sabía nada, cuando ella me preguntó yo le conté y ahí fue una charla nuestra”.

Luciano Castro y Griselda Siciliani

“Yo la conozco mucho a Griselda y sé que nuestra relación está basada en otras cosas, lo que pasa es que es muy difícil de explicar eso porque enseguida van a decir que somos una pareja abierta, que hay permitidos y no es así. Esto destruye la confianza, el dar, el crédito, se te acaban las fichas. Esto no resbala, esto jode. Acá tampoco sirve tirar la pelota afuera ni nada que no sea hacerse cargo de lo que hiciste. Ya está”, agregó.

También explicó por qué intentó imitar el acento español para seducir a la joven: “Son esas cosas absurdas que te pasan... Pensé que era algo chistoso y en realidad estaba siendo un pelotu... pero bueno, también está bien darse cuenta. Es como cuando te marcan un error, cuando te comés un bife en la vida. A mí me sigue pasando. Evidentemente tengo, seguramente, un montón de patrones que tengo que seguir mejorando, pero no me voy a poner analítico porque no soy Rolón”.

