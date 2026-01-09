Luciano Castro y Griselda Siciliani han estado en el centro del escándalo durante estos primeros días de 2026. Y no es para menos. Luciano Castro engañó a Griselda Siciliani, y en las últimas horas se conoció que el actor reconoció su infidelidad. No sólo eso, contó muchos otros detalles de la polémica que lo hunde.
"VERGONZOSO"
Todo lo que dijo Luciano Castro: De su infidelidad a Griselda Siciliani al acento español para seducir
El escándalo por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani pica y se extiende. Ahora, el actor decidió hablar sobre su traición.
¿Qué pasó entre Griselda Siciliani y Luciano Castro?
Luciano Castro admitió la infidelidad a Griselda Siciliani con una joven en España: Sarah Borrell.
Todo comenzó cuando se filtraron chats y audios entre el actor argentino y la tercera en discordia. Casi inmediatamente, apareció Sarah para confirmar el vinculo que había tenido con Luciano.
"Él me besó y nada más pasó", fue una de las cosas que contó la joven en Puro Show (eltrece),.
En medio de la tormenta, Siciliani se abrió con Moria Casán y confirmó la infidelidad de su novio. "Duele", dijo. "Tiene como condición para estar conmigo no mentir".
Finalmente, Luciano Castro también rompió el silencio sobre lo ocurrido.
Primeras palabras de Luciano Castro tras serle infiel a Griselda Siciliani
El actor argentino, Luciano Castro, ha hablado acerca de su infidelidad a Griselda Siciliani en entrevista con Intrusos (América)
“Escucharme me da mucha vergüenza. Me parezco patético, me siento patético”, aseguró el actor.
“También me da mucha tristeza encontrarme otra vez en el mismo lugar de tener que explicar cosas (...) es absurdo, es patético, vergonzoso (...) es como que tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato las destruyo en un segundo", sumó.
Sobre la conversación que tuvo con su novia luego de serle infiel, el famoso dijo: “Con Griselda hablo claramente. Griselda juega otra liga y piensa otra liga y conmigo habla desde ese lugar. Yo no sabía nada, cuando ella me preguntó yo le conté y ahí fue una charla nuestra”.
“Yo la conozco mucho a Griselda y sé que nuestra relación está basada en otras cosas, lo que pasa es que es muy difícil de explicar eso porque enseguida van a decir que somos una pareja abierta, que hay permitidos y no es así. Esto destruye la confianza, el dar, el crédito, se te acaban las fichas. Esto no resbala, esto jode. Acá tampoco sirve tirar la pelota afuera ni nada que no sea hacerse cargo de lo que hiciste. Ya está”, agregó.
También explicó por qué intentó imitar el acento español para seducir a la joven: “Son esas cosas absurdas que te pasan... Pensé que era algo chistoso y en realidad estaba siendo un pelotu... pero bueno, también está bien darse cuenta. Es como cuando te marcan un error, cuando te comés un bife en la vida. A mí me sigue pasando. Evidentemente tengo, seguramente, un montón de patrones que tengo que seguir mejorando, pero no me voy a poner analítico porque no soy Rolón”.
