Finalmente, el esquema de rutas privadas que el Gobierno nacional impulsó en 2025 se hizo realidad ayer con el traspaso del control de los tramos Oriental y Conexión a las concesionarias adjudicadas con los contratos de mantenimiento y explotación. Tras el anuncio del Ministerio de Economía, la primera maniobra sería el inicio del cobro de los peajes en distintos puntos de los trazos, incluso antes de empezar las obras de mejoras y ampliación.
ETAPA I
Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión
La privatización de rutas tuvo inicio formal este martes con la cesión de los tramos Oriental y Conexión. Primero se cobra, luego se trabaja.
Esto último responde a parte de lo comprometido por Nación con las empresas que ahora pasarán a explotar la ruta Mercosur y el puente Rosario-Victoria en uno de los sectores de mayor tránsito del país, con fuerte relación con el comercio exterior. Los 741 kilómetros en cuestión estarán tarifados cada 100 kilómetros con distintos costos, bajo un esquema de penalización sobre la tarifa plana y descuentos con telepeaje.
A partir de esto, los conductores que atraviesen esos tramos podrán abonar hasta 3773,75 pesos por paso incluso sin poder disfrutar de una mejora inmediata de los caminos. La recaudación inicial podría ser alta en favor de las empresas debido a una cuestión estacional y un gran flujo de turistas que transitan la zona.
Las empresas y el BICE detrás de las rutas
En el caso de la ruta Mercosur, que comprende las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, quedó en manos de Autovía Construcciones y Servicios S.A.. Se trata del tramo más largo de las concesiones concretadas en esta etapa, con un gran flujo de tránsito compuesto en gran parte por vehículos pesados que abonan más.
Por su parte, el Puente Rosario-Victoria quedó en manos de un conglomerado de empresas que comenzarán a hacer valer su tarifa. Se trata de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A..
Desde el Gobierno nacional advirtieron que el esquema no contará con ningún tipo de subsidio directo. “El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”, anticiparon.
Sin embargo, será el Banco de Inversión y Comercio exterior (BICE) dependiente del Ministerio de Economía quien financiará gran parte de las mejoras en favor de las empresas. Esto fue uno de los grandes aspectos que motivó a los privados a querer tomar posesión de las rutas indicadas, sin tener que hacer grandes inversiones iniciales de manera directa.
No es solo pavimento
Además del estado de la calzada, las empresas podrán acceder a la explotación de otros conceptos relacionados a las rutas. Entre ellos, el contrato prevé la posibilidad de instalar estaciones de servicio, centros comerciales, complejos turísticos, cajeros automáticos y otros proyectos de mercado.
En tanto, el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo anunció que se avanzará en la concesión de la Etapa II de la Red Federal, comprendiendo el Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur de 1.325 kilómetros (RN 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza –Cañuelas) y el Tramo Pampa de 547 kilómetros sobre la RN 5 (Luján – Santa Rosa).
