Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión

Desde el Gobierno nacional advirtieron que el esquema no contará con ningún tipo de subsidio directo. “El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”, anticiparon.

Sin embargo, será el Banco de Inversión y Comercio exterior (BICE) dependiente del Ministerio de Economía quien financiará gran parte de las mejoras en favor de las empresas. Esto fue uno de los grandes aspectos que motivó a los privados a querer tomar posesión de las rutas indicadas, sin tener que hacer grandes inversiones iniciales de manera directa.

Rutas P.jpg Tramo Oriental de la Etapa I.

No es solo pavimento

Además del estado de la calzada, las empresas podrán acceder a la explotación de otros conceptos relacionados a las rutas. Entre ellos, el contrato prevé la posibilidad de instalar estaciones de servicio, centros comerciales, complejos turísticos, cajeros automáticos y otros proyectos de mercado.

En tanto, el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo anunció que se avanzará en la concesión de la Etapa II de la Red Federal, comprendiendo el Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur de 1.325 kilómetros (RN 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza –Cañuelas) y el Tramo Pampa de 547 kilómetros sobre la RN 5 (Luján – Santa Rosa).

