River Plate ya incorporó tres refuerzos y Marcelo Gallardo apunta a construir un 2026 mejor de lo que fue la temporada 2025. En ese contexto, en el mundo River hay impacto por la decisión que tomó el entrenador con uno de los juveniles que estaba señalado como una de las grandes promesas del club.
¿QUÉ PASÓ?
Impacto en River por la decisión de Marcelo Gallardo con un juvenil
En River Plate hay polémica por la decisión que tomó Marcelo Gallardo con uno de los jugadores juveniles.
Además de los jugadores que ya se incorporaron al plantel profesional, todo indica que el Millonario podría cerrar otros dos futbolistas a la brevedad.
La decisión de Marcelo Gallardo con un juvenil
El primer semestre de 2025 fue decididamente malo para River Plate y por eso mismo Marcelo Gallardo intentó dar un golpe de timón en el comienzo de la segunda parte del año.
En los primeros partidos, el entrenador tomó decisiones fuertes y apostó por algunos juveniles.
Uno de los jugadores que tuvo minutos en dichos encuentros fue Juan Cruz Meza, hermano de Maximiliano, y tuvo buenos desempeños.
Con el correr del año, el pibe fue perdiendo oportunidad y llamó la atención la medida que tomó el Muñeco para con el pibe a principios de este 2026.
El pasado 2 de enero la página oficial del club de Núñez anunció los futbolistas convocados por Gallardo para realizar la pretemporada en San Martín de Los Andes y una de las ausencias fue el joven.
Con el correr de los días comenzaron a circular versiones acerca de su ausencia y en CEF, el periodista Renzo Pantich dijo: "Juan Cruz Meza se quedará en la reserva. Según el secretario técnico de River era la mayor revelación que vio en los últimos tiempos. Algunos dicen que tuvo algunas conductas que no coinciden con lo que pregona el técnico de River. Salió de joda"
De los jugadores que debutaron en 2025, así es la situación de cada uno:
Los juveniles que fueron a la pretemporada
- Ulises Giménez
- Thiago Acosta
- Cristian Jaime
- Agustín Obregón
Situaciones especiales
-
Giorgio Constantini (recuperándose de una lesión)
Los juveniles que no fueron a la pretemporada
- Juan Cruz Meza
- Bautista Dadín
- Agustín De la Cuesta
- Joaquín Freitas
Más sobre River Plate
Por el momento los refuerzos de River Plate son Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña aunque todavía el Millonario está lejos de retirarse del mercado de pases.
En las próximas horas podrían haber novedades sobre Maher Carrrizo (Vélez Sarsfield) y Jhohan Romaña (San Lorenzo), quienes podrían convertirse en el cuarto y quinto refuerzo, respecivamente.
Este año, además de las competencias locales, River jugará Copa Sudamericana debido a que luego de un mal 2025, no logró acceder a la Copa Libertadores.
El debut oficial del club de Núñez será en el Torneo Apertura y sus primeros encuentros serán:
Los primeros partidos de River en el Torneo Apertura serán:
- Fecha 1: vs. Barracas Central (V) – Sábado 24 de enero, 17.00
- Fecha 2: vs. Gimnasia de La Plata (L) – Miércoles 28 de enero, 20.00
- Fecha 3: vs. Rosario Central (V) – Domingo 1 de febrero, 21.30
