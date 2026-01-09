Impacto en River por la decisión de Marcelo Gallardo con un juvenil

Con el correr del año, el pibe fue perdiendo oportunidad y llamó la atención la medida que tomó el Muñeco para con el pibe a principios de este 2026.

El pasado 2 de enero la página oficial del club de Núñez anunció los futbolistas convocados por Gallardo para realizar la pretemporada en San Martín de Los Andes y una de las ausencias fue el joven.

Con el correr de los días comenzaron a circular versiones acerca de su ausencia y en CEF, el periodista Renzo Pantich dijo: "Juan Cruz Meza se quedará en la reserva. Según el secretario técnico de River era la mayor revelación que vio en los últimos tiempos. Algunos dicen que tuvo algunas conductas que no coinciden con lo que pregona el técnico de River. Salió de joda"

De los jugadores que debutaron en 2025, así es la situación de cada uno:

Los juveniles que fueron a la pretemporada

Ulises Giménez

Thiago Acosta

Cristian Jaime

Agustín Obregón

Situaciones especiales

Giorgio Constantini (recuperándose de una lesión)

Los juveniles que no fueron a la pretemporada

Juan Cruz Meza

Bautista Dadín

Agustín De la Cuesta

Joaquín Freitas

Por el momento los refuerzos de River Plate son Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña aunque todavía el Millonario está lejos de retirarse del mercado de pases.

En las próximas horas podrían haber novedades sobre Maher Carrrizo (Vélez Sarsfield) y Jhohan Romaña (San Lorenzo), quienes podrían convertirse en el cuarto y quinto refuerzo, respecivamente.

Este año, además de las competencias locales, River jugará Copa Sudamericana debido a que luego de un mal 2025, no logró acceder a la Copa Libertadores.

El debut oficial del club de Núñez será en el Torneo Apertura y sus primeros encuentros serán:

Los primeros partidos de River en el Torneo Apertura serán:

Fecha 1: vs. Barracas Central (V) – Sábado 24 de enero, 17.00

vs. Barracas Central (V) – Sábado 24 de enero, 17.00 Fecha 2: vs. Gimnasia de La Plata (L) – Miércoles 28 de enero, 20.00

vs. Gimnasia de La Plata (L) – Miércoles 28 de enero, 20.00 Fecha 3: vs. Rosario Central (V) – Domingo 1 de febrero, 21.30

