Las convicciones de Milei: Fernando Iglesias, de "pedazo de m..." a embajador

En tanto, del cambio de Fernando Iglesias ya se escribió en Urgente24: ingresó al Congreso en 2007 de la mano de la Coalición Cívica, luego revalidó su banca como miembro del PRO y hacia el final de su mandato como diputado se pasó a La Libertad Avanza (LLA). Ese salto a las filas libertarias -siguiendo los pasos de muchos macristas, como Patricia Bullrich y Diego Santilli, entre otros- tuvo su recompensa ahora con una embajada.