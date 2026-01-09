urgente24
Las convicciones de Milei: Fernando Iglesias, de "pedazo de m..." a embajador

"Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros". Otro archivo demoledor para Javier Milei, ahora por su embajador Fernando Iglesias.

09 de enero de 2026 - 15:06
Javier Milei, un hombre de convicciones frágiles (¿o acomodadizas?)

En tanto, del cambio de Fernando Iglesias ya se escribió en Urgente24: ingresó al Congreso en 2007 de la mano de la Coalición Cívica, luego revalidó su banca como miembro del PRO y hacia el final de su mandato como diputado se pasó a La Libertad Avanza (LLA). Ese salto a las filas libertarias -siguiendo los pasos de muchos macristas, como Patricia Bullrich y Diego Santilli, entre otros- tuvo su recompensa ahora con una embajada.

De todos modos, hay que decir que los 'saltos' en la política argentina son bastante frecuentes: Iglesias no será el último dirigente que cambie de partido. Lo que resulta más llamativo del caso es que se lance a los brazos de Milei cuando éste lo había insultado fuertemente.

En X muchos usuarios están haciendo circular un posteo de Javier Milei en 2018, con insultos y acusaciones hacia su ahora embajador (y también para el gobierno de Mauricio Macri...)

