El archivo, sobre todo en política, no perdona. Pero en el caso de Javier Milei viene siendo demoledor... y el 'caso' Fernando Iglesias es otra muestra de los abruptos cambios de postura del Presidente de la Nación (y de sus convicciones frágiles y/o acomodadizas), que pasó de llamarlo "pedazo de mierda humana" a nombrarlo embajador en Bélgica.
OTRO ARCHIVO DEMOLEDOR
Las convicciones de Milei: Fernando Iglesias, de "pedazo de m..." a embajador
"Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros". Otro archivo demoledor para Javier Milei, ahora por su embajador Fernando Iglesias.
En rigor, luego de aliarse con Patricia Bullrich a pocos días de acusarla de "poner bombas en jardines de infantes", entre otras cuestiones a las que ella también había respondido fuertemente, ya nada debería seguir sorprendiendo sobre los cambios de Javier Milei... pero igual siguen llamando la atención.
En tanto, del cambio de Fernando Iglesias ya se escribió en Urgente24: ingresó al Congreso en 2007 de la mano de la Coalición Cívica, luego revalidó su banca como miembro del PRO y hacia el final de su mandato como diputado se pasó a La Libertad Avanza (LLA). Ese salto a las filas libertarias -siguiendo los pasos de muchos macristas, como Patricia Bullrich y Diego Santilli, entre otros- tuvo su recompensa ahora con una embajada.
De todos modos, hay que decir que los 'saltos' en la política argentina son bastante frecuentes: Iglesias no será el último dirigente que cambie de partido. Lo que resulta más llamativo del caso es que se lance a los brazos de Milei cuando éste lo había insultado fuertemente.
En X muchos usuarios están haciendo circular un posteo de Javier Milei en 2018, con insultos y acusaciones hacia su ahora embajador (y también para el gobierno de Mauricio Macri...)
