“En esta etapa inicial, la Argentina está lista para contribuir. Ponemos a disposición la colaboración de nuestros Cascos Blancos", le dijo Javier Milei este jueves (19/02) a Donald Trump, en el marco de la sesión inaugural de la "Junta para la Paz“ en Gaza.
"JUNTA POR LA PAZ"
Javier Milei puso a los Cascos Blancos a "disposición" de Donald Trump
Javier Milei anunció que pone a disposición de Donald Trump la colaboración de los Cascos Blancos al servicio de la fuerza internacional de estabilización.
El Presidente argentino afirmó que el Gobierno cree “en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz” y destacó la “determinación” de Trump, creador de la Junta para la Paz, cuya sesión inaugural está enfocada en el plan de paz en la Franja de Gaza y su reconstrucción.
“La Argentina participa de este Consejo con la convicción de que la paz exige decisión política y una arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo. Trump ha predicado con el ejemplo mediando el acuerdo de paz en Gaza, que luego ratificó la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU“, expresó Javier Milei durante su breve discurso.
“El Consejo de la Paz nace como expresión de ese liderazgo con el mandato de ejecutar un plan de pacificación y reconstrucción, los mecanismos para hacerlo, entre ellos una fuerza internacional de estabilización”, añadió.
“Creemos que la única paz que vale la pena construir es la que descansa sobre los derechos innegociables del hombre. El Consejo de la Paz ofrece un marco para avanzar en esa dirección. La Argentina lo respalda”, dijo Milei en su discurso. “La paz duradera no se construye sobre consensos que ceden en lo fundamental. Se construye sobre la determinación de defenderla”, amplió.
Qué son los Cascos Blancos
Cascos Blancos es la dirección de la Cancillería Argentina "dedicada al diseño y a la implementación de la asistencia humanitaria, a la atención de las emergencias, a la gestión integral del riesgo de desastres, contribuyendo al desarrollo sostenible", según se indica en la página web oficial.
"Es la herramienta institucional de acción humanitaria de la República. Trabaja en respuesta a solicitudes nacionales, de los países afectados o en el marco de llamamientos internacionales ante emergencias y desastres. La Comisión Cascos Blancos coordina la asistencia humanitaria argentina y contribuye al desarrollo sostenible a través del fortalecimiento de voluntariados locales", añade.
En el ámbito internacional, actúa a solicitud de un país afectado por un desastre o en el marco de un llamamiento multilateral, a través del despliegue de misiones en el terreno y del envío de insumos humanitarios, explica la web de Cancillería.
Las áreas prioritarias de acción de la Comisión Cascos Blancos son:
- ASISTENCIA HUMANITARIA: Ante emergencias o desastres, Cascos Blancos envía suministros y organiza equipos voluntarios para asistir a las comunidades, en coordinación con los gobiernos y los organismos internacionales. Asimismo, promueve y capacita a los recursos locales en el manejo de insumos humanitarios y el fortalecimiento del voluntariado local.
- REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN: Superados los impactos inmediatos de la emergencia, Cascos Blancos emprende acciones de mediano y largo plazo para el desarrollo, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de respuesta local y recomponer estructuras productivas dañadas.
- GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y RESILIENCIA: Brinda capacitaciones y talleres para construir herramientas de prevención y mitigación del riesgo de desastres y desarrolla iniciativas destinadas a la reducción de las vulnerabilidades y fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades.
- ACCIONES EN TERRITORIO ARGENTINO: Cascos Blancos colabora en la atención a emergencias, a solicitud y en coordinación con los organismos nacionales, gobiernos provinciales y municipales de Argentina. Además, trabaja en proyectos de reducción integral del riesgo de desastres, siguiendo el modelo de ciudades resilientes.
"Antes servían para ayudar en desastres naturales, y ayudar a los países vecinos y no vecinos con terremotos, inundaciones etc. Hace mil que no se escucha una sola actividad de ellos. Con todo respeto, digo..... Su esplendor data de los ´90 y los 2000", escribió la periodista especializada en internacionales, Natasha Niebieskikwiat.
Históricamente, los Cascos Blancos argentinos han sido reconocidos por su labor en catástrofes naturales, pero enviarlos a Gaza bajo el mando de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) —la fuerza que según el plan Donald Trump supervisará el desarme de Hamás— es un salto hacia un rol mucho más sensible y con matices de seguridad, explica la cuenta Alerta Geo-Económica, dando otra visión de la cuestión.
---------------
Otras noticias en Urgente24:
Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia
Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran
Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables
Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate
Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia