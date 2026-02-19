Javier Milei puso a los Cascos Blancos a "disposición" de Donald Trump

Qué son los Cascos Blancos

Cascos Blancos es la dirección de la Cancillería Argentina "dedicada al diseño y a la implementación de la asistencia humanitaria, a la atención de las emergencias, a la gestión integral del riesgo de desastres, contribuyendo al desarrollo sostenible", según se indica en la página web oficial.

"Es la herramienta institucional de acción humanitaria de la República. Trabaja en respuesta a solicitudes nacionales, de los países afectados o en el marco de llamamientos internacionales ante emergencias y desastres. La Comisión Cascos Blancos coordina la asistencia humanitaria argentina y contribuye al desarrollo sostenible a través del fortalecimiento de voluntariados locales", añade.

En el ámbito internacional, actúa a solicitud de un país afectado por un desastre o en el marco de un llamamiento multilateral, a través del despliegue de misiones en el terreno y del envío de insumos humanitarios, explica la web de Cancillería.

Las áreas prioritarias de acción de la Comisión Cascos Blancos son:

ASISTENCIA HUMANITARIA: Ante emergencias o desastres, Cascos Blancos envía suministros y organiza equipos voluntarios para asistir a las comunidades, en coordinación con los gobiernos y los organismos internacionales. Asimismo, promueve y capacita a los recursos locales en el manejo de insumos humanitarios y el fortalecimiento del voluntariado local.

REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN: Superados los impactos inmediatos de la emergencia, Cascos Blancos emprende acciones de mediano y largo plazo para el desarrollo, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de respuesta local y recomponer estructuras productivas dañadas.

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y RESILIENCIA: Brinda capacitaciones y talleres para construir herramientas de prevención y mitigación del riesgo de desastres y desarrolla iniciativas destinadas a la reducción de las vulnerabilidades y fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades.

ACCIONES EN TERRITORIO ARGENTINO: Cascos Blancos colabora en la atención a emergencias, a solicitud y en coordinación con los organismos nacionales, gobiernos provinciales y municipales de Argentina. Además, trabaja en proyectos de reducción integral del riesgo de desastres, siguiendo el modelo de ciudades resilientes.

"Antes servían para ayudar en desastres naturales, y ayudar a los países vecinos y no vecinos con terremotos, inundaciones etc. Hace mil que no se escucha una sola actividad de ellos. Con todo respeto, digo..... Su esplendor data de los ´90 y los 2000", escribió la periodista especializada en internacionales, Natasha Niebieskikwiat.

Históricamente, los Cascos Blancos argentinos han sido reconocidos por su labor en catástrofes naturales, pero enviarlos a Gaza bajo el mando de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) —la fuerza que según el plan Donald Trump supervisará el desarme de Hamás— es un salto hacia un rol mucho más sensible y con matices de seguridad, explica la cuenta Alerta Geo-Económica, dando otra visión de la cuestión.

