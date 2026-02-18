Javier Milei, empresarios y sindicatos: Todos contra todos con el empleo al medio

MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO DE 2026. El cierre de la fábrica de neumáticos Fate amenaza al Gobierno con ser un caso paradigmático para el empleo en la era de Javier Milei. Justo después del carnaval legislativo oficialista impulsado por la media sanción a la reforma laboral como elemento central, la compañía informó más de 920 despidos y el cierre de sus operaciones tras 80 años.

Al respecto, el presidente Milei dejó un mensaje sugestivo en redes sociales, donde se preguntó irónicamente si sus ideas de conspiraciones empresariales están tan erradas como se dice. Algo que revela un nivel de tensión sin precedentes con el empresariado industrial y en especial con Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar, uno de los principales conglomerados empresarios del país.

En ese sentido, la Casa Rosada señaló el caso Fate como uno de "reconversión industrial" apalancada en el modelo económico actual. Algo apuntado como intencional a partir de la apertura de las importaciones, pero con pocas proyecciones sobre el destino del empleo argentino, que luce poco claro.

Mientras tanto, los sindicatos intentan ubicarse en la disputa con la convocatoria a un paro general sin movilización dispuesto por la CGT. Con la reforma laboral como aglutinante, las organizaciones ensayan una centralidad que luce artificial y con poca capacidad de cumplir su supuesta función central: la defensa de los trabajadores.

