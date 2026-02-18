Javier Milei, empresarios y sindicatos: Todos contra todos con el empleo al medio

MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO DE 2026. El cierre de la fábrica de neumáticos Fate amenaza al Gobierno con ser un caso paradigmático para el empleo en la era de Javier Milei. Justo después del carnaval legislativo oficialista impulsado por la media sanción a la reforma laboral como elemento central, la compañía informó más de 920 despidos y el cierre de sus operaciones tras 80 años.
Alarmas en la Fuerza Aérea
Ayer (17/02), tal como informó Urgente24, el Hércules TC-66 de la Fuerza Aérea Argentina que iba a Dinamarca para buscar repuestos para los aviones F-16 se declaró en "emergencia" a la altura de Curitiba y tuvo que volver a El Palomar. Oficialmente no se brindó ninguna información sobre el incidente ni si pudo solucionarse. Pero en el sector se encendieron alertas.
El sitio especializado Zona Militar publicó este miércoles (18/02) una nota firmada por Mariano Germán Videla Solá en la que advierte sobre la "crítica situación que atraviesa la flota de Hércules de la Fuerza Aérea Argentina".
