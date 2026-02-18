urgente24
Javier Milei, empresarios y sindicatos: Todos contra todos con el empleo al medio

Javier Milei y un mensaje abierto en redes sociales.&nbsp;

El cierre de Fate catalizó la tensión en torno a la realidad del empleo de la era de Javier Milei. La reforma laboral empezó a crugir. Paro de la CGT.

18 de febrero de 2026 - 13:19

EN VIVO

MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO DE 2026. El cierre de la fábrica de neumáticos Fate amenaza al Gobierno con ser un caso paradigmático para el empleo en la era de Javier Milei. Justo después del carnaval legislativo oficialista impulsado por la media sanción a la reforma laboral como elemento central, la compañía informó más de 920 despidos y el cierre de sus operaciones tras 80 años.

Al respecto, el presidente Milei dejó un mensaje sugestivo en redes sociales, donde se preguntó irónicamente si sus ideas de conspiraciones empresariales están tan erradas como se dice. Algo que revela un nivel de tensión sin precedentes con el empresariado industrial y en especial con Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar, uno de los principales conglomerados empresarios del país.

En ese sentido, la Casa Rosada señaló el caso Fate como uno de "reconversión industrial" apalancada en el modelo económico actual. Algo apuntado como intencional a partir de la apertura de las importaciones, pero con pocas proyecciones sobre el destino del empleo argentino, que luce poco claro.

Mientras tanto, los sindicatos intentan ubicarse en la disputa con la convocatoria a un paro general sin movilización dispuesto por la CGT. Con la reforma laboral como aglutinante, las organizaciones ensayan una centralidad que luce artificial y con poca capacidad de cumplir su supuesta función central: la defensa de los trabajadores.

Estos últimos quedaron en medio de la disputa multilateral que tensiona entre la baja de precios por importaciones y el costo laboral que ello implica.

Javier Milei en X.&nbsp;

Todo esto y más en el vivo de Urgente24:

Alarmas en la Fuerza Aérea

Ayer (17/02), tal como informó Urgente24, el Hércules TC-66 de la Fuerza Aérea Argentina que iba a Dinamarca para buscar repuestos para los aviones F-16 se declaró en "emergencia" a la altura de Curitiba y tuvo que volver a El Palomar. Oficialmente no se brindó ninguna información sobre el incidente ni si pudo solucionarse. Pero en el sector se encendieron alertas.

El sitio especializado Zona Militar publicó este miércoles (18/02) una nota firmada por Mariano Germán Videla Solá en la que advierte sobre la "crítica situación que atraviesa la flota de Hércules de la Fuerza Aérea Argentina".

Crecen los problemas para La Anónima

La crisis no perdona ni a los gigantes. La histórica cadena de supermercado patagónica, La Anónima, acaba de encender todas las alarmas en el sector financiero nacional. Lo que antes era un negocio redondo, hoy se parece más a un campo de batalla donde los números no cierran y los clientes, castigados por el bolsillo, directamente dejaron de pagar. El dato que hiela la sangre a los inversores es que la morosidad se disparó casi siete veces, dejando un agujero negro que amenaza la estabilidad de la firma.

El escenario es dantesco. Mientras la empresa intenta mantener las persianas arriba, el consumo interno se desmorona como castillo de naipes. Ya no se trata solo de que la gente compra menos, sino de que los que compraron con la tarjeta propia de la casa no pueden cancelar sus deudas.

Paro general, sin bancos

La Asociación Bancaria anunció hace instantes que adhiere al paro general convocado por la CGT para el día jueves (18/02), a partir de la 0.00hs, contra la reforma laboral. Cabe recordar que la medida de fuerza se llevará a cabo sólo si hoy hay dictamen en las comisiones, lo que implicaría que mañana haya sesión.

Así las cosas, si efectivamente mañana la Cámara de Diputados trata la reforma laboral, el paro general se llevará a cabo y tampoco habrá bancos.

El Artículo 44 (licencias), afuera: Podría no ser suficiente

La reforma laboral del Gobierno entra en su etapa decisiva. La Cámara de Diputados comenzará a debatir este miércoles el proyecto de “Modernización Laboral” en un plenario de comisiones que funcionará como antesala del tratamiento en el recinto. La novedad principal es que el oficialismo decidió retirar el artículo más polémico de la iniciativa, vinculado a las licencias médicas.

La reunión de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda —presididas por Lisandro Almirón y Alberto Benegas Lynch— marcará el inicio formal del tratamiento en la Cámara baja. Allí se buscará firmar dictamen para habilitar la discusión en el recinto en los próximos días.

Javier Milei y las conspiraciones empresarias

El cierre de FATE es sólo un caso más que evidencia la falta de un modelo para la economía argentina, aunque Javier Milei busque teorías conspiranoicas. No se trata de un caso aislado: desde que asumió la Presidencia, cerraron 21.938 empresas (-4,3%) y 2.436 industrias (-4,9%). Y después Luis Caputo se hace el asombrado...

Mientras tanto, Javier Milei intenta correr el eje a través de la victimización. "Conspiranoico yo? Fin", escribió este miércoles (18/02) el Presidente en X, en un mensaje enigmático pero que todos entendieron que se refería a FATE.

El Gobierno quiere parchar el pinchazo de Fate

En medio del debate de la reforma laboral y la polémica por las licencias médicas, el cierre de FATE en San Fernando le genera otro fuerte cuestionamiento a la gestión Milei, por eso el Gobierno nacional convocó al gremio y a la empresa a una audiencia conciliatoria.

Tras la audiencia, que fue virtual, la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero dictó la conciliación obligatoria por 15 días.

Polémica por Alberto Samid repatriado

Alberto Samid pasó de sus vacaciones en Punta del Este a ser tendencia en pocas horas por un traslado en avión sanitario que encendió las redes. Un vuelo por una emergencia médica se volvió un escándalo de privilegios y críticas cruzadas, dejando al descubierto la doble vara de los libertarios y la indignación de miles de argentinos online.

Dura advertencia de empresarios de la UIA

La UIA emitió un comunicado a raíz del cierre de la planta de FATE en San Fernando y los 920 despidos, donde aprovechó para alertar por la pérdida de empleos en la industria y la política de apertura de las importaciones sin “ igualdad de condiciones” para competir.

“Detrás del cierre de una planta hay trabajadores, familias, proveedores, transportistas, pymes vinculadas y comunidades enteras que dependen de ese núcleo productivo”, expresó la UIA en su comunicado donde manifestó que “lamenta profundamente el cierre de la empresa.

Paro general confirmado por la CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó la realización de un paro nacional de 24 horas para este jueves, en simultáneo con el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

La central sindical planteó la medida como el inicio de un plan de acción más amplio y pidió a los legisladores que rechacen la iniciativa oficial.

