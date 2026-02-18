urgente24
ACTUALIDAD paro > Reforma Laboral > Asociación Bancaria

MÁS ADHESIONES

Paro general contra la reforma laboral: Tampoco habrá bancos

La Asociación Bancaria anunció que se suma al paro general contra la reforma laboral, a partir de las 00.00 horas del jueves (19/02).

18 de febrero de 2026 - 14:31
La Asociación Bancaria se suma al paro general contra la reforma laboral.

La Asociación Bancaria se suma al paro general contra la reforma laboral.

Foto X: @La_Bancaria.

La Asociación Bancaria anunció hace instantes que adhiere al paro general convocado por la CGT para el día jueves (18/02), a partir de la 0.00hs, contra la reforma laboral. Cabe recordar que la medida de fuerza se llevará a cabo sólo si hoy hay dictamen en las comisiones, lo que implicaría que mañana haya sesión.

Así las cosas, si efectivamente mañana la Cámara de Diputados trata la reforma laboral, el paro general se llevará a cabo y tampoco habrá bancos.

Captura de pantalla 2026-02-18 140306

"La Asociación Bancaria adhiere al paro general convocado por la CGT para el día jueves, a partir de la 0.00hs, en el marco del tratamiento y votación de la regresión laboral en el Congreso de la Nación", anunció el gremio que agrupa a los trabajadores bancarios.

Seguir leyendo

"Convocamos a todas las trabajadoras y los trabajadores bancarios a sumarse activamente a esta medida de fuerza, en defensa del salario, la estabilidad laboral y la dignidad del trabajo", agrega el comunicado.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES