La Asociación Bancaria anunció hace instantes que adhiere al paro general convocado por la CGT para el día jueves (18/02), a partir de la 0.00hs, contra la reforma laboral. Cabe recordar que la medida de fuerza se llevará a cabo sólo si hoy hay dictamen en las comisiones, lo que implicaría que mañana haya sesión.
MÁS ADHESIONES
Paro general contra la reforma laboral: Tampoco habrá bancos
La Asociación Bancaria anunció que se suma al paro general contra la reforma laboral, a partir de las 00.00 horas del jueves (19/02).
Así las cosas, si efectivamente mañana la Cámara de Diputados trata la reforma laboral, el paro general se llevará a cabo y tampoco habrá bancos.
"La Asociación Bancaria adhiere al paro general convocado por la CGT para el día jueves, a partir de la 0.00hs, en el marco del tratamiento y votación de la regresión laboral en el Congreso de la Nación", anunció el gremio que agrupa a los trabajadores bancarios.
"Convocamos a todas las trabajadoras y los trabajadores bancarios a sumarse activamente a esta medida de fuerza, en defensa del salario, la estabilidad laboral y la dignidad del trabajo", agrega el comunicado.
