Paro general contra la reforma laboral: Tampoco habrá bancos

La Asociación Bancaria anunció hace instantes que adhiere al paro general convocado por la CGT para el día jueves (18/02), a partir de la 0.00hs, contra la reforma laboral. Cabe recordar que la medida de fuerza se llevará a cabo sólo si hoy hay dictamen en las comisiones, lo que implicaría que mañana haya sesión.