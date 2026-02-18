ChatGPT y Tui de España provocaron una mini tormenta global

Así, los usuarios simplemente describen las características de una propiedad (p. ej., “Un apartamento de 90 m² en el centro”). La aplicación generará el resumen de la póliza correspondiente, sin compromiso. El usuario puede utilizar la propia aplicación para preguntar al asistente sobre la cobertura, solicitar modificaciones o explicar cláusulas específicas para ver cómo se adapta a sus necesidades y qué opciones tiene disponibles. Finalmente, la aplicación le proporcionará un presupuesto. En una próxima evolución de la herramienta, está previsto que cuando la cotización está lista, el usuario sea redirigido a Tuio para completar la contratación de forma segura. “Se trata de la primera vez que una empresa de seguros digital opera como canal directo de venta dentro de una plataforma de inteligencia artificial conversacional”, explican desde Tuio.

Un gran avance que supuso una repercusión… impensable

Para Wall Street, no fue solo un avance técnico: fue la señal de que la desintermediación a través de la inteligencia artificial ya es una realidad comercial inmediata en un sector tan clásico como el de los seguros. De hecho, el anuncio de Tuio, publicado en medios financieros estadounidenses el día 9 de febrero, coincidió en el tiempo con el de la plataforma de comparación estadounidense Insurify. Esta empresa presentó lo que describió como la primera aplicación de comparación de seguros ChatGPT de la industria para seguros de automóviles, a partir de los datos de más de 196 millones de presupuestos de seguros de automóvil y más de 70.000 opiniones de clientes verificados.

Como en el caso de Tuio, los usuarios de Insurify pueden comparar estimaciones de precios personalizados, incluyendo factores como ubicación, vehículo, edad, crédito, historial de conducción y necesidades de cobertura y comparar opciones de las principales aseguradoras, consultar información clave sobre cada una de ellas y sopesar las ventajas y desventajas en precio, servicio al cliente, opciones de cobertura, descuentos, transparencia de la póliza y valor total.

La respuesta de los mercados fue desmesurada

Gigantes del sector a nivel internacional como Aon, Marsh McLennan y Willis Towers Watson (WTW) sufrieron caídas que oscilaron entre el 9% y el 12% en un solo día. En el caso de firmas más orientadas al cliente minorista, el desplome alcanzó incluso el 25%. El pánico se basaba en una premisa sencilla: si un algoritmo puede asesorar y contratar pólizas con la misma eficacia que un corredor tradicional, el modelo de comisiones del sector está herido de muerte.

Ante este escenario, Goldman Sachs intervino con un informe de análisis que ha sido clave para calmar las aguas. Los analistas de la firma enviaron una nota a sus clientes institucionales con un mensaje contundente: el mercado estaba “sobrerreaccionando”. Según Goldman, aunque el hito de Tuio es disruptivo, existe una “desconexión profunda” entre el pánico de los inversores y las claves del negocio a corto plazo ya que el núcleo de los ingresos de los grandes brókeres no proviene de seguros sencillos, sino de la gestión de riesgos corporativos complejos (seguros marítimos, de aviación o ciberseguridad industrial) que requieren de un nivel de conocimiento humano y capacidad de negociación que la IA no posee (todavía).

Los problemas técnicos que derivaron en la mini tormenta global

Desde entonces, las últimas sesiones han mostrado un rebote técnico, confirmando que los inversores institucionales están aprovechando la caída para comprar a precios más bajos.

Sin embargo, el aviso está dado. Los usuarios ya pueden cotizar y avanzar el proceso de contratación directamente dentro de ChatGPT, con la perspectiva de completar la compra sin salir de la conversación. Con esto, Tuio ha demostrado que la IA puede tener un impacto claro en negocios tan clásicos como el de los seguros. El desafío ahora se traslada a las aseguradoras tradicionales del Ibex 35, como Mapfre o Línea Directa, que deberán decidir si compiten contra la IA o si, siguiendo el ejemplo de la insurtech española, se rinden a su integración.

