El marketing digital madura mientras la IA reabre el debate sobre la autoría

inteligencia artificial humanoides

Del “estar en todos lados” a la inversión inteligente

El nuevo enfoque privilegia la rentabilidad comunicacional por sobre la omnipresencia.

Las decisiones sobre en qué plataformas estar, con qué frecuencia publicar y qué formatos priorizar ya no se toman en función de tendencias pasajeras, sino de métricas concretas: retorno sobre la inversión (ROI), engagement, generación de leads y conversión.

De acuerdo con el mismo estudio, 1 de cada 3 profesionales redefinió sus prioridades estratégicas en el último año, desplazando recursos hacia plataformas como YouTube, TikTok y LinkedIn, que ofrecen mayores posibilidades de segmentación y resultados medibles.

Este reordenamiento obliga a los equipos de comunicación y marketing a asignar un rol específico a cada canal dentro del embudo de conversión, entendiendo que no todas las redes cumplen la misma función ni aportan el mismo valor. La planificación se vuelve más quirúrgica, con una lógica de optimización constante basada en datos.

youtube

Video corto e inteligencia artificial: eficiencia sin perder criterio

Entre los grandes protagonistas de este nuevo escenario se destacan dos herramientas clave:

el video corto y

la inteligencia artificial.

El 84% de los profesionales proyecta un crecimiento sostenido del formato breve, que ya se consolidó como la columna vertebral de los calendarios de contenido. Su capacidad de síntesis, impacto visual y adaptación al consumo móvil lo convierten en una pieza central de la comunicación contemporánea.

En paralelo, la inteligencia artificial dejó de ser una promesa para convertirse en un recurso cotidiano.

El 76% de los especialistas afirma utilizarla para tareas como redacción, planificación, análisis de datos y generación de piezas visuales. Lejos de reemplazar el pensamiento estratégico, su principal aporte radica en liberar tiempo operativo para potenciar la creatividad, el análisis y la toma de decisiones.

La clave, sin embargo, no está en automatizar sin criterio, sino en integrar estas herramientas dentro de procesos claros, donde la tecnología potencie y no reemplace la inteligencia humana.

Estafa con inteligencia artificial: Así caen hasta los usuarios más expertos

La paradoja de la confianza: eficiencia tecnológica, credibilidad humana

La expansión de la inteligencia artificial plantea un dilema central: mientras su adopción crece de forma acelerada, la confianza social avanza a un ritmo mucho más lento.

Un informe global de Melbourne Business School y KPMG revela que, aunque el 66% de las personas utiliza IA de manera habitual, solo el 46% confía plenamente en ella.

Esta brecha de credibilidad se vuelve especialmente sensible en el terreno de la comunicación, el periodismo y la construcción de relatos. Estudios del Pew Research Center muestran que más del 50% de los usuarios se siente más preocupado que entusiasmado frente al avance de la IA, especialmente por su impacto en la creatividad, la ética y la autenticidad.

En un entorno atravesado por contenidos sintéticos, la autoría humana comienza a recuperar valor simbólico. No como una negación de la tecnología, sino como garantía de criterio, sensibilidad y responsabilidad editorial.

inteligencia generativa.jpg

Estrategia, no automatismo

El desafío para las marcas no es elegir entre humano o máquina, sino construir modelos híbridos inteligentes, donde la tecnología amplifique capacidades sin diluir identidad ni propósito.

La comunicación efectiva ya no se mide por volumen, sino por impacto: cuánto aporta, cuánto conecta y cuánto transforma.

El que logra ser relevante no es el que habla más fuerte, sino el que tiene algo valioso que decir.

------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La Inteligencia Artificial está en ebullición (no te quedes afuera)

Los humanoides vienen marchando: Tu 1er. compañero de trabajo robot será de China

La nueva función de WhatsApp que todos esperaban

Google cambia las reglas del juego en internet: El fin del tracking como lo conocíamos