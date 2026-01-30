Se llama your AI snacks for the week y, con interesante periodicidad, llega 'la' newsletter (así le llaman en España) o 'el' newsletter (así es en Argentina, y es la opción preferida de la Real Academia) con las novedades del mundo de la IA( Inteligencia Artificial, en inglés es AI):
YOUR AI SNACKS FOR THE WEEK
La Inteligencia Artificial está en ebullición (no te quedes afuera)
Torrente de novedades cotidianas sobre Inteligencia Artificial (IA o AI). ¿Cómo estar informado de las novedades? Aquí una opción:
- incipiente,
- en expansión y
- poderoso.
Hay un par de contenidos de la edición más reciente que la editora, Dominique Mainhard, presenta como novedades a tener en cuenta y que aquí compartimos:
¿Qué es Molt Clawd y por qué se volvió viral?
Probablemente si estás metido en el mundo de la IA, escuchaste hablar de Clawd esta semana (ahora Molt). Y si no, para eso estamos acá, para enterarnos de las novedades.
Clawdbot inicialmente (a los pocos días del lanzamiento tuvieron que cambiarle el nombre por pedido de Anthropic, dueños de Claude) y ahora Molt, es un asistente de IA con forma de langosta que, según quienes lo probaron hasta ahora, es como “tener superpoderes”. Molt vive en tu computadora o celular, y se conecta a casi todas las apps, por lo que le podés escribir desde donde quieras (WhatsApp, Telegram, Discord, etc.) para pedirle cualquier tarea que necesites (escribir un mail, buscar un dato, agendar una reunión, pedirle que te recuerde algo, lo que se te ocurra). Y recíprocamente, Molt también te puede contactar a vos.
Es como si Siri y ChatGPT se unieran y vivieran en tu celular. Si querés saber más, te recomiendo ver este video.
Hasta acá todo bien, ¿no? Pero escuchá esto: Moltbook es la red social de agentes de IA. Así como lees, es un experimento de una red social (tipo Reddit o X) donde los agentes de IA interactúan debatiendo y comentando sobre plataformas, herramientas, códigos y humanos.
https://www.moltbook.com/m/offmychest
¿Y Twin?
Cuántas startups, cuántos nombres… Twin es una nueva que promete ayudar a profesionales que no tengan habilidades técnicas, para automatizar funciones clave de sus negocios con agentes de IA. Mirá este video donde un usuario crea un agente de IA que recibe los llamados de su hotel, para entender de qué va.
En la moda de los browsers inteligentes, Google no podía faltar
OpenAI y Perplexity sacaron hace no mucho sus browsers inteligentes, y Chrome no se podía quedar atrás. Google anunció que Chrome ahora se integra con Gemini 3 (para quienes tengan las suscripciones Google AI Pro y Ultra) y la cantidad de cosas que podés hacer no tiene sentido.
Algunas joyas son: asistencia mientras navegás (Gemini ve y entiende todo de tus apps o pestañas abiertas), automatización de tareas (completar formularios, hacer compras, mandar mails, lo que quieras) y la integración con Nano Banana para editar imágenes directamente desde tu browser, sin tener que entrar a la página/app de Gemini específicamente. Si querés saber con más detalle, leé la comunicación oficial.
OpenAI lanza nueva herramienta para investigación científica
Prism nace de la demanda: ChatGPT recibe 8,4 millones de consultas semanales sobre ciencia y matemática. Esta herramienta es gratuita y está disponible para todos los usuarios de ChatGPT. Sirve para redactar artículos, buscar citas, resumir bibliografía y convertir fotos en ecuaciones o diagramas."
No vamos a reproducir todo el contenido. Si te interesa la IA, seguilo vos.
---------------------------
Más noticias en Urgente24
La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina
Rafael Santos Borré confirmó su decisión tras la oferta para volver a River
Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto
Otro avión de la Fuerza Aérea de USA en Argentina: La explicación oficial
Tensión en un móvil de TN: Una cronista se llevó una bikini y la vendedora la salió a buscar