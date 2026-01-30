La Inteligencia Artificial está en ebullición (no te quedes afuera)

Es como si Siri y ChatGPT se unieran y vivieran en tu celular. Si querés saber más, te recomiendo ver este video.

Hasta acá todo bien, ¿no? Pero escuchá esto: Moltbook es la red social de agentes de IA. Así como lees, es un experimento de una red social (tipo Reddit o X) donde los agentes de IA interactúan debatiendo y comentando sobre plataformas, herramientas, códigos y humanos.

¿Y Twin?

Cuántas startups, cuántos nombres… Twin es una nueva que promete ayudar a profesionales que no tengan habilidades técnicas, para automatizar funciones clave de sus negocios con agentes de IA. Mirá este video donde un usuario crea un agente de IA que recibe los llamados de su hotel, para entender de qué va.

RT and comment “Twin” — first… pic.twitter.com/Ktxs4diEy0 — Hugo Mercier (@hugomercierooo) January 27, 2026

En la moda de los browsers inteligentes, Google no podía faltar

OpenAI y Perplexity sacaron hace no mucho sus browsers inteligentes, y Chrome no se podía quedar atrás. Google anunció que Chrome ahora se integra con Gemini 3 (para quienes tengan las suscripciones Google AI Pro y Ultra) y la cantidad de cosas que podés hacer no tiene sentido.

Algunas joyas son: asistencia mientras navegás (Gemini ve y entiende todo de tus apps o pestañas abiertas), automatización de tareas (completar formularios, hacer compras, mandar mails, lo que quieras) y la integración con Nano Banana para editar imágenes directamente desde tu browser, sin tener que entrar a la página/app de Gemini específicamente. Si querés saber con más detalle, leé la comunicación oficial.

Embed Now Chrome is even better with major updates to Gemini in Chrome. Easier to use. More personalized. And more helpful than ever, with Gemini 3.



Available in the U.S., auto browse for Google AI Pro and Ultra subscribers. pic.twitter.com/tILRW3osyO — Chrome (@googlechrome) January 28, 2026

OpenAI lanza nueva herramienta para investigación científica

Prism nace de la demanda: ChatGPT recibe 8,4 millones de consultas semanales sobre ciencia y matemática. Esta herramienta es gratuita y está disponible para todos los usuarios de ChatGPT. Sirve para redactar artículos, buscar citas, resumir bibliografía y convertir fotos en ecuaciones o diagramas."

