"No te hagas el canchero": Horacio Pagani sacó los trapitos y destruyó a Diego Leuco

El problema es que Pagani lo estaba escuchando y decidió responderle. Con la bronca atravesada en la voz, Pagani arrancó marcando territorio: "Este año cumplo 60 años como periodista. Mi viejo era panadero. No necesité un viejo que me ayudara a laburar."

Después negó haber dicho lo que Leuco le atribuía sobre Morena Beltrán y fue directo contra el conductor: "Yo a vos no te consumo, no me gustás en general." Pero lo más pesado vino cuando sacó archivos: "A lo mejor tu papá se olvidó de contarte que cuando fue el Mundial 78 en Córdoba, él me corría por todos lados para ver si yo lo podía hacer trabajar en Clarín."

Y cerró con la frase que se volvió viral en cuestión de minutos: "Si querés podemos arreglar esta cuestión como quieras y donde quieras… NO AGREDAS, ¡NO TE HAGAS EL CANCHERO!"

Embed "Horacio":

Por el cruce de Horacio Pagani con Diego Leuco pic.twitter.com/5X9FMb57o0 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 30, 2026

El clip, de poco más de dos minutos, superó rápidamente las 114 mil reproducciones, con más de 1.600 likes y cientos de respuestas en X, donde una parte grande del público salió a bancar a Pagani y a pegarle a Leuco por "hijo de papá" y por hacerse el moralista desde un lugar cómodo.

Lo que realmente se decían Diego Leuco y Horacio Pagani

Lo interesante es lo que queda flotando más allá del cruce. Pagani representa a la vieja escuela del periodismo deportivo: frontal, sin corrección política, convencido de que la trayectoria habilita todo y de que decir lo que uno piensa, aunque suene brutal, es parte del oficio. Leuco encarna a una generación más joven, más atenta a las agendas de género y al clima social, pero también con apellido y con haber llegado rápido a lugares de visibilidad.

Pagani volvió a mostrar ese costado prepotente que muchos le conocen desde TyC Sports y Clarín, ese "arreglamos donde quieras" que huele a códigos de otra época. Pero Leuco tampoco quedó bien parado: al personalizar el ataque y meter historias laborales de su padre, terminó permitiendo que le recuerden cómo arrancó su carrera y desde dónde habla.

image El cruce expuso una pelea generacional: el de la vieja escuela sin filtros contra el periodismo joven con agenda social. Pagani mostró prepotencia, Leuco privilegio.

Aunque lo más irónico de la situación es que ambos terminaron confirmando lo que el otro acusa. Pagani mostró que todavía le cuesta entender que el mundo cambió y que decir que las mujeres no deberían meterse en el fútbol hoy es simplemente machismo. Y Leuco, al pararse como paladín de la moral, se expuso a una crítica que en redes se repitió mucho: es fácil señalar desde un lugar de privilegio.

Y en el medio quedó Morena Beltrán, usada como disparador de una pelea de egos entre dos periodistas varones, de generaciones distintas, pero igual de convencidos de tener razón.

Este cruce mostró de manera bastante honesta cómo es el periodismo argentino actual: machismo que no termina de irse, apellidos, egos enormes y una grieta generacional que ya no se tapa con nada. Y mientras tanto, el verdadero debate (el lugar de las mujeres en el fútbol y en los medios) volvió a quedar tapado como casi siempre.

