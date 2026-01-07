Diego Leuco se metió de lleno en la interna entre Nicolás Occhiato y Migue Granados

Si bien dejó en claro cuál es su postura al respecto, el periodista aprovechó para citar a Guido Kazcka al recordar su frase: "Más agua en la pileta". De este modo señaló que lo importante en la industria es que haya contenido independientemente de quien lo genere. "A mí me gusta que haya más streaming", indicó.

Diego Leuco habló tras la denuncia de Elba Marcovecchio

El 30 de diciembre del 2025 desde el canal de streaming Resumido, aliado de LUZU TV, hicieron un documental sobre Jorge Lanata en el que Diego Leuco entrevistó a las hijas de Jorge Lanata: Bárbara y Lola.

El hecho no pasó desapercibido y Elba Marcovecchio decidió denunciar al periodista a raíz de material que utilizaron que incumplió con una cautelar que había sido presentada en la Justicia.

"No hay de mi parte ningún interés de generar ningún quilombo ni nada. Al revés, obviamente, era un homenaje a Lanata lo que estábamos haciendo. Desde ya que si hay una cautelar nosotros no la conocíamos. No habíamos sido nunca notificados", señaló.

Asimismo, aseguró que no editarán el material que salió al aire y consideró que las familiares del periodista fallecido en 2024: "Las chicas hablaron súper cuidadosas".

---------------------

Más noticias en Urgente24:

La nueva estafa que controla tu WhatsApp sin que lo notes

Banco Provincia tomó una decisión clave sobre Cuenta DNI para 2026: Qué deben saber los usuarios

La miniserie de 5 capítulos que estalla en visualizaciones

"El humo de los bombardeos tapa un posible default de Argentina o una bruta devaluación"

¿América TV hereda un problema?: El comunicado de El Nueve que arruina la estabilidad de Beto Casella