Durante años se dijo que YouTube iba a matar a la televisión y que el streaming iba a dejar viejas a todas las marcas tradicionales, pero 2025 mostró lo contradictorio de ese relato. Entre Telefe, Luzu TV y una audiencia que sigue eligiendo el vivo, la verdadera pelea pasa por otro lado y no donde muchos la estaban mirando.
MUCHAS SORPRESAS
Ni Twitch ni TikTok: El streaming en YouTube 2025 fue de Telefe, Luzu y TN
YouTube derribó el relato este 2025: la TV sigue fuerte, el streaming manda en el vivo y las audiencias no eligen bandos, sino quiénes saben jugar.
Telefe, Luzu y TN: El podio que rompe el relato contra la TV
El informe anual de Data Trip Streaming, que analizó más de 150 canales a lo largo de todo el año, deja una conclusión bastante clara: el vivo sigue siendo el rey y los medios tradicionales todavía saben cómo jugar ese partido, incluso en una plataforma que no es propia.
El primer golpe del estudio no es que Telefe esté primero, sino que lo esté sin discusión, con el mayor promedio anual de espectadores en vivo y uno de los picos más altos de todo el ecosistema digital: 57.119 espectadores promedio y un pico de 316.673. Estos números son el resultado de una maquinaria que entiende el entretenimiento, el timing y la construcción de audiencia desde hace décadas, ahora adaptada a YouTube sin demasiadas complejidades.
Muy cerca aparece Luzu TV, que no viene del mundo tradicional pero ya juega con sus reglas, con 53.185 visualizaciones promedio y un pico de 321.306, convirtiéndose en el streaming más fuerte de la Argentina, no por un golpe viral sino por constancia, agenda y una comunidad que se sostiene día tras día. Detrás, Todo Noticias (TN) completa el podio, replicando en YouTube el mismo comportamiento que muestra en el cable según Kantar Ibope Media, con 41.925 espectadores promedio y un pico de 349.973, especialmente en momentos de alta tensión informativa.
El resto del Top 10 general (OLGA, Bondi Live, C5N, La Nación, A24com, Crónica TV y Urbana Play) confirma lo que muchos todavía no quieren aceptar: en YouTube conviven sin problema proyectos nativos digitales y marcas históricas, y la audiencia no tiene ningún prejuicio en saltar de un mundo al otro si el contenido vale la pena.
Radios, deportes y prensa: El vivo como último bastión
Cuando el informe baja por categorías, el panorama se pone todavía más interesante. En radios, Urbana Play lidera con claridad, tanto en promedio (7.254 espectadores) como en pico (42.103), dejando en evidencia que la radio visual ya no es un experimento sino una forma consolidada de consumo, donde la cercanía, la charla larga y la identidad pesan más que la espectacularidad.
En deportes, AZZ encabeza el ranking con 5.972 de promedio y 57.748 de pico, demostrando que no hace falta pagar derechos carísimos para convocar audiencia, sino entender la lógica del fan, el debate y los momentos clave del calendario deportivo. Fútbol Digital y ESPN Fans le siguen atrás, con picos fuertes aunque con menos estabilidad.
En prensa, el liderazgo de Infobae es contundente, con 1.819 espectadores promedio y un pico de 31.047, marcando una diferencia clara frente a Clarín, Perfil o medios regionales, según el relevamiento. Pensemos que la prensa encontró en el vivo un espacio para explicar, contextualizar y reaccionar, algo que con el texto solo ya no se logra.
El cierre es menos grandilocuente pero más realista: el streaming no enterró a la TV, la obligó a aprender otro idioma, y YouTube pasó a convertirse en el escenario donde ganan los que entienden el vivo, sostienen audiencia y construyen comunidad. En 2025, el problema no fue ser tradicional o digital, sino no saber qué hacer cuando la cámara está prendida.
