Ni Twitch ni TikTok: El streaming en YouTube 2025 fue de Telefe, Luzu y TN

Radios, deportes y prensa: El vivo como último bastión

Cuando el informe baja por categorías, el panorama se pone todavía más interesante. En radios, Urbana Play lidera con claridad, tanto en promedio (7.254 espectadores) como en pico (42.103), dejando en evidencia que la radio visual ya no es un experimento sino una forma consolidada de consumo, donde la cercanía, la charla larga y la identidad pesan más que la espectacularidad.

image Radios, deportes y prensa encontraron en el vivo un espacio de crecimiento sostenido.

En deportes, AZZ encabeza el ranking con 5.972 de promedio y 57.748 de pico, demostrando que no hace falta pagar derechos carísimos para convocar audiencia, sino entender la lógica del fan, el debate y los momentos clave del calendario deportivo. Fútbol Digital y ESPN Fans le siguen atrás, con picos fuertes aunque con menos estabilidad.

image Urbana Play, AZZ e Infobae lideraron sus segmentos mostrando que la identidad pesa más que el formato.

En prensa, el liderazgo de Infobae es contundente, con 1.819 espectadores promedio y un pico de 31.047, marcando una diferencia clara frente a Clarín, Perfil o medios regionales, según el relevamiento. Pensemos que la prensa encontró en el vivo un espacio para explicar, contextualizar y reaccionar, algo que con el texto solo ya no se logra.

image

El cierre es menos grandilocuente pero más realista: el streaming no enterró a la TV, la obligó a aprender otro idioma, y YouTube pasó a convertirse en el escenario donde ganan los que entienden el vivo, sostienen audiencia y construyen comunidad. En 2025, el problema no fue ser tradicional o digital, sino no saber qué hacer cuando la cámara está prendida.

