El viernes pasado, el mundo del streaming argentino se movió más de lo habitual, con decisiones que dejaron en evidencia que el verano será apenas una transición hacia algo más profundo. Entre Luzu TV, OLGA y Blender, los cierres, los pases y los silencios empezaron a dibujar un 2026 donde ya no alcanza con tener nombre, seguidores o buena onda.
UN NUEVO AÑO CON TODO
Así queda el streaming en 2026: Cambios, bajas y apuestas que sorprenden
El streaming cerró el año con pases, bajas y sorpresas inesperadas: Luzu TV y OLGA se rearman, algunos se caen y 2026 pinta mucho más picante de lo que parece.
Blender, OLGA y el fin de la inocencia
Lo de Blender fue, sin lugar a dudas, el sacudón más fuerte del día. El levantamiento de "Desayuno Intermitente" y "Escucho Ofertas" deja huecos en la mañana del canal, y además expone una realidad incómoda: el streaming ya no puede sostener programas solo por identidad o buena onda.
Y a eso se le suma un dato pesado, que es la salida de Guille Aquino, figura, fundador y cara visible del proyecto desde hace tres años. Aquino explicó su decisión en redes sociales, pero en el ecosistema nadie ignora que cuando los números no acompañan, el margen para sostener apuestas se achica rápido.
Blender fue uno de los proyectos más ambiciosos del streaming político-humorístico y su ajuste marca que incluso los espacios con comunidad fiel están obligados a repensarse. Según algunos analistas y comentarios del propio sector en X (ex Twitter), la señal entró en una revisión profunda de costos y formatos.
En OLGA, el cierre del ciclo "Paraíso Fiscal", conducido por Fer Dente y Luciana Geuna, confirmó que el canal también empezó a tomar decisiones sin demasiada nostalgia. El programa no estará en la grilla de verano y, de acuerdo a trascendidos publicados por La Nación y RatingCero, no regresaría en 2026. OLGA sigue fuerte, pero el nombre no alcanza si el formato no termina de enganchar.
En esa misma lógica aparecen los movimientos internos: Homero Pettinato deja "Sería Increíble" y se suma a "Soñé que Veraneaba", mientras Maxi López se incorpora al programa de la mañana junto a Nati Jota, Eial Moldavsky, Toto Kirzner y Noe Custodio. Rotación constante, aire fresco y una apuesta clara a sostener la conversación diaria.
Luzu TV, Telefe y Vorterix: El streaming se vuelve industria
Luzu TV, mientras tanto, volvió a mostrar que entiende el juego con el anuncio de "El Show del Verano", programa conducido por Flor Peña y Marley, los lunes a la noche durante enero. La noticia, confirmada por el propio canal en Instagram, apunta al verano no como relleno, sino como vidriera clave para marcas y audiencia, y Luzu no piensa regalar ese espacio.
Telefe también sigue profundizando su estrategia digital. El segmento de reacciones a la gala de MasterChef Celebrity tendrá cambios importantes: Nati Jota hará temporada con su programa, pero ahora acompañada por Grego Rosselló y la China Ansa, al frente de Streams Telefe. La señal ahora mira al streaming no como complemento, sino como una extensión directa de su pantalla tradicional, algo que viene reforzando desde hace meses.
En Vorterix, Luquita Rodríguez confirmó que "Paren La Mano" seguirá en 2026, pero anunció que dejará su rol como director de programación para enfocarse de lleno en el contenido. Recordemos que su programa tendrá una edición especial en Estados Unidos durante el Mundial, lo que muestra hacia dónde apunta la próxima etapa del streaming argentino, menos estructura pesada y más figuras concentradas en hacer contenido que viaje.
El streaming argentino entró en una fase mucho más adulta. Se terminó la etapa de probar por probar. En 2026 va a quedar en pie el que tenga proyecto, comunidad y números, no solo buenas intenciones. Y eso, para bien o para mal, ya empezó a notarse.
