Así queda el streaming en 2026: Cambios, bajas y apuestas que sorprenden

image En 2026 mandan los números, los formatos y la reacción real de la audiencia.

En esa misma lógica aparecen los movimientos internos: Homero Pettinato deja "Sería Increíble" y se suma a "Soñé que Veraneaba", mientras Maxi López se incorpora al programa de la mañana junto a Nati Jota, Eial Moldavsky, Toto Kirzner y Noe Custodio. Rotación constante, aire fresco y una apuesta clara a sostener la conversación diaria.

Luzu TV, Telefe y Vorterix: El streaming se vuelve industria

Luzu TV, mientras tanto, volvió a mostrar que entiende el juego con el anuncio de "El Show del Verano", programa conducido por Flor Peña y Marley, los lunes a la noche durante enero. La noticia, confirmada por el propio canal en Instagram, apunta al verano no como relleno, sino como vidriera clave para marcas y audiencia, y Luzu no piensa regalar ese espacio.

Telefe también sigue profundizando su estrategia digital. El segmento de reacciones a la gala de MasterChef Celebrity tendrá cambios importantes: Nati Jota hará temporada con su programa, pero ahora acompañada por Grego Rosselló y la China Ansa, al frente de Streams Telefe. La señal ahora mira al streaming no como complemento, sino como una extensión directa de su pantalla tradicional, algo que viene reforzando desde hace meses.

image Luzu TV, Telefe y Vorterix apuestan a figuras fuertes, eventos y cruces con la TV. El streaming deja la etapa amateur y se consolida como negocio competitivo y profesional.

En Vorterix, Luquita Rodríguez confirmó que "Paren La Mano" seguirá en 2026, pero anunció que dejará su rol como director de programación para enfocarse de lleno en el contenido. Recordemos que su programa tendrá una edición especial en Estados Unidos durante el Mundial, lo que muestra hacia dónde apunta la próxima etapa del streaming argentino, menos estructura pesada y más figuras concentradas en hacer contenido que viaje.

El streaming argentino entró en una fase mucho más adulta. Se terminó la etapa de probar por probar. En 2026 va a quedar en pie el que tenga proyecto, comunidad y números, no solo buenas intenciones. Y eso, para bien o para mal, ya empezó a notarse.

