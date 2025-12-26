"Conchudito, forro, sorete": Nacho Elizalde se descargó furioso en Luzu TV

El problema no es el contenido del mensaje, que coincide con campañas históricas contra el uso de fuegos artificiales por el daño que generan en personas con autismo y animales, algo que sostienen organizaciones civiles, veterinarios y profesionales de la salud desde hace años. El problema es la forma.

Elizalde no busca convencer ni explicar, sino impactar, incomodar y provocar, un recurso que conoce bien y que le funcionó otras veces, como cuando opinó sobre el doble beso en 2024 o en episodios anteriores que terminaron en pedidos de disculpas públicas.

Pirotecnia: Datos, lesiones y una pelea cultural que sigue trabada

Mientras el clip sumaba vistas, el debate real quedaba tapado por el ruido que vino después. En X, las respuestas que generó el momento fueron insultos, provocaciones y memes que apuntaban más a "joder" al conductor que a discutir el tema. "Ahora tengo más razones para gastar mi aguinaldo y sueldo en pirotecnia" o "Nunca tuve tantas ganas de tirar pirotecnia en mi vida" fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes, reforzando el clásico efecto rebote que generan este tipo de discursos.

Sin embargo, los datos existen y no son nuevos. En Argentina, varios municipios y provincias vienen avanzando de forma desigual con regulaciones, controles y promoción de fuegos artificiales sonoros reducidos, y si bien se vio una reducción en el uso de pirotecnia y en casos graves de accidentes producidos por este (ya sea por mayor conciencia social o factores como la crisis económica), el cumplimiento sigue siendo bajo y la discusión cultural está lejos de saldarse.

image Las lesiones comprobadas y las regulaciones débiles muestran que sin políticas claras y una comunicación inteligente, la discusión por el uso de pirotecnia sigue estancada.

Ahí aparece la contradicción de siempre: cuando la causa se comunica desde el enojo permanente, termina perdiendo fuerza. Elizalde no es activista ni funcionario, es un comunicador que entiende el juego del algoritmo y sabe que la indignación rinde. Y el costo es que la conversación se empantana, se vuelve personal, porteños contra el interior, progres contra tradición, y la empatía queda reducida a una consigna vacía.

La Navidad argentina vuelve a mostrar su costado más previsible: hablamos de conciencia, pero gritamos; queremos cambiar hábitos, pero lo hacemos a los empujones. La pirotecnia sigue siendo un problema real, con consecuencias reales, pero mientras todo se arme a base de bronca y provocación, va a seguir siendo más ruido que solución. Y de ruido, justamente, ya estamos llenos.

