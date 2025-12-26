"Conchudito, forro, sorete": Nacho Elizalde se descargó furioso en Luzu TV

El descargo furioso de Nacho Elizalde en Luzu TV volvió a prender fuego las redes justo antes de Navidad, llenando el micrófono con una caterva de insultos sobre la discusión que reaparece siempre cada diciembre y deja al descubierto cómo discutimos conciencia social en Argentina: el uso de pirotecnia. Aunque el debate crece, se deforma y termina en pocas soluciones.
Nacho Elizalde hizo de mensajero pero se comió el mensaje
El estallido ocurrió en Nadie Dice Nada, el programa insignia de Luzu TV, a pocos días de Navidad 2025. Nacho Elizalde volvió a lanzar su ya clásico monólogo antipirotecnia, casi idéntico al de años anteriores, con el mismo tono de enojo sin filtro y el mismo mensaje de fondo. El clip se viralizó en cuestión de horas, superó las 800 mil visualizaciones y empujó la tendencia "Pirotecnia" en X, según registros de la propia plataforma y recortes difundidos por cuentas de alto alcance.
Las frases que circularon son las mismas que encendieron la mecha: "Basta de pirotecnia, conchudito, forro, sorete", empezó Elizalde. Y siguió: "¡No gastes en pirotecnia, pelotudo! Que tu poronga no se mida en cuánto gastaste en fuegos artificiales, pelotudo".
Y por último, remarcó en qué se debería usar la plata de los cohetes: "Gastá esa guita en comida rica, gastá esa guita en escabio (pero no manejes, salame). Gastá esa guita en regalos para tus sobrinos, para tus nietos, para tus primos y tus hermanos. No gastes en pirotecnia, pelotudo, ¿ok?"
El problema no es el contenido del mensaje, que coincide con campañas históricas contra el uso de fuegos artificiales por el daño que generan en personas con autismo y animales, algo que sostienen organizaciones civiles, veterinarios y profesionales de la salud desde hace años. El problema es la forma.
Elizalde no busca convencer ni explicar, sino impactar, incomodar y provocar, un recurso que conoce bien y que le funcionó otras veces, como cuando opinó sobre el doble beso en 2024 o en episodios anteriores que terminaron en pedidos de disculpas públicas.
Pirotecnia: Datos, lesiones y una pelea cultural que sigue trabada
Mientras el clip sumaba vistas, el debate real quedaba tapado por el ruido que vino después. En X, las respuestas que generó el momento fueron insultos, provocaciones y memes que apuntaban más a "joder" al conductor que a discutir el tema. "Ahora tengo más razones para gastar mi aguinaldo y sueldo en pirotecnia" o "Nunca tuve tantas ganas de tirar pirotecnia en mi vida" fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes, reforzando el clásico efecto rebote que generan este tipo de discursos.
Sin embargo, los datos existen y no son nuevos. En Argentina, varios municipios y provincias vienen avanzando de forma desigual con regulaciones, controles y promoción de fuegos artificiales sonoros reducidos, y si bien se vio una reducción en el uso de pirotecnia y en casos graves de accidentes producidos por este (ya sea por mayor conciencia social o factores como la crisis económica), el cumplimiento sigue siendo bajo y la discusión cultural está lejos de saldarse.
Ahí aparece la contradicción de siempre: cuando la causa se comunica desde el enojo permanente, termina perdiendo fuerza. Elizalde no es activista ni funcionario, es un comunicador que entiende el juego del algoritmo y sabe que la indignación rinde. Y el costo es que la conversación se empantana, se vuelve personal, porteños contra el interior, progres contra tradición, y la empatía queda reducida a una consigna vacía.
La Navidad argentina vuelve a mostrar su costado más previsible: hablamos de conciencia, pero gritamos; queremos cambiar hábitos, pero lo hacemos a los empujones. La pirotecnia sigue siendo un problema real, con consecuencias reales, pero mientras todo se arme a base de bronca y provocación, va a seguir siendo más ruido que solución. Y de ruido, justamente, ya estamos llenos.
