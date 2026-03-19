Jorge Rial y Viviana Canosa cuestionaron la nueva apuesta de Beto Casella en América TV

Sobre el cierre, ambos fueron tajantes al poner en duda la adaptación del exlíder de Bendita. La advertencia reflejó la incertidumbre que rodea su desembarco. En un contexto donde los televidentes definen el rumbo, su desempeño será determinante.

Ángel de Brito les contestó a Jorge Rial y Viviana Canosa

Ni lerdo, ni perezoso, Ángel de Brito optó por volcarse a la red social X para contestarles a sus colegas quienes deslizaron que no tiene buena relación con Beto Casella.

"Vi este video y les aclaro que no tengo ninguna interna con nadie del canal", expresó de manera tajante luego de que Jorge Rial indicara que habría elegido tomarse vacaciones justo en la semana del debut del conductor en América TV.

Y posteriormente aclaró para evitar conflictos: "Esa semana que me fui estaba pautada antes de los estrenos, que siempre se retrasan".

Además, fiel a su estilo no dejó de lado la acidez para disparar: "Otros conductores se tomaron mes y medio de vacaciones (casi todos), yo solo 10 días".

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