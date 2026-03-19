Los periodistas Jorge Rial y Viviana Canosa protagonizaron un intenso cruce en el canal de streaming Carnaval, donde analizaron el presente de Beto Casella y su llegada a América TV. El eje estuvo puesto en la presión de obtener buenos niveles de audiencia y el complejo momento del canal.
TELEVISIÓN BAJO PRESIÓN
Jorge Rial y Viviana Canosa cuestionaron la nueva apuesta de Beto Casella en América TV
El conductor Jorge Rial analizó junto a su colega las dificultades de sostener buenos números en la televisión actual y la importancia del peso de la audiencia.
Ambos coincidieron en que la audiencia sigue siendo el factor decisivo. También advirtieron sobre los desafíos que implica sostener números competitivos y analizaron la posibilidad de que pueda afrontar un eventual bajo rendimiento, marcando la exigencia que recae sobre las figuras como Yanina Latorre y Ángel de Brito, en un esquema donde "todo gira alrededor de LAM".
Sobre el cierre, ambos fueron tajantes al poner en duda la adaptación del exlíder de Bendita. La advertencia reflejó la incertidumbre que rodea su desembarco. En un contexto donde los televidentes definen el rumbo, su desempeño será determinante.
Ángel de Brito les contestó a Jorge Rial y Viviana Canosa
Ni lerdo, ni perezoso, Ángel de Brito optó por volcarse a la red social X para contestarles a sus colegas quienes deslizaron que no tiene buena relación con Beto Casella.
"Vi este video y les aclaro que no tengo ninguna interna con nadie del canal", expresó de manera tajante luego de que Jorge Rial indicara que habría elegido tomarse vacaciones justo en la semana del debut del conductor en América TV.
Y posteriormente aclaró para evitar conflictos: "Esa semana que me fui estaba pautada antes de los estrenos, que siempre se retrasan".
Además, fiel a su estilo no dejó de lado la acidez para disparar: "Otros conductores se tomaron mes y medio de vacaciones (casi todos), yo solo 10 días".
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